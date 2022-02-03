Деолигархизация от Зеленского или все ли "животные равны"?

"Все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие", — писал Джордж Оруэлл в своём культовом романе "1984".

Это стало философией украинской власти во многих ее деяниях. В том числе, в мнимой борьбе с олигархами, теневым бизнесом и коррупцией. Почему мнимой? А чтобы на себя не выходить постоянно…

Попробую пояснить на пальцах.

Итак, на пути к полной монополизации власти и тотального контроля над СМИ один из лидеров "Слуги" Александр Корниенко вышел с "гениальной" инициативой — вешать "олигархическую плашку" на телеэкран. Очень демократично. Помимо "расстрельных списков" от СНБО (в нарушение Конституции и общеевропейских догм, записанных в том числе в Европейской Декларации прав и свобод) решили пойти еще дальше и устроить информационное гетто. Только вместо желтых звезд "олигархические плашки". Чтобы, мол, знали, какие негодяи владеют тем или иным телеканалом… Без суда и следствия огласив этих людей врагами….

И пусть теперь кто-нибудь из "слуг" попробует хоть заикнуться про "нашу европейскую интеграцию" и европейские ценности….

Какие, к черту, ценности? Свобода слова и право выбора, конкуренция и единые правила игры, работающая система правосудия и антимонопольное законодательство, презумпция невиновности и верховенство права, политическая ответственность и неотвратимость сурового наказания за коррупцию — вот базовые демократические ценности в цивилизованном мире.

Все остальное — от лукавого: лозунги, "клише", "видосики" и попытка быть святее папы Римского и хитрее одесского раввина.

Кстати, разве на Западе ведущие телеканалы и авторитетные издания принадлежат водителям троллейбуса? Или, может быть, владельцы ВВС и СNN, Washington Post и New York Times не влияют на политику? Чушь собачья! Влияют, и еще как! Одни поддерживают республиканцев, другие — демократов. То же самое и в Европе. Практически все ведущие журналисты и аналитики являются очень авторитетными и влиятельными персонами, формирующими общественное мнение.

Поэтому не надо рассказывать сказки про "борьбу с олигархами", которые не должны влиять на экономику и политику…

Корень зла совершенно в другом — в тотальной коррупции в госсекторе, отсутствии единых правил и стремление Зеленского и его окружения к узурпации власти, правовому беспределу и устранению конкурентов и потенциальных соперников.

Да и сам так называемый антиолигархический закон является рассадником политической коррупции и правового нигилизма. Не хочешь в реестр — договаривайся и присягни на верность власти вместе со своими активами и СМИ. Аппетиты у "выпускников Трускавца" растут. Одного "Великого крадівництва" им уже мало…

Кроме того, сам по себе "реестр олигархов", написанный в кабинете президента и озвученный Даниловым наравне с "олигархическими плашками" на экранах, — это самая настоящая дискредитация граждан Украины и имеет криминальный характер.

Мало того, эти хотелки Зеленского приведут к окончательному краху экономики, и никакие "инвестнянечки" не помогут привлечь инвестиции в нашу экономику. Деньги всегда убегают из криминальной, коррупционной и непрогнозируемой страны. Сегодня именно из Украины происходит невиданный доселе отток капитала.

Западные инвесторы бегут из Украины. А внутренним инвесторам, кто окажется в этом реестре, станет намного сложнее во взаимоотношениях с иностранными партнерами, кредиторами, западными фондами, банками и кредитами. Реестр будет как клеймо позора…

А значит, на их предприятиях будут вынуждены думать не о развитии и конкурентоспособности продукции на внешних рынках, а о выживании. А значит, сокращение штата и безработица, уменьшение налогов и остановка производств, сокращение валютных поступлений от экспорта, рост цен на все промышленные и продовольственные товары. И это все на фоне цен на газ и общей сложной экономической ситуации в мире…

Но нашей "элите" в лице разных там тищенко, безуглых, корниенко, третьяковых и ди джей браунов это все по барабану.

Во-первых, они ничего не понимают в законах экономики.

А во-вторых, их не интересует судьба государства. Они временщики. Их интересует собственная власть, бабло и рычаги давления на крупный бизнес, который в самые тяжёлые моменты всегда подставлял плечо государству и бездарной власти.

Приведу всего два ярких примера.

Каждый четвёртый (!) баллон с кислородом в наших больницах — частная компания "Метинвест".

Спасение разграбленного ставленниками Коломойского "Центрэнерго" также взяло на себя не государство, а частная компания, законтрактовав и доставив необходимое количество угля. Да и сейчас, полностью провалив подготовку к зиме и оказавшись на грани остановки целых отраслей и стратегических предприятий, государство обязало (!) частные компании отдавать 20% добытого газа по льготной цене. А в это время наша "Укргаздобыча" продолжает осваивать миллиарды и… снижать собственную добычу нашего украинского газа.

Точно так же по беспределу происходит давление на компании, входящие в холдинг Рината Ахметова, который не захотел поставить свои медиактивы на "службу" Банковой. И теперь идёт тотальная атака на эти предприятия, начиная от наглой невыплаты европейских денег по зеленой энергетике и заканчивая созданием препятствий для работы в металлургической, энергетической и логистических сферах.

Все равны или кое-кто вне конкуренции

Конечно, наезды на бизнес-структуры касаются не всех. Есть исключение. Мы же помним, что есть "животные" равнее. Речь о бизнес-империи, входящей в интересы Игоря Коломойского. Сегодня практически все его хотелки удовлетворяются Банковой. Хотите примеров? Их есть у меня.

Про смотрящих на "Центрэнерго" от Коломойского и доведении этой государственной компании до банкротства я уже упоминал. 2,5 млрд убытков за наш счёт. Не слабо, согласитесь.

Самый дорогой битум в Европе, который без конкурса задействован на "Великому будівництві", также поставляется заводами Коломойского. Кроме того, "Нефтегаз" недавно втихаря отдал частному акционеру "Укрнефти" — тому же Игорю Валерьевичу — 700 млн кубометров газа на сумму 20 миллиардов и хотел отдать еще 3,5 млрд кубометров. И отдали бы, если бы мы не подняли шум.

Идём далее. Десятки миллионов из госбюджета на модернизацию взлетно-посадочной полосы в Днепре, аэропорт которого полностью под контролем группы Коломойского.

Совсем недавно украинские суды приняли ряд решений, списывающих более 400 миллионов долгов Коломойского перед государством. Да и в лоббировании экспорта электроэнергии из России также участвовали люди, связанные с этой группой. Такая же хрень творится и на железной дороге, когда решили провернуть аферу века со списанием практически всех вагонов (70% из них на ходу) и закупки на 100 ярдов, бОльшая часть которых кредиты, вагонов на заводах Тигипко и Коломойского. И таких примеров десятки…

Ну а вишенка на торте — это желание Коломойского при поддержке Банковой раздерибанить "Укрнафту", в которой ему принадлежат 42%. Так вот, по задумке авторов этой чудовищной затеи, все ненужное хотят оставить государству, а большинство сладких активов, таких как 26% месторождений газа и более 75% нефти, отдать в "правильные руки". И только активная позиция неравнодушных людей и наши постоянные обращения на имя президента заставляют участников этого преступного заговора брать паузу. Очередное собрание акционеров намечено на 17 февраля…

Как говорится, будем посмотреть.

Что получает власть взамен? Полную лояльность телеканала "1+1", синхронное со слугами голосование группы "За будущее", которую контролируют люди все того же Коломойского, и помощь в создании собственного медиахолдинга для тотальной пропаганды в пользу президента и его свиты.

В чем же кроется "секрет" такой тотальной зависимости президента от одного человека?

Выскажу своё мнение. Думаю, что у Игоря Коломойского есть убойный компромат на всех ребят из "95 квартала", а совместный вывод денег в офшоры через счета этих же творческих персонажей лишь укрепляет зависимость Зеленского от прихотей владельца группы "Приват".

Вот вам и вся деолигархизация. Вот вам и европейские ценности. Вот вам, друзья, и двойная мораль. Хотя двойной морали, как и рыбы второй свежести, не бывает.