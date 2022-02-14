Кривой Рог "минирует" СБУ, чтобы сорвать бесперспективные для "слуг" выборы мэра — политолог

Волну массовых "минирований" объектов социальной инфраструктуры в Кривом Роге могла организовать Служба безопасности Украины. Об этом в Facebook сообщил директор Института мировой политики Евгений Магда.

По его информации, цель атаки — не допустить проведение выборов мэра Кривого Рога, которые должны были состояться 27 марта 2022 года.

"Нормальное функционирование города под угрозой. Таким нехитрым способом "слуги народа" пытаются сорвать выборы городского головы, которые не очень хотели назначать. Они могут их проиграть Юрию Вилкулу — ветерану местного самоуправления, влияние которого остается мощным", — написал эксперт.

Он отметил, что ставка власти на дестабилизацию ситуации в Кривом Роге крайне опасна. Регион может пострадать одним из первых в случае полномасштабного вторжения российских войск.

Тактику "минирований" при такой внешней угрозе эксперт назвал "недальновидной и преступной".

"Обидно, когда авторитет СБУ падает в стране, воюющей восьмой год. Еще более досадно, когда действия спецслужбы подрывают базовые основы демократии. Создавая фейковые "минирования", можно пропустить реальную диверсионную активность в городе, где десятки промышленных предприятий, которое является сердцем целого промышленного региона", — написал Евгений Магда.

Как сообщалось ранее, с середины января в Кривом Роге массово "минируют" школы, детские сады, медучреждения, здания судов и органов местной власти. Лжеминированию подверглись уже несколько десятков объектов.

Напомним, в сентябре 2021 года депутаты Криворожского городского совета избрали новым секретарем горсовета и исполняющим обязанности его председателя Юрия Вилкула ("Блок Вилкула "Украинская перспектива"), ранее уже возглавлявшего город в течение 10 лет.

Перед этим секретарь горсовета Александр Котляр ("Слуга народа") отказался от должности, и 33 депутата одобрили это решение (всего в горсовете 54 депутата).

Затем 32 голосами "за" новым секретарем был избран Вилкул, после чего заседание покинули депутаты из фракции "Слуга народа". В итоге также 32 голосами депутатов от "Блока Вилкула "Украинская перспектива" и "Оппозиционной платформы — За жизнь" на Вилкула возложили обязанности мэра.

Вилкул был мэром Кривого Рога в 2010-2020 годах, в том числе переизбирался на внеочередных выборах в 2016 году. На выборах 2020 года также баллотировался, однако, набрав в первом туре 44% голосов, неожиданно отказался от дальнейшей борьбы во втором туре, сославшись на состояние здоровья, не позволяющее уже активно этим заниматься.

Вилкул поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, занявшего третье место и набравшего лишь 9,15% голосов. В итоге второй тур состоялся между Павловым и кандидатом от "Слуги народа" Дмитрием Шевчиком, и Павлов победил, набрав почти 57% голосов.

15 августа 2021 года Павлов был найден застреленным на пороге собственного дома в селе Вольное. Сам Вилкул заявлял, что однозначно не верит в самоубийство своего преемника, однако после этого в Сети появились видеозаписи, по крайней мере, ставящие под сомнение версию о его убийстве. В полиции заявили, что Павлова могли до самоубийства довести.