"Міцний, як ніколи": Зеленський спростував, що "потрапив у реанімацію"

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що його нібито госпіталізовано у тяжкому стані. Відповідне відео глава держави опублікував у своєму Instagram.

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"Сьогодні Росія запустила чергові фейки, що держава не керується президентом Зеленським, оскільки він перебуває в лікарні, точніше, у реанімації через свій тяжкий стан здоров'я. Так от, я перебуваю в кабінеті. Так міцно, як зараз, я себе ніколи ще не відчував. І погана новина для вас усіх, хто запускає такі фейки: я не один, нас таких 40 мільйонів. І за всієї поваги до похилого віку, 44 – це не 70", - сказав він.

Раніше в четвер мережа радіостанцій TAVR Media заявила, що на її сервери та мережі була зроблена хакерська атака, про що також повідомила Держслужба спецзв'язку та захисту інформації.

"Хакери атакували українські радіостанції та поширили фейк про проблеми зі здоров'ям президента України. Кіберзловмисники розповсюдили інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито перебуває в реанімації, а його обов’язки виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук", - йшлося у повідомленні.

У TAVR Media заявили, що інформація, що озвучена в ефірах радіостанцій, не відповідає дійсності, а "відповідні служби працюють над вирішенням проблеми".

Зазначимо, що в управлінні радіогрупи знаходяться дев'ять радіостанцій - "Хіт FM", Radio ROKS, Kiss FM, Radio Relax, "Мелодія FM", "Наше Радіо", Radio Jazz, Classic Radio, а з недавніх пір і "Радіо Байрактар" (колишнє "Русское Радио Україна" ).