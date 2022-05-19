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В Україні перейменували "Русское радио"
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 19 травня затвердила зміну позивних телерадіоорганізації "Русское радио - Украина" (Київ) на "Радіо Байрактар". Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Крім того, на засіданні було розглянуто біля 60 питань, визначених як нагальні і невідкладні на цей час. Зокрема, переоформлено 37 ліцензій на мовлення Національній суспільній телерадіокомпанії України. Внесені зміни стосувалися членів правління, складу редакційної ради, а також логотипів загальнонаціональних каналів і філій "Суспільного".
Як зазначають у Нацраді з ТБ, суспільник мовник продовжує працювати над упізнаваністю і власним брендом та прагне створити єдину екосистему своїх продуктів на різних платформах. Також зміни до ліцензій і програмних концепцій на звернення компаній були внесені ще для кількох українських мовників і провайдерів.
Для населених пунктів Миколаївської, Івано-Франківської, Донецької, Дніпропетровської, Тернопільської, Херсонської областей були затверджені зміни до переліків програм універсальної програмної послуги.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"На прохання ТОВ "Агро-Медіа" Національна рада скасувала своє попереднє рішення про видачу йому супутникової ліцензії на мовлення із логотипом AGRO TV", - сказано також у повідомленні.
Окрім цього, рада розглянула два альтернативні законопроєкти – №7273 про внесення змін до законодавства щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах та заборону відтворення музики походженням з держави-агресора, а також №7273-1 про внесення змін до законодавства щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання муз продукту держави-агресора.
Зазначається, що регулятор висловив свої зауваження і пропозиції до них, які будуть передані профільному комітету Верховної Ради - з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Нагадаємо також, що на честь турецького безпілотного літального апарату Baykartar раніше також назвали новонародженого лемура у Київському зоопарку.
Джерело фото: ua.depositphotos.com