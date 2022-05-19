В Украине переименовали "Русское радио"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 19 мая утвердил смену позывных телерадиоорганизации "Русское радио - Украина" (Киев) на "Радио Байрактар". Об этом говорится в сообщении регулятора.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Кроме того, на заседании было рассмотрено около 60 вопросов, определенных как насущные и неотложные в настоящее время. В частности, переоформлены 37 лицензий на вещание Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Внесенные изменения касались членов правления, состава редакционного совета, а также логотипов общенациональных каналов и филиалов "Суспільного".

Как отмечают в Нацсовете по ТВ, общественный вещатель продолжает работать над узнаваемостью и собственным брендом и стремится создать единую экосистему своих продуктов на разных платформах. Также изменения в лицензии и программные концепции по обращению компаний были внесены еще для нескольких украинских вещателей и провайдеров.

Для населенных пунктов Николаевской, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Тернопольской и Херсонской областей были утверждены изменения в перечни программ универсальной программной услуги.

"По просьбе ООО "Агро-Медиа" Национальный совет отменил свое предварительное решение о выдаче ему спутниковой лицензии на вещание с логотипом AGRO TV", - говорится также в сообщении.

Кроме этого, совет рассмотрел два альтернативных законопроекта – №7273 о внесении изменений в законодательство относительно доли песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах и запрете воспроизведения музыки происхождением из государства-агрессора, а также №7273-1 о внесении изменений в законодательство о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музпродукта государства-агрессора.

Отмечается, что регулятор высказал свои замечания и предложения, которые будут переданы профильному комитету Верховной Рады - по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Напомним, что в честь турецкого беспилотного летательного аппарата Baykartar ранее также назвали новорожденного лемура в Киевском зоопарке.

Источник фото: ru.depositphotos.com