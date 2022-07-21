"Крепок, как никогда": Зеленский опроверг, что "попал в реанимацию"

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что он якобы госпитализирован в тяжелом состоянии. Соответствующее видео глава государства опубликовал в своем Instagram.

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"Сегодня Россия запустила очередные фейки, что государство не управляется президентом Зеленским, так как он находится в больнице, точнее, в реанимации из-за своего тяжелого состояния здоровья. Так вот, нахожусь я в кабинете. Так крепко, как сейчас, я себя никогда еще не чувствовал. И плохая новость для вас всех, кто запускает такие фейки: я не один, нас таких 40 миллионов. И при всем уважении к преклонному возрасту, 44 – это не 70", - сказал он.

Ранее в четверг сеть радиостанций TAVR Media заявила, что на ее серверы и сети была произведена хакерская атака, о чем также сообщила Госслужба спецсвязи и защиты информации.

"Хакеры атаковали украинские радиостанции и распространили фейк о проблемах со здоровьем президента Украины. Киберзлоумышленники распространили информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы находится в реанимации, а его обязанности исполняет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук", - говорилось в сообщении.

В TAVR Media заявили, что озвученная в эфирах радиостанций информация не соответствует действительности, а "соответствующие службы работают над решением проблемы".

Отметим, что в управлении радиогруппы находятся девять радиостанций - "Хит FM", Radio ROKS, Kiss FM, Radio Relax, "Мелодия FM", "Наше Радио", Radio Jazz, Classic Radio, а с недавних пор и "Радио Байрактар" (бывшее "Русское Радио Украина").