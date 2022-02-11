"Ни один наш, украинский телеканал не пострадал": Зеленский отчитался об итогах рабочей поездки в Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля отправился с рабочей поездкой в Харьков. Гарант рассказал о проведенной работе, отметив, что завершил день выездным заседанием СНБО, на котором, кроме всего прочего, приняли решение об введении новых санкций, в том числе против телеканала "Наш".

"На нем (заседании - Delo.ua) утвердили Стратегию морской безопасности Украины, рассмотрели вопросы обеспечения национальной безопасности от внутренних и внешних угроз и приняли решение о применении санкций к ряду компаний и телеканалов. Ни один действительно наш, украинский телеканал не пострадал", — сообщил глава государства на своей странице в Facebook.

Свой рабочий визит в Харьков Зеленский начал с заседания президиума Конгресса местных и региональных властей, в ходе которого поручил увеличить силы теробороны до 2 миллионов человек.

Глава государства акцентировал, что также во время этого заседания он обсудил с представителями местных властей программу термомодернизации, благодаря которой Украина сможет сократить импорт газа на 2,5%.

Кроме того, в рамках рабочей поездки Зеленский провел встречу с действующим главой ОБСЕ и министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау.

Напомним, СНБО ввел санкции против компании "Наша Прага" (канал "Макси-ТВ"), "Наш 24", "Наш 365" (канал "НАШ") на 5 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский через несколько часов после заседания СНБО подписал указ №52/2022, которым ввел все санкции, принятые советом.

Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал аккаунты телеканалов "Первый независимый" и UkrLive, созданных на базе закрытых "112 Украина", NewsOne и ZIК.

В Украине "112 Украина", NewsOne и ZIK были отключены от телевещания 2 февраля, спустя пару часов после публикации указа Зеленского о введении санкций против них и их владельца — нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.