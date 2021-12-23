Масштабное утепление домов: Шмыгаль назвал сроки запуска программы

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2022 году в Украине начнется масштабная программа по утеплению многоквартирных домов, которую анонсировал президент Владимир Зеленский.

Об этом Шмыгаль сообщил 23 декабря во время очередного заседания Кабинета министров.

"Начнем с продуманного утепления и модернизации 5 тысяч многоквартирных домов. Вместе с нашими международными партнерами повысим энергоэффективность сотен школ, больниц, детских садов, бюджетных и коммунальных учреждений", — рассказал Шмыгаль.

С целью запустить программу правительство утвердило необходимый законопроект. Он позволит системно развивать программу энергомодернизации в Украине. Среди прочего документ предлагает упростить порядок создания объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Нормы законопроекта также предусматривают сокращение количества процедур и времени, необходимого для начала проекта по термомодернизации жилых домов.

Шмыгаль добавил, что цель этой программы — сокращение потерь тепла и потребления газа, что, соответственно, поможет снизить суммы в платежках населения.

В совокупности с увеличением собственной добычи газа Украина сможет усилить свою энергобезопасность.

Слова Шмыгаля подтверждает глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который заявил, что в долгосрочной перспективе Украина, возможно, сможет отказаться от импорта газа, если власти будут "делать все правильно и по уму".

Он отметил тот факт, что Украина может покупать газ у американских экспортеров, но все равно это не решит вопросы энергобезопасности страны. Для этого нужны более масштабные меры.

Высшее руководство Украины постоянно заявляет об угрозе российского газопровода "Северный поток-2". Зеленский убежден, что введение в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" будет означать полное прекращение транзита газа через Украину. И это еще одна угроза для энергобезопасности страны.

Россия ожидает сертификацию своего газопровода в ближайшее время. В декабре вторую нитку газопровода "Северный поток-2" начали заполнять газом. В Nord Stream-2 отмечают, что это делается для достижения необходимого уровня объема и давления.

При этом европейские лидеры неоднозначно настроены в отношении СП-2. В частности, вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал "Северный поток-2" ошибкой с геополитической точки зрения.