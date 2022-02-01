Рада решила расследовать содействие властей Украины оккупации Россией Крыма

Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Автономной Республики Крым.

За соответствующий проект постановления №4657 проголосовало 229 депутатов и лишь один нардеп - Александр Колтунович от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - высказался против.

"За" высказались все голосовавшие представители фракций "Слуга народа" (кроме Оксаны Дмитриевой), "Батькивщина" и групп "Доверие" и "За будущее", а также все трое членов президиума парламента.

Ни одного голоса "за" не дала, как и ОПЗЖ, фракция "Европейская солидарность". Кроме того, воздержался ряд представителей расколотой фракции "Голос" - того ее крыла, которое считает своим лидером Ярослава Железняка; а также внефракционные нардепы, изгнанные из СН, Гео Лерос и Евгений Шевченко.

Сам документ был внесен в Раду еще год назад - 27 января 2021 года - нардепом от СН и уроженкой Симферополя Елизаветой Богуцкой. В процессе предварительного рассмотрения в комитетах Рады он дважды отзывался и дорабатывался. Сама же Богуцкая за финальный документ не голосовала вообще.

Основными задачами ВСК парламент определил проверку сведений о фактах содействия должностными лицами органов власти и местного самоуправления Украины Российской Федерации в оккупации ею АР Крым в 2013-2014 годах; а также сбор информации и получение пояснений от лиц, предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов власти и их чиновников, которые имели отношение к предмету расследования комиссии.

Комиссия создается из десяти депутатов сроком на один год, но позже шести месяцев со дня создания она должна будет представить свой отчет о выполненной работе на заседании Рады.

Председателем ВСК избран Игорь Копытин ("Слуга народа"), его заместителем - Григорий Немыря ("Батькивщина"). Кроме автора инициативы Богуцкой, в состав комиссии вошли нардепы от СН Андрей Задорожний, Юрий Здебский, Евгения Кравчук, Людмила Марченко, Валерий Стернийчук и Сергей Швец, а также представитель ОПЗЖ Олег Волошин, который, как и Богуцкая, за постановление не голосовал.