Рейтинг Мураева сравнялся с Бойко после скандального заявления МИД Великобритании — опрос

Поддержка сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде Юрия Бойко упала до 7%, а лидера партии "Наши" и экс-нардепа Евгения Мураева подросла до 7% от определившихся со своим выбором на случай досрочных президентских выборов в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Лидером рейтинга пока остается действующий президент Владимир Зеленский — за него готовы отдать голос 26%. За Петра Порошенко проголосовали бы 24,2%, за Юлию Тимошенко — 10,3%, за Игоря Смешко — 5,4%, за Владимира Гройсмана — 3,1%, за Олега Ляшко — 2%, за Виктора Медведчука — 1,6%, за Олега Тягнибока — 0,9%, за другого кандидата — 4,3%.

62,5% опрошенных при этом не хотят, чтобы Зеленский вопреки своему обещанию баллотировался на второй президентских срок. Лишь 18,6% поддерживают его повторное выдвижение (при поддержке кандидатуры Зеленского 17,4% от всех опрошенных). 12% выбрали вариант ответа "до следующих выборов еще много времени", а 6,9% с ответом затруднились.

В то же время на гипотетических внеочередных парламентских выборах победила бы "Европейская солидарность". За нее бы проголосовало 25,2% определившихся со своим выбором, за "Слугу народа" — 18,4%, за "Батькивщину" — 12,6%, за ОПЗЖ — 9%, за формирующуюся пока партию "Разумная политика" — 8,7%, за партию Мураева "Наши" — 5,3%, за "Силу и честь" — 4,8%.

Не смогли бы попасть в Раду "Украинская стратегия Гройсмана" (3,2%), "Голос" (2,3%), "Свобода" и "УДАР Виталия Кличко" (по 2,2%), Радикальная партия (1,8%) и Партия Шария (1,7%). За иную политсилу хотят проголосовать 2,7% определившихся.

Телефонный опрос (САТІ) проводился 28-31 января среди 1206 респондентов из всех подконтрольных Украине регионов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Предыдущий аналогичный вопрос Центр Разумкова проводил в конце октября. Он, в частности, показал поддержку Мураева на уровне 3,1% от всех опрошенных, а у Бойко ровно вдвое больше — 6,2% (против нынешних 4,7% у обоих).

После этого Центр Разумкова также проводил в середине ноября личный опрос, по которому у Мураева было 4,8%, а Бойко 10,9% (3,7% и 8,3% от всех опрошенных).

Декабрьский личный опрос Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы" показал поддержку Мураева уже на уровне 6,3%, а Бойко — 9,2% (5% и 7,5% от всех опрошенных).

22 января Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Россия планирует оккупировать Украину и поставить во главе нее Мураева. Как Россия, так и сам экс-нардеп это опровергли. Отметим при этом, что Россия в декабре 2018 года ввела против Мураева санкции.