Росія вже втратила у війні проти України понад 60 тисяч своїх військових, — Генштаб ЗСУ

Збройні сили України з 24 лютого по 2 листопада ліквідували близько 60 110 осіб особового складу ворога. За останню добу ЗС РФ втратили 500 своїх військових.

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Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму черговому зведені загальних бойових втрат противника.

Крім того, українські захисники знищили 2377 танків росіян (23 за добу 2 вересня), 4975 (26 за добу) бойових броньованих машин, 1405 (8) артилерійських систем, 337 (1) РСЗВ, 227 (1) гелікоптерів.

Також Росія за час повномасштабної війни втратила 176 засобів ППО, 246 крилатих ракет, 15 кораблів, 131 одиницю спеціальної техніки.

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках", — уточнюють в Генштабі.

За даними британської розвідки, підрозділи Збройних сил України поступово просуваються щонайменше на двох напрямках на схід від лінії річок Оскіл і Сіверський Донець. В цих місцях українські сили об'єдналися після попереднього наступу на початку вересня.

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації, українські військові наразі повністю повернули під контроль селище Білогорівка Луганської області.

Крім того, ЗСУ досягли значного прогресу в Донецькій області. Так, Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові знаходяться у місті Лиман Донецької області, хоча там ще тривають бойові дії.