Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 2 ноября ликвидировали около 60 110 человек личного состава врага. За последние сутки ВС РФ потеряли 500 своих военных.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей очередной сводке общих боевых потерь противника.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 2377 танков россиян (23 а сутки 2 сентября), 4975 (26 за сутки ) боевых бронированных машин, 1405 (8) артиллерийских систем, 337 (1) РСЗО, 227 (1) вертолетов.

Также Россия за время полномасштабной войны потеряла 176 средств ПВО, 246 крылатых ракет, 15 кораблей, 131 единицу специальной техники.

"Наибольших потерь противник терпит на Краматорском да Бахмутском направлениях", - уточняют в Генштабе.

По данным британской разведки, подразделения Вооруженных сил Украины постепенно продвигаются по меньшей мере по двум направлениям к востоку от линии рек Оскол и Северский Донец. В этих местах украинские силы объединились после предыдущего наступления в начале сентября.

По информации Луганской областной военной администрации, украинские военные полностью вернули под контроль поселок Белогоровка Луганской области.

Кроме того, ВСУ добились значительного прогресса в Донецкой области. Так, Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные находятся в городе Лиман Донецкой области, хотя там еще продолжаются боевые действия.