"Слуга народа" готовит удар по народной медицине: как изменится работа целителей и знахарей

К митингующим под Верховной Радой ФОПам скоро, похоже, присоединятся целители и знахари: парламент подготовил законопроект, регулирующий их деятельность. Инициатива "О лекарственных средствах" решает много серьезных вопросов: наводит порядок в проверке качества лекарств, дает украинцам доступ к экспериментальным препаратам и регулирует их клинические исследования. Но в документе есть два неожиданных пункта о народной медицине, которые вызывают много вопросов. Корреспонденты Delo.ua Илья Требор и Наталья Лошакова выяснили, какие изменения ждут народных целителей, и в который раз убедились, что госорганы часто занимаются не своей работой

Законопроект №5547 стоит в повестке дня на четверг, 27 января. Его авторами числятся 22 народных депутата, которых собрал под законотворческим крылом глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"). За основу норму приняли в сентябре 2021 года, и теперь документ добрался до второго чтения.

На первый взгляд, проект выглядит фундаментальным и необходимым для фармацевтической отрасли. Но всю его серьезность слегка подрывают изменения в закон "О рекламе". Во-первых, они запрещают рекламу целительства, рассчитанную на массовую аудиторию. Во-вторых, рекламировать в Украине можно будет только тех представителей народной медицины, у которых есть специальное разрешение Минздрава.

Запрет рекламы, рассчитанной на массовую аудиторию, выглядит логично. Это остановит популяризацию новых Кашпировских и "золотых пирамидок". Из второго пункта становится понятно, что украинские чиновники до сих пор сертифицируют знахарей .

Минздрав действительно занимается их лицензированием, для этого есть специальная статья в законе "Об охране здоровья", утвержденный Кабмином порядок аттестации людей, у которых есть "целительские способности", и даже квалификационные требования к ним. Регулирование со стороны государства подтвердил в комментарии Delo.ua и народный целитель, биоэнерготерапевт Светозар Алексеенко.

"Я получал две лицензии. Для этого нужно подтверждать свои знания, сдавать экзамены, учиться в Киевском институте народной нетрадиционной медицины. После этого необходимо проходить аттестацию и опять сдавать экзамены. Потом подавать документы на получение специального разрешения. Его я получал в комитете народной медицины при Минздраве. Только потом можно подать документы на получение самой лицензии. Сразу ее получить не выйдет — нужно пройти все процедуры", — объясняет он.

Светозар говорит, что процесс занимает много времени: нужно собрать подписи у представителей местных и областных советов, а также центральных органов власти. Свою первую лицензию он оформлял почти полгода.

"Сейчас все документы можно получить дистанционно из-за пандемии, а раньше собирал их и сдавал в живом порядке. Оформляя специальное разрешение, нужно получить решение, что будешь работать бесплатно в одной из клиник на кафедре. Заявляешь, что ты лечишь, и тебя направляют в клинику, где ты бесплатно предлагаешь свои услуги пациентам больницы: заходишь в палату, рассказываешь о себе и своих возможностях", — добавляет биоэнерготерапевт.

Если человек соглашается, ему нужно подробно объяснить, что делает целитель. Потом целитель составляет план сеанса, заполняет все карточки и показывает результаты лечения. Все это происходит параллельно с медикаментозным лечением. После документы сдаются в Минздрав, главный врач устраивает еще один экзамен и справки подаются для получения специального разрешения. У Светозара таких три.

Право заниматься целительством закреплено в статье 74-1 закона "Об охране здоровья". В ней говорится, что народная медицина — это "методы оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, которые основаны на опыте многих поколений людей, устоялись в народных традициях и не требуют государственной регистрации". Знахари и целители регистрируются как ФОПы, должны соблюдать квалифицированные требования и получать спецразрешения. По закону документ выдается на пять лет.

В квалификационных требованиях к целительству даже четко указаны методы народной медицины: ароматерапия, биоэнергоинформотерапия, иридодиагностика, мануальная терапия, точечный массаж, неинвазивная терапия су-джок (иглоукалывание) и фитотерапия. Если же диагностического, профилактического или лечебного эффекта от использования методов народной медицины нет, целитель обязан направить пациента в больницу. Вот только анализ эффективности своей работы ведет сам целитель.

По поводу удаленной подачи документов Светозар прав: этим вопросом действительно занимается Министерство цифровой трансформации. Прикручивая к порталу "Дія" новый функционал, в Минцифре разрешили подавать заявки на целительское спецразрешение онлайн. Оформляют документ за 30 дней, а стоимость услуги составляет одну минимальную зарплату (6500 грн).

О том, что Министерство здравоохранения не должно заниматься лицензированием целителей, говорят давно. Еще министр Александр Квиташвили отмечал, что он приехал в Украину не для того, чтобы лицензии целителям выдавать, и вообще не представляет, как измерить их профессиональную квалификацию.

Ульяна Супрун даже предприняла попытку решить этот вопрос. В 2018 году правительство поддержало законопроект, по которому из украинского законодательства исключили статью 74-1, регламентирующую народную медицину. Супрун тогда отметила, что ни наукой, ни законодательством не предусмотрены критерии подтверждения "опыта многих поколений".

Это могут подтвердить только специалисты-этнологи или культурологи. В то же время исследование традиций и опыта многих поколений народа не входит в компетенцию Минздрава Украины, соответственно в штате министерства нет таких специалистов Ульяна Супрун экс-глава Министерства здравоохранения Украины

В пресс-службе Минздрава добавили: люди, которые практикуют народные методы, смогут продолжить свою деятельность. Однако их работа будет официально отделена от медицины, а пациенты "должны осознавать, что, обращаясь за помощью к народным целителям, они не могут получить качественную медицинскую помощь". Впрочем, законопроект так и не был принят Верховной Радой, а сегодня даже с его текстом на сайте Минздрава невозможно ознакомиться.

Последующие министры здравоохранения были заняты другими вопросами. Зоряна Скалецкая сторожила эвакуированных из Китая украинцев в селе Новые Санжары. Ее преемник Максим Степанов делал все, чтобы удержаться в своем кресле. Нынешний глава Минздрава Виктор Ляшко плотно погряз в вакцинации населения от коронавируса.

Поэтому инициатива регулировать вопрос народной медицины перешла к народным депутатам. Однако они вместо расформирования отдела народной медицины при Минздраве решили ужесточить правила рекламы для целителей и знахарей. Светозар Алексеенко говорит, что реклама нужна в любом деле, и их профессия не исключение. Поэтому теперь его коллегам без лицензии придется рассчитывать только на тех посетителей, которые пришли по рекомендации.

Такое грозит, например, знахарке, ясновидящей и гадалке Светлане Павловне. Она рассказала корреспондентам Delo.ua, что у нее никогда не было лицензии и о новом законопроекте она ничего не слышала. Более того, новые нормы не изменят ее отношения к профессии. А вот дочка Светланы Павловны, которая также является целительницей, оформляла себе лицензию и сейчас законно рекламирует себя.

В целом парламент мог бы более конструктивно подойти к вопросу народной медицины. Не только убрать ее сертификацию из функционала Министерства здравоохранения, но и запустить масштабную просветительскую кампанию, в которой подробно объяснить, что будущее за доказательной медициной и "опыт поколений" действительно сложно обосновать. Тем более что в Украине чрезвычайно популярны нетрадиционные способы лечения. Например, только за 2017 год, по данным программы "Общественное здоровье" фонда "Возрождение", украинцы потратили на гомеопатию и фитотерапию 14 млрд грн.