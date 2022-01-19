В Казахстане отменили режим чрезвычайного положения

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не будет продлевать режим чрезвычайного положения, введенный в столице страны и ряде регионов.

Об этом сообщила пресс-служба Токаева, передает информационное агентство "КазТАГ".

"С полуночи 19 января прекращается действие режима ЧС в городах Нур-Султан и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения", — сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Аккорды Берика Уали.

Он добавил, что благодаря единству и сплоченности народа, работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановили порядок и спокойствие.

Напомним, в начале января Казахстан накрыла волна протестов, которые привели к стычкам протестующих с силовиками и массовым беспорядкам и погромам. Тогда на всей территории Казахстана объявили чрезвычайное положение с комендантским часом с 23:00 до 7:00.

Чтобы придушить митинги, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил военной помощи у Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Страны-участницы организации отправили своих военных и технику в Казахстан "с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране".

Как сообщалось, в результате массовых беспорядков в Казахстане погибли 164 человека.

Больше всего погибших зарегистрировано в бывшей столице и трех регионах. В частности, в Алматы, по данным министерства, погибли 103 человека (в том числе двое детей), в Кызылординской области – 21 человек, в Жамбылской – 10, в Алматинской – восемь.

Отметим, по предварительным подсчетам ущерб для бизнеса от беспорядков в Казахстане оценивается в $220 млн.