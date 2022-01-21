"Все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть", — мэр Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что жители готовы встать на защиту города в случае вторжения российских войск. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданам единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать – на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы.

В свою очередь хочу заверить всех харьковчан — город готов дать твердый отпор потенциальному захватчику, все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть", — утверждает Тереховю.

Это заявление мэр Харькова сделал после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может оккупировать Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения.

Слова главы государства прокомментировал и бывший министр внутренних дел, харьковчанин Аресен Аваков.

"Угрозы реальны – риски высоки – но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014", — заявил он,

Он подчеркнул что и многие русскоязычные харьковчане будут противостоять "русскому миру".

"Харьков – город спокойного созидания и не примет роль депрессивного города бандитской власти. Негодяи "русского мира" превратили красавец Донецк в такой город. Слепых нет, сейчас мы гораздо сильнее и опытнее — не позволим! И власть, и оппозиция станут рука об руку и защитят и Харьков, и страну!", — подчеркнул Аваков.

При этом Зеленский считает, что украинцам не нужно волноваться информации о возможном полномасштабном вторжении России в Украину. Глава государства уверен, что 2022 год пройдет в обычном режиме для Украины. Поэтому он просит граждан верить только официальным заявлениям, а не инсайдерской информации. А президент США Джозеф Байден заявил, что атака российскими войсками Украины получит жесткий ответ со стороны Соединенных Штатов Америки и стран Запада.