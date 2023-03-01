З фракції "Слуги Народу" у Київраді досі не виключили обвинуваченого у корупції Трубіцина - Центр Протидії Корупції

Депутата Київради від "Слуги Народу" Владислава Трубіцина досі не виключили з фракції, попри затримання його зі спільниками за звинуваченнням у корупції та хабарі у 1,26 млн грн.

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Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Після затримання Трубіцин написав заяву і його виключили з партії Слуга Народу до закінчення розгляду справи. Голова партії Олена Шуляк тоді заявила, що вони "відпустили" Трубіцина. Однак, як стало відомо, Трубіцина виключили лише з партії, але не із фракції. У відповіді на запит ЦПК нам повідомили, що секретаріат Київради не отримував повідомлень про припинення членства депутата Трубіцина у фракції Слуга Народу", - пише ЦПК.

Крім того, як зазначають в Центрі Протидії Корупції, Трубіцин досі є головою постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

У ЦПК також повідомляють, що розпочати у суді розгляд справи Трубіцина та спільників по суті не можуть вже два засідання поспіль.

Як повідомлялось раніше, 9 лютого 2022 року детективи НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на вимаганні від підприємця хабаря в розмірі 1,2 мільйонів гривень.

Депутат обіцяв бізнесменові видати дозволи на вуличну торгівлю в різних районах Києва. Проте, під час викриття правоохоронцями, Трубіцин зумів утекти на авто. 11 лютого Трубіцин був взятий під варту Вищим антикорупційним судом з можливістю виходу під заставу в 14,88 мільйона гривень, які були незабаром внесені і він опинився на волі.