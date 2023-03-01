Из фракции "Слуги Народа" в Киевсовете до сих пор не исключили обвиняемого в коррупции Трубицина - Центр Противодействия Коррупции

Депутата Киевсовета от "Слуги Народа" Владислава Трубицына до сих пор не исключили из фракции, несмотря на задержание его с сообщниками по обвинению в коррупции и взятке в 1,26 млн грн.

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Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"После задержания Трубицын написал заявление и его исключили из партии Слуга Народа до окончания рассмотрения дела. Председатель партии Елена Шуляк тогда заявила, что они "отпустили" Трубицына. Однако, как стало известно, Трубицына исключили только из партии, но не из фракции. В ответе по запросу ЦПК нам сообщили, что секретариат Киевсовета не получал уведомлений о прекращении членства депутата Трубицына во фракции Слуга Народа", - пишет ЦПК.

Кроме того, как отмечают в Центре Противодействия Коррупции, Трубицын до сих пор является главой постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.

В ЦПК также сообщают, что начать в суде рассмотрение дела Трубицына и подельников по сути не могут уже два заседания подряд.

Как сообщалось ранее, 9 февраля 2022 года детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на вымогательстве от предпринимателя взятки в размере 1,2 миллиона гривен.

Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева. Однако, во время разоблачения правоохранителями, Трубицын сумел скрыться на автомобиле. 11 февраля Трубицын был взят под стражу Высшим антикоррупционным судом с возможностью выхода под залог в 14,88 миллиона гривен, которые вскоре были внесены и он оказался на свободе.