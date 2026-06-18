- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на оренду квартир в Одесі у червні 2026 (інфографіка)
Онлайн-медіа ресурс Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на червень 2026 року.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у червні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир в Одесі
Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у червні 2026
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 20%, двокімнатні квартири подорожчали на 19%, а от оренда трикімнатних фактично впала на 20%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі
За даними ЛУН Статистика, у червні 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир утримується приблизно на рівні попереднього місяця. Якщо у травні орендодавці пропонували житло в середньому за 12 000 гривень, то в червні ціна фактично не змінилася. Щодо орендарів, які у травні знімали квартири в середньому за за 9 300 гривень, то в червні вони стали платити приблизно на 5,4%, тобто 9 800 грн.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси
Найдорожчі пропозиції з оренди однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах:
- Приморський — 17 900 грн;
- Хаджибейський — 11 900 грн.
До районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у червні 2026 відносяться:
- Київський — 11 000 грн;
- Пересипський — 8 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир в Одесі становить 6 000–8 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 188) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на червень 2026 року на ринку оренди квартир найчастіше зустрічається ціна 10 200 грн, тобто близько 15,4% пропозицій. Такий самий відсоток припадає на ціну в 27 000 грн.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі
У червні 2026 року в Одесі ринок оренди двокімнатних квартир демонструє помірну стабільність як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів. Якщо у травні середня вартість пропозицій становила 16 000 гривень, то в червні ціна піднялася до 17 900 грн, тобто на 11,86%. Орендарі, які у травні знімали житло в середньому за 11 100 гривень, у червні платять приблизно 13 300 грн, тобто на 19,82% більше.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах
Найдорожчим районом традиційно залишається:
- Приморський — 22 300 грн.
До середнього сегменту цін на оренду двокімнатних квартир у червні 2026 належать:
- Хаджибейський — 15 800 грн;
- Київський — 15 000 грн;
- Пересипський — 10 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 10 000–15 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 172), припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі
Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у червні 2026 утримується на рівні травня. Якщо на початку травня 2026 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила 22 200 грн, то на початку червня цінова позиція піднялася до рівня 23 300, тобто на 5%.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчим районом для оренди трикімнатної квартири незмінно залишається:
- Приморський — 30 600 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 10 000–15 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько 63) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче. Приблизно стільки ж квартир пропонують за 15 000–20 000 грн за місяць.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:
- Ціни на оренду квартир у Києві у червні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир у Дніпрі у червні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир в Україні у червні 2026 (інфографіка).