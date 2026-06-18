Ціни на оренду квартир в Одесі у червні 2026 (інфографіка)

Онлайн-медіа ресурс Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел з нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, щоб проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на червень 2026 року.

Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у червні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 20%, двокімнатні квартири подорожчали на 19%, а от оренда трикімнатних фактично впала на 20%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі

За даними ЛУН Статистика, у червні 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир утримується приблизно на рівні попереднього місяця. Якщо у травні орендодавці пропонували житло в середньому за 12 000 гривень, то в червні ціна фактично не змінилася. Щодо орендарів, які у травні знімали квартири в середньому за за 9 300 гривень, то в червні вони стали платити приблизно на 5,4%, тобто 9 800 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі – червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси

Найдорожчі пропозиції з оренди однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах:

Приморський — 17 900 грн;

Хаджибейський — 11 900 грн.

До районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у червні 2026 відносяться:

Київський — 11 000 грн;

Пересипський — 8 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районам Одеси – червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир в Одесі становить 6 000–8 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 188) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі станом на червень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на червень 2026 року на ринку оренди квартир найчастіше зустрічається ціна 10 200 грн, тобто близько 15,4% пропозицій. Такий самий відсоток припадає на ціну в 27 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі – червень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі

У червні 2026 року в Одесі ринок оренди двокімнатних квартир демонструє помірну стабільність як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів. Якщо у травні середня вартість пропозицій становила 16 000 гривень, то в червні ціна піднялася до 17 900 грн, тобто на 11,86%. Орендарі, які у травні знімали житло в середньому за 11 100 гривень, у червні платять приблизно 13 300 грн, тобто на 19,82% більше.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі – червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах

Найдорожчим районом традиційно залишається:

Приморський — 22 300 грн.

До середнього сегменту цін на оренду двокімнатних квартир у червні 2026 належать:

Хаджибейський — 15 800 грн;

Київський — 15 000 грн;

Пересипський — 10 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир по районам Одеси – червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 10 000–15 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 172), припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі станом на червень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у червні 2026 утримується на рівні травня. Якщо на початку травня 2026 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила 22 200 грн, то на початку червня цінова позиція піднялася до рівня 23 300, тобто на 5%.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі – червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчим районом для оренди трикімнатної квартири незмінно залишається:

Приморський — 30 600 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир по районам Одеси – червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 10 000–15 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько 63) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче. Приблизно стільки ж квартир пропонують за 15 000–20 000 грн за місяць.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі станом на червень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

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