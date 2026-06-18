Цены на аренду квартир в Одессе в июне 2026 (инфографика)

Онлайн-медиа ресурс Delo.ua собрал данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на июнь 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в июне 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 20%, двухкомнатные квартиры подорожали на 19%, а аренда трёхкомнатных фактически упала на 20%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе

По данным ЛУН Статистика, в июне 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир удерживается примерно на уровне предыдущего месяца. Если в мае арендодатели предлагали жильё в среднем за 12 000 гривен, то в июне цена фактически не изменилась. Что касается арендаторов, которые в мае снимали квартиры в среднем за 9 300 гривен, то в июне они стали платить примерно на 5,4% больше — то есть 9 800 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Одессе – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы

Наиболее дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах:

Приморский — 17 900 грн;

Хаджибейский — 11 900 грн.

К районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в июне 2026 относятся:

Киевский — 11 000 грн;

Пересыпский — 8 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Одессе составляет 6 000–8 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (около 188) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе по состоянию на июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июнь 2026 года на рынке аренды квартир чаще всего встречается цена 10 200 грн — около 15,4% предложений. Такой же процент приходится на цену в 27 000 грн.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе – июнь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе

В июне 2026 года в Одессе рынок аренды двухкомнатных квартир демонстрирует умеренную стабильность как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов. Если в мае средняя стоимость предложений составляла 16 000 гривен, то в июне цена поднялась до 17 900 грн, то есть на 11,86%. Арендаторы, которые в мае снимали жильё в среднем за 11 100 гривен, в июне платят примерно 13 300 грн, то есть на 19,82% больше.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе по районам

Наиболее дорогим районом традиционно остаётся:

Приморский — 22 300 грн.

К среднему сегменту цен на аренду двухкомнатных квартир в июне 2026 относятся:

Хаджибейский — 15 800 грн;

Киевский — 15 000 грн;

Пересыпский — 10 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир по районам Одессы – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000–15 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 172) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе по состоянию на июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Одессе

Средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры в Одессе в июне 2026 удерживается на уровне мая. Если в начале мая 2026 года цена на аренду трёхкомнатной квартиры в Одессе составляла 22 200 грн, то в начале июня ценовая позиция поднялась до 23 300 грн, то есть на 5%.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам

Наиболее дорогим районом для аренды трёхкомнатной квартиры неизменно остаётся:

Приморский — 30 600 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир по районам Одессы – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды трёхкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000–15 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (около 63) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже. Примерно столько же квартир предлагается за 15 000–20 000 грн в месяц.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе по состоянию на июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

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