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Ціни на вторинці в Україні у червні 2026 (інфографіка)

Україна, нерухомість, оренда, вартість
Ціни на вторинці в Україні у червні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на вторинному ринку нерухомості України станом на червень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на вторинне житло у червні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні

Станом на червень 2026 року вторинний ринок України зберігає стійку висхідну динаміку в більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі в сегменті однокімнатних квартир зафіксовано у таких містах:

  • Тернопіль — +26-28%;
  • Одеса — +6-13%;
  • Рівне — +1-14%;
  • Суми — +16-33%;
  • Вінниця — +7-18%;
  • Чернівці — +8-22%;
  • Хмельницький — +11-18%;
  • Луцьк — +4-24%;
  • Київ — +3-8%;
  • Харків — +4-5%;
  • Львів — +9-11%;
  • Ужгород — +3-8%;
  • Кропивницький — +10-19%;
  • Миколаїв — +3-4%;
  • Дніпро — +5%.

У Луцьку, Рівному та Херсоні вартість квартир за рік фактично не змінилася, а у Запоріжжі знизилася на 9%.

Середня ціна квартир на вторинці по містах України

Медіанна ціна по однокімнатним квартирам в Україні

Фото 2 — Ціни на вторинці в Україні у червні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна найдорожчої однокімнатної квартири на вторинці по містах України — червень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонуються у таких містах:

  • Львів — 72 000 доларів;
  • Київ — 70 000 доларів;
  • Ужгород — 66 900 доларів;
  • Чернівці — 62 200 доларів;
  • Рівне — 57 000 доларів;
  • Луцьк — 56 500 доларів;
  • Вінниця — 53 000 доларів;
  • Житомир — 51 000 доларів;
  • Одеса — 49 000 доларів;
  • Черкаси — 48 000 доларів;
  • Тернопіль — 47 800 доларів;
  • Івано-Франківськ — 43 000 доларів.

Водночас до міст із більш доступним ціновим сегментом на вторинці у червні 2026 відносяться:

  • Хмельницький — 42 000 доларів;
  • Полтава — 41 000 доларів;
  • Чернігів — 34 200 доларів;
  • Дніпро — 33 000 доларів;
  • Кропивницький — 30 000 доларів.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на вторинці пропонують такі міста:

  • Харків — 23 000 доларів;
  • Миколаїв — 20 500 доларів;
  • Запоріжжя — 17 000 доларів.

Медіанна ціна по двокімнатним квартирам в Україні

Фото 3 — Ціни на вторинці в Україні у червні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна двокімнатної квартири на вторинці по містах України — червень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на вторинці в Україні представлений у таких містах:

  • Київ — 109 000 доларів;
  • Львів — 100 000 доларів;
  • Ужгород — 97 000 доларів;
  • Чернівці — 83 100 доларів;
  • Житомир — 70 000 доларів;
  • Вінниця — 74 700 доларів;
  • Тернопіль — 75 000 доларів;
  • Черкаси — 68 000 доларів;
  • Рівне — 64 900 доларів;
  • Одеса — 68 000 доларів;
  • Луцьк — 64 700 доларів;
  • Івано-Франківськ — 62 700 доларів.

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на вторинному ринку у червні 2026 року формують міста:

  • Хмельницький — 57 000 доларів;
  • Полтава — 55 500 доларів;
  • Чернігів — 51 800 доларів;
  • Кропивницький — 45 900 доларів;
  • Дніпро — 45 000 доларів.

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

  • Харків — 39 000 доларів;
  • Миколаїв — 32 000 доларів;
  • Запоріжжя — 24 000 доларів;
  • Херсон — 20 000 доларів.

Медіанна ціна по трикімнатним квартирам в Україні

Фото 4 — Ціни на вторинці в Україні у червні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна трикімнатної квартири на вторинці по містах України — червень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:

  • Київ — 155 000 доларів;
  • Львів — 130 000 доларів;
  • Ужгород — 110 000 доларів;
  • Чернівці — 104 000 доларів;
  • Одеса — 90 000 доларів;
  • Вінниця — 89 000 доларів;
  • Тернопіль — 85 500 доларів;
  • Івано-Франківськ — 82 700 доларів;
  • Луцьк — 72 500 доларів;
  • Житомир — 73 000 доларів;
  • Рівне — 68 000 доларів.

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку у червні 2026 року формують міста:

  • Черкаси — 76 500 доларів;
  • Полтава — 69 000 доларів;
  • Хмельницький — 68 500 доларів;
  • Дніпро — 65 000 доларів;
  • Кропивницький — 63 000 доларів;
  • Чернігів — 61 800 доларів.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

  • Суми — 46 000 доларів;
  • Миколаїв — 43 000 доларів;
  • Запоріжжя — 35 500 доларів;
  • Херсон — 26 000 доларів.

Читайте також інформацію про актуальні ціни на нерухомість у матеріалах:

  • Ціни на вторинці у Києві у червні 2026 (інфографіка);
  • Ціни на вторинці у Львові у червні 2026 (інфографіка); 
  • Ціни на вторинці в Одесі у червні 2026 (інфографіка).