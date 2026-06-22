Ціни на вторинці в Україні у червні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на вторинному ринку нерухомості України станом на червень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на вторинне житло у червні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні

Станом на червень 2026 року вторинний ринок України зберігає стійку висхідну динаміку в більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі в сегменті однокімнатних квартир зафіксовано у таких містах:

Тернопіль — +26-28%;

Одеса — +6-13%;

Рівне — +1-14%;

Суми — +16-33%;

Вінниця — +7-18%;

Чернівці — +8-22%;

Хмельницький — +11-18%;

Луцьк — +4-24%;

Київ — +3-8%;

Харків — +4-5%;

Львів — +9-11%;

Ужгород — +3-8%;

Кропивницький — +10-19%;

Миколаїв — +3-4%;

Дніпро — +5%.

У Луцьку, Рівному та Херсоні вартість квартир за рік фактично не змінилася, а у Запоріжжі знизилася на 9%.

Середня ціна квартир на вторинці по містах України

Медіанна ціна по однокімнатним квартирам в Україні

Медіанна ціна найдорожчої однокімнатної квартири на вторинці по містах України — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонуються у таких містах:

Львів — 72 000 доларів;

Київ — 70 000 доларів;

Ужгород — 66 900 доларів;

Чернівці — 62 200 доларів;

Рівне — 57 000 доларів;

Луцьк — 56 500 доларів;

Вінниця — 53 000 доларів;

Житомир — 51 000 доларів;

Одеса — 49 000 доларів;

Черкаси — 48 000 доларів;

Тернопіль — 47 800 доларів;

Івано-Франківськ — 43 000 доларів.

Водночас до міст із більш доступним ціновим сегментом на вторинці у червні 2026 відносяться:

Хмельницький — 42 000 доларів;

Полтава — 41 000 доларів;

Чернігів — 34 200 доларів;

Дніпро — 33 000 доларів;

Кропивницький — 30 000 доларів.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на вторинці пропонують такі міста:

Харків — 23 000 доларів;

Миколаїв — 20 500 доларів;

Запоріжжя — 17 000 доларів.

Медіанна ціна по двокімнатним квартирам в Україні

Медіанна ціна двокімнатної квартири на вторинці по містах України — червень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на вторинці в Україні представлений у таких містах:

Київ — 109 000 доларів;

Львів — 100 000 доларів;

Ужгород — 97 000 доларів;

Чернівці — 83 100 доларів;

Житомир — 70 000 доларів;

Вінниця — 74 700 доларів;

Тернопіль — 75 000 доларів;

Черкаси — 68 000 доларів;

Рівне — 64 900 доларів;

Одеса — 68 000 доларів;

Луцьк — 64 700 доларів;

Івано-Франківськ — 62 700 доларів.

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на вторинному ринку у червні 2026 року формують міста:

Хмельницький — 57 000 доларів;

Полтава — 55 500 доларів;

Чернігів — 51 800 доларів;

Кропивницький — 45 900 доларів;

Дніпро — 45 000 доларів.

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

Харків — 39 000 доларів;

Миколаїв — 32 000 доларів;

Запоріжжя — 24 000 доларів;

Херсон — 20 000 доларів.

Медіанна ціна по трикімнатним квартирам в Україні

Медіанна ціна трикімнатної квартири на вторинці по містах України — червень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:

Київ — 155 000 доларів;

Львів — 130 000 доларів;

Ужгород — 110 000 доларів;

Чернівці — 104 000 доларів;

Одеса — 90 000 доларів;

Вінниця — 89 000 доларів;

Тернопіль — 85 500 доларів;

Івано-Франківськ — 82 700 доларів;

Луцьк — 72 500 доларів;

Житомир — 73 000 доларів;

Рівне — 68 000 доларів.

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку у червні 2026 року формують міста:

Черкаси — 76 500 доларів;

Полтава — 69 000 доларів;

Хмельницький — 68 500 доларів;

Дніпро — 65 000 доларів;

Кропивницький — 63 000 доларів;

Чернігів — 61 800 доларів.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

Суми — 46 000 доларів;

Миколаїв — 43 000 доларів;

Запоріжжя — 35 500 доларів;

Херсон — 26 000 доларів.

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