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Ціни на вторинці в Україні у червні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на вторинному ринку нерухомості України станом на червень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на вторинне житло у червні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні
- Середня ціна квартир на вторинці по містах України
Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні
Станом на червень 2026 року вторинний ринок України зберігає стійку висхідну динаміку в більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі в сегменті однокімнатних квартир зафіксовано у таких містах:
- Тернопіль — +26-28%;
- Одеса — +6-13%;
- Рівне — +1-14%;
- Суми — +16-33%;
- Вінниця — +7-18%;
- Чернівці — +8-22%;
- Хмельницький — +11-18%;
- Луцьк — +4-24%;
- Київ — +3-8%;
- Харків — +4-5%;
- Львів — +9-11%;
- Ужгород — +3-8%;
- Кропивницький — +10-19%;
- Миколаїв — +3-4%;
- Дніпро — +5%.
У Луцьку, Рівному та Херсоні вартість квартир за рік фактично не змінилася, а у Запоріжжі знизилася на 9%.
Середня ціна квартир на вторинці по містах України
Медіанна ціна по однокімнатним квартирам в Україні
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонуються у таких містах:
- Львів — 72 000 доларів;
- Київ — 70 000 доларів;
- Ужгород — 66 900 доларів;
- Чернівці — 62 200 доларів;
- Рівне — 57 000 доларів;
- Луцьк — 56 500 доларів;
- Вінниця — 53 000 доларів;
- Житомир — 51 000 доларів;
- Одеса — 49 000 доларів;
- Черкаси — 48 000 доларів;
- Тернопіль — 47 800 доларів;
- Івано-Франківськ — 43 000 доларів.
Водночас до міст із більш доступним ціновим сегментом на вторинці у червні 2026 відносяться:
- Хмельницький — 42 000 доларів;
- Полтава — 41 000 доларів;
- Чернігів — 34 200 доларів;
- Дніпро — 33 000 доларів;
- Кропивницький — 30 000 доларів.
Більш доступні ціни на купівлю квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Харків — 23 000 доларів;
- Миколаїв — 20 500 доларів;
- Запоріжжя — 17 000 доларів.
Медіанна ціна по двокімнатним квартирам в Україні
Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на вторинці в Україні представлений у таких містах:
- Київ — 109 000 доларів;
- Львів — 100 000 доларів;
- Ужгород — 97 000 доларів;
- Чернівці — 83 100 доларів;
- Житомир — 70 000 доларів;
- Вінниця — 74 700 доларів;
- Тернопіль — 75 000 доларів;
- Черкаси — 68 000 доларів;
- Рівне — 64 900 доларів;
- Одеса — 68 000 доларів;
- Луцьк — 64 700 доларів;
- Івано-Франківськ — 62 700 доларів.
Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на вторинному ринку у червні 2026 року формують міста:
- Хмельницький — 57 000 доларів;
- Полтава — 55 500 доларів;
- Чернігів — 51 800 доларів;
- Кропивницький — 45 900 доларів;
- Дніпро — 45 000 доларів.
Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Харків — 39 000 доларів;
- Миколаїв — 32 000 доларів;
- Запоріжжя — 24 000 доларів;
- Херсон — 20 000 доларів.
Медіанна ціна по трикімнатним квартирам в Україні
Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:
- Київ — 155 000 доларів;
- Львів — 130 000 доларів;
- Ужгород — 110 000 доларів;
- Чернівці — 104 000 доларів;
- Одеса — 90 000 доларів;
- Вінниця — 89 000 доларів;
- Тернопіль — 85 500 доларів;
- Івано-Франківськ — 82 700 доларів;
- Луцьк — 72 500 доларів;
- Житомир — 73 000 доларів;
- Рівне — 68 000 доларів.
Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку у червні 2026 року формують міста:
- Черкаси — 76 500 доларів;
- Полтава — 69 000 доларів;
- Хмельницький — 68 500 доларів;
- Дніпро — 65 000 доларів;
- Кропивницький — 63 000 доларів;
- Чернігів — 61 800 доларів.
Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Суми — 46 000 доларів;
- Миколаїв — 43 000 доларів;
- Запоріжжя — 35 500 доларів;
- Херсон — 26 000 доларів.
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