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Цены на вторичке в Украине в июне 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на июнь 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на вторичное жильё в июне 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
- Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине
- Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины
Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине
По состоянию на июнь 2026 года вторичный рынок Украины сохраняет устойчивую восходящую динамику в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении в сегменте однокомнатных квартир зафиксирован в следующих городах:
- Тернополь — +26-28%;
- Одесса — +6-13%;
- Ровно — +1-14%;
- Сумы — +16-33%;
- Винница — +7-18%;
- Черновцы — +8-22%;
- Хмельницкий — +11-18%;
- Луцк — +4-24%;
- Киев — +3-8%;
- Харьков — +4-5%;
- Львов — +9-11%;
- Ужгород — +3-8%;
- Кропивницкий — +10-19%;
- Николаев — +3-4%;
- Днепр — +5%.
В Луцке, Ровно и Херсоне стоимость квартир за год фактически не изменилась, а в Запорожье снизилась на 9%.
Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины
Медианная цена по однокомнатным квартирам в Украине
Наиболее дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагаются в следующих городах:
- Львов — 72 000 долларов;
- Киев — 70 000 долларов;
- Ужгород — 66 900 долларов;
- Черновцы — 62 200 долларов;
- Ровно — 57 000 долларов;
- Луцк — 56 500 долларов;
- Винница — 53 000 долларов;
- Житомир — 51 000 долларов;
- Одесса — 49 000 долларов;
- Черкассы — 48 000 долларов;
- Тернополь — 47 800 долларов;
- Ивано-Франковск — 43 000 долларов.
Вместе с тем к городам с более доступным ценовым сегментом на вторичке в июне 2026 относятся:
- Хмельницкий — 42 000 долларов;
- Полтава — 41 000 долларов;
- Чернигов — 34 200 долларов;
- Днепр — 33 000 долларов;
- Кропивницкий — 30 000 долларов.
Более доступные цены на покупку квартир на вторичке предлагают следующие города:
- Харьков — 23 000 долларов;
- Николаев — 20 500 долларов;
- Запорожье — 17 000 долларов.
Медианная цена по двухкомнатным квартирам в Украине
Наиболее дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на вторичке в Украине представлен в следующих городах:
- Киев — 109 000 долларов;
- Львов — 100 000 долларов;
- Ужгород — 97 000 долларов;
- Черновцы — 83 100 долларов;
- Житомир — 70 000 долларов;
- Винница — 74 700 долларов;
- Тернополь — 75 000 долларов;
- Черкассы — 68 000 долларов;
- Ровно — 64 900 долларов;
- Одесса — 68 000 долларов;
- Луцк — 64 700 долларов;
- Ивано-Франковск — 62 700 долларов.
Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на вторичном рынке в июне 2026 года формируют города:
- Хмельницкий — 57 000 долларов;
- Полтава — 55 500 долларов;
- Чернигов — 51 800 долларов;
- Кропивницкий — 45 900 долларов;
- Днепр — 45 000 долларов.
Наиболее доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир на вторичке предлагают следующие города:
- Харьков — 39 000 долларов;
- Николаев — 32 000 долларов;
- Запорожье — 24 000 долларов;
- Херсон — 20 000 долларов.
Медианная цена по трёхкомнатным квартирам в Украине
Наиболее дорогой сегмент трёхкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в следующих городах:
- Киев — 155 000 долларов;
- Львов — 130 000 долларов;
- Ужгород — 110 000 долларов;
- Черновцы — 104 000 долларов;
- Одесса — 90 000 долларов;
- Винница — 89 000 долларов;
- Тернополь — 85 500 долларов;
- Ивано-Франковск — 82 700 долларов;
- Луцк — 72 500 долларов;
- Житомир — 73 000 долларов;
- Ровно — 68 000 долларов.
Средний ценовой сегмент трёхкомнатных квартир на вторичном рынке в июне 2026 года формируют города:
- Черкассы — 76 500 долларов;
- Полтава — 69 000 долларов;
- Хмельницкий — 68 500 долларов;
- Днепр — 65 000 долларов;
- Кропивницкий — 63 000 долларов;
- Чернигов — 61 800 долларов.
Наиболее доступные предложения на рынке трёхкомнатных квартир на вторичке предлагают следующие города:
- Сумы — 46 000 долларов;
- Николаев — 43 000 долларов;
- Запорожье — 35 500 долларов;
- Херсон — 26 000 долларов.
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