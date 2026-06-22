Цены на вторичке в Украине в июне 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на июнь 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на вторичное жильё в июне 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине

По состоянию на июнь 2026 года вторичный рынок Украины сохраняет устойчивую восходящую динамику в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении в сегменте однокомнатных квартир зафиксирован в следующих городах:

Тернополь — +26-28%;

Одесса — +6-13%;

Ровно — +1-14%;

Сумы — +16-33%;

Винница — +7-18%;

Черновцы — +8-22%;

Хмельницкий — +11-18%;

Луцк — +4-24%;

Киев — +3-8%;

Харьков — +4-5%;

Львов — +9-11%;

Ужгород — +3-8%;

Кропивницкий — +10-19%;

Николаев — +3-4%;

Днепр — +5%.

В Луцке, Ровно и Херсоне стоимость квартир за год фактически не изменилась, а в Запорожье снизилась на 9%.

Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины

Медианная цена по однокомнатным квартирам в Украине

Медианная цена однокомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагаются в следующих городах:

Львов — 72 000 долларов;

Киев — 70 000 долларов;

Ужгород — 66 900 долларов;

Черновцы — 62 200 долларов;

Ровно — 57 000 долларов;

Луцк — 56 500 долларов;

Винница — 53 000 долларов;

Житомир — 51 000 долларов;

Одесса — 49 000 долларов;

Черкассы — 48 000 долларов;

Тернополь — 47 800 долларов;

Ивано-Франковск — 43 000 долларов.

Вместе с тем к городам с более доступным ценовым сегментом на вторичке в июне 2026 относятся:

Хмельницкий — 42 000 долларов;

Полтава — 41 000 долларов;

Чернигов — 34 200 долларов;

Днепр — 33 000 долларов;

Кропивницкий — 30 000 долларов.

Более доступные цены на покупку квартир на вторичке предлагают следующие города:

Харьков — 23 000 долларов;

Николаев — 20 500 долларов;

Запорожье — 17 000 долларов.

Медианная цена по двухкомнатным квартирам в Украине

Медианная цена двухкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на вторичке в Украине представлен в следующих городах:

Киев — 109 000 долларов;

Львов — 100 000 долларов;

Ужгород — 97 000 долларов;

Черновцы — 83 100 долларов;

Житомир — 70 000 долларов;

Винница — 74 700 долларов;

Тернополь — 75 000 долларов;

Черкассы — 68 000 долларов;

Ровно — 64 900 долларов;

Одесса — 68 000 долларов;

Луцк — 64 700 долларов;

Ивано-Франковск — 62 700 долларов.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на вторичном рынке в июне 2026 года формируют города:

Хмельницкий — 57 000 долларов;

Полтава — 55 500 долларов;

Чернигов — 51 800 долларов;

Кропивницкий — 45 900 долларов;

Днепр — 45 000 долларов.

Наиболее доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир на вторичке предлагают следующие города:

Харьков — 39 000 долларов;

Николаев — 32 000 долларов;

Запорожье — 24 000 долларов;

Херсон — 20 000 долларов.

Медианная цена по трёхкомнатным квартирам в Украине

Медианная цена трёхкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее дорогой сегмент трёхкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в следующих городах:

Киев — 155 000 долларов;

Львов — 130 000 долларов;

Ужгород — 110 000 долларов;

Черновцы — 104 000 долларов;

Одесса — 90 000 долларов;

Винница — 89 000 долларов;

Тернополь — 85 500 долларов;

Ивано-Франковск — 82 700 долларов;

Луцк — 72 500 долларов;

Житомир — 73 000 долларов;

Ровно — 68 000 долларов.

Средний ценовой сегмент трёхкомнатных квартир на вторичном рынке в июне 2026 года формируют города:

Черкассы — 76 500 долларов;

Полтава — 69 000 долларов;

Хмельницкий — 68 500 долларов;

Днепр — 65 000 долларов;

Кропивницкий — 63 000 долларов;

Чернигов — 61 800 долларов.

Наиболее доступные предложения на рынке трёхкомнатных квартир на вторичке предлагают следующие города:

Сумы — 46 000 долларов;

Николаев — 43 000 долларов;

Запорожье — 35 500 долларов;

Херсон — 26 000 долларов.

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