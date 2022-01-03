"Диджитализация происходит неравномерно", - глава "COOP Украина" о популяризации онлайн-банкинга в областях

В магазинах потребительской кооперации "COOP Украина" с декабря проходит информационная кампания #Cashless, в рамках которой покупателям помогают разобраться с основами онлайн-банкинга и рассказывают о преимуществах безналичных платежей. Такая социальная инициативы Национального банка Украины, Киберполиции, Фонда гарантирования вкладов и партнеров призвана повысить уровень осведомленности населения о возможностях онлайн-платежей и возможностях применения банковских карт.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "COOP Украина".

Как отметил председатель правления "Укркоопсоюза" (COOP Украина) Илья Гороховский, диджитализация стала мировым трендом. "В то же время мы в потребительской кооперации чувствуем, что диджитализация происходит неравномерно: есть много населенных пунктов, где отсутствует стабильный доступ к интернету, это сказывается и на том, как работает местный кооперативный магазин, и на том, какие возможности есть у местного населения", - добавил он.

По словам Ильи Гороховского, "COOP Украина" начинала региональные проекты, которые в итоге пришлось заморозить из-за нестабильного доступа к интернету у местных общин и медленного развития потребительской культуры в части онлайн-банкинга. "Сегодня потребительская кооперация как никто другой знает о ситуации в отдаленных населенных пунктах. Поэтому мы поддерживаем инициативу партнеров, и там, где это актуально, будем говорить о преимуществах онлайн-банкинга и расчетах картами", - отметил лидер COOP Украина.

Заместитель председателя НБУ Алексей Шабан рассказал, что согласно результатам исследования, которое проводил Национальный банк в 2020 году, платежной картой за последний год пользовались 76% украинцев, однако онлайн-банкингом – всего 21%. Еще довольно высокий процент граждан, по его словам, получив зарплату, стипендию или пенсию на карту, снимают с нее деньги в банкомате и рассчитываются наличными.

Больше всего, добавил Алексей Шабан, поддержка в овладении безналичными расчетами нужна старшему поколению, особенно в регионах, поскольку эта тема требует навыков не только по финансовой, но и цифровой грамотности. "Поэтому мы рассчитываем, что молодые люди помогут старшему поколению познакомиться с нюансами безналичных расчетов и научат их платить за коммунальные услуги онлайн и покупать в интернете", – отметил он. Благодаря этому кампания #Cashless не только имеет просветительский характер, но и приобретает социальное значение.

"Сегодня мы видим четкую тенденцию к увеличению количества и объемов безналичных платежей. Украинцы все больше предпочитают cashless-расчеты. Безналичные расчеты уже стали для многих украинцев привычкой, отвечающей их сегодняшним потребностям. В то же время — это показатель и рост уровня финансовой грамотности, и доверия к платежным инновациям. Уверены, что благодаря информационной кампании граждане всех возрастов найдут ответы на все свои вопросы и будут использовать разные безналичные инструменты оплаты еще чаще", - прокомментировала заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Василева.

Информационная кампания #Cashless проходит при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC) в партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и Фондом эффективного управления Великобритании, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Киберполиции, Mastercard, Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес-ассоциации.

Напомним, ранее Международный кооперативный альянс заинтересовался и начал изучать опыт "COOP Украина" в сфере образования и о работе кооперации во время пандемии .