П'ять проблем, які виникають у власника магазину з дропшиперами: як вирішити

Уявимо класичний інтернет-магазин. Закупки, складський облік, сайт, маркетплейси + продажі в соцмережах. І в якийсь момент ви починаєте співпрацювати з дропшиперами – щоб розширити охоплення без витрат на рекламу. Підключаєте 2-3 партнерів, потім ще 10-15, й продажі ростуть. Ви задоволені, усе працює. А згодом ваш менеджер йде у відпустку, й виявляється, що вся ця система живе в голові цього менеджера, в його переписках та ексельці, яку востаннє оновлювали місяць тому. Так ось я переконаний, що якщо дропшипери працюють поза воронкою інтернет-магазину – це не партнерський канал. Спробую пояснити у цьому матеріалі.

5 проблем при роботі з дропшиперами

Втім давайте почнемо з бізнес-моделі. Дропшипінг – це коли партнер продає ваш товар від свого імені, але сам його не зберігає й не відправляє. Він знаходить покупця й передає вам замовлення, а ви організовуєте доставку самостійно. Дропшипер заробляє % від продажу (в залежності від категорії товару) або на різниці в ціні, якщо продав дорожче.

Типова робота з дропшиперами у більшості магазинів, що я бачив, виглядає так: партнер пише в Telegram “є замовлення”, менеджер вручну фіксує це в таблиці, формує ТТН, організовує логістику. А потім, в кінці місяця, бухгалтерія зводить цифри по комісіях, які потрібно виплатили партнерам.

З цього виникає, я вважаю, 5 проблем:

Відсутність єдиного обліку. Замовлення від дропшиперів не потрапляють до загальної бази, а живуть десь у чатах, окремих таблицях. Дублі в контактах. Дропшипер продає товар своєму клієнту, а через 2 тижні ваш власний сайт продає цьому ж клієнту щось інше. Ніхто не знає, що лід вже в базі, оскільки не ведеться єдина історії взаємодії – із-за цього немає можливості будувати нормальну програму лояльності. Демпінг й конфлікти. Ось це один з болючих моментів – партнер знижує ціну, щоб виграти у вас же у пошуковій видачі. Ви дізнаєтесь про це випадково або від незадоволеного клієнта. Відсутність аналітики. Ви не можете відповісти на прості питання: “Скільки принесли дропшипери за останній квартал й хто з партнерів найефективніший?” А все тому, що замовлення не класифіковані. Проблеми зі складськими залишками. Партнер продав товар, якого вже немає. Або навпаки – бачить застарілі дані й не пропонує клієнту SKU, які в наявності. Класична ситуація, що коштує і репутації, і грошей.

Скажу з досвіду, що більшість усвідомлюють ці проблеми лише тоді, коли мережа зростає до 10+ дропшиперів. До цього магазин ще може якось справлятися.

Модель роботи з партнерами: як це має бути?

Щоб вирішити проблеми, варто, на мій погляд, почати з простої ідеї.

Дропшипер – це не підрядник, а партнер бізнесу, який має бути інтегрований у воронку. На практиці раджу налаштовувати так:

по-перше, кожен дропшипер має проходити у вас як окреме джерело. Не канал “ дропшипери ” загалом, а “ дропшипер ФОП Шевченко ”, “ дропшипер ФОП Іваненко ” і т.д. Це дасть можливість бачити аналітику в розрізі кожного окремого партнера –скільки він продав, на яку суму, яка комісія;

по-друге, усі замовлення, незалежно від того, хто їх ініціював, мають потрапляти у воронку. Грубо кажучи, замовлення від дропшипера нічим не має відрізнятися від замовлення з вашого Instagram – воно має проходити ті ж самі етапи, статуси, впливати на залишки складу;

по-третє, доступ до замовлень й складу має бути диференційованим. Дропшипер повинен бачити те, що йому потрібно, а саме: власні замовлення, можливість вказати свою ціну. Він не має бачити ціну закупки, фінанси, замовлення інших партнерів. Це питання, зрозуміло, й безпеки бізнесу.

І ось це вже про повноцінний канал продажів, яким автономно керують дропшипери вашого магазину. Його потрібно розвивати.

3 рівні співпраці з дропшипером

Як вже казав вище, коли у магазина до 10 дропшипінг-партнерів, то власник не задумується про воронку. Хай це буде нульовим рівнем, бо я не думаю, що тут є якась система – процеси рухаються в залежності від того, хто і що кому написав.

Якщо говоримо про системність, то ми в команді виокремлюємо 3 рівні подібної співпраці. Отже:

Базовий рівень – ви даєте дропшиперу доступ до онлайн-складу. Він бачить товари й актуальні складські залишки, які постійно оновлюються. Це вже знімає 95% рутини, бо прибирає зайві питання по типу “ а цей товар є? ”, “ а скільки залишилося? ”, “ а чи є такий в іншому кольорі/розмірі? ” тощо.

Середній рівень – партнер самостійно створює замовлення. Він заходить у свій кабінет, додає контакти покупця, обирає товари зі складу, вказує свою ціну. Замовлення автоматично з'являється у системі з атрибуцією на конкретного партнера. Менеджер вже не витрачає час на перенесення даних – він просто обробляє готові транзакції.

П росунутий рівень – повна автономія по ТТН. Дропшипер самостійно формує накладну через систему магазину й додає трекінг-номер. Фіксується статус доставки, й коли клієнт забирає посилку, то позиція списується зі складу. Винагорода дропшиперу нараховується автоматично.

Також стандартизуйте комунікацію. Введіть правила – усі питання лише через коментарі до конкретного замовлення, а Telegram для термінових питань. Це може жорстко звучить, проте партнери швидко звикають, якщо бачать зручність.

Коли історія взаємодії зберігається в єдиному місці, то й не виникає таких історій як: “а хто це обіцяв?”, “коли це ми домовлялися про знижку?”, “не пам’ятаю” і, моє найулюбленіше, “я ще не підтверджував доставку!”.

Автоматизація мережі партнерів: поради

Ще дам декілька практичних порад для тих підприємців, які хочуть систематизувати роботу:

Не переводьте усіх одразу в CRM. Почніть з 1-2 найактивніших партнерів, відпрацюйте процес, зберіть зворотний зв’язок. Спочатку відшліфуйте, потім масштабуйтесь. Покажіть дропшиперам вигоду. Мотивація зручності може не спрацювати, а ось актуальність залишків – 100% спрацює, адже ніхто не хоче продавати товари, який немає на складі. Проведіть короткий онбордінг. 30-40 хвилин в Google Meet – достатньо. Більшість партнерів, якщо не провести навчання, не захочуть розбиратися в вашій системі самостійно, й підуть працювати з іншим магазином. Запишіть це навчальне відео, щоб потім просто ділитися посиланням з новими партнерами. Давайте дропшиперу фідбек по його продажам. Коли партнер чує від вас, скільки він продав, на яку суму, коли ви знаходитесь з ним постійно в контакті – це мотивує працювати з вами. Є навіть магазини, що гейміфікують роботу з дропшиперами й дають бонуси тим, хто продасть в цьому місяці найбільше.

Й наостанок скажу, що дропшипінг давно перестав бути сірою зоною для українського МСБ. Сьогодні це повноцінний канал продажів, яким користуються й великі гравці ринку.

Однак ця робота потребує такої ж системності, як і ваш sales-відділ. Мають бути ті ж процеси, стандарти, той же рівень контролю. Поки ваші дропшипери працюють поза воронкою – ви ними не керуєте, а просто сподіваєтесь, що вони щось в цьому місяці продадуть.