Як Black Friday перетворилась з атракціону знижок на сезон раціонального шопінгу

Black Friday в Україні остаточно перетворилася на сезон, а не на одноденний марафон знижок. У 2025 році гості стали ще раціональнішими, бренди — сміливішими у креативі, а e-commerce — більш структурованим та вимогливим до себе. Для MAUDAU ця Black Friday була водночас і викликом, і рекордом. Ми пройшли цей період у високому темпі — і хочемо розповісти, яким ми його побачили.

Чорна п’ятниця по-новому

2025-й став роком, коли бренди масово відійшли від моделі “чим більше, тим краще” на користь осмисленого досвіду. Сейли тривали протягом певного періоду, що дозволило зняти надлишкове навантаження на склади та сервіс і уникнути хаосу одноденного піка.

Паралельно у різних брендів з’явилися “кольорові” Black Friday, тематичні партнерські колаби. Ритейл почав створювати не просто розпродаж, а емоцію, контекст і додаткову цінність.

Гості охоче включалися у гейміфікацію, квести, UGC-активації, персональні маршрути покупця. Усе це не лише розважає, а й формує довіру та довгострокову лояльність.

Помітний і вплив AI-інструментів. Чимало гостей використовували їх, щоб порівнювати ціни, оцінювати набори, відстежувати динаміку. Ринок став більш конкурентним не на рівні “хто дає більшу знижку”, а на рівні “хто пропонує найкращу реальну вигоду”.

За останній рік змінилась і поведінка гостей. Якщо раніше ще відчувалося бажання встигнути на знижки, то у 2025-му переважає стратегічний підхід: порівняння цін, пошук оптимальних конфігурацій кошика, планування великих покупок наперед.

Середній чек на MAUDAU залишився стабільним, але він і так один із найвищих на ринку. Це свідчить про те, що гості приходять не за випадковими імпульсивними покупками, а за великими плановими кошиками. Для них важлива не просто знижка, а відчутна цінність.

Що купували найактивніше

Пікові категорії цілком передбачувані для передсвяткового періоду, але 2025-й додав кілька нових нюансів.

Найсильніше зросли такі категорії:

алкоголь;

дитячі товари;

іграшки;

кондитерські вироби;

товари для краси.

Гості використовували Black Friday не стільки як “полювання на техніку”, скільки як спосіб підготуватися до зимових свят без грудневого ажіотажу. І цього року краще за все працювали грамотно підібрані пропозиції: релевантні набори, великі формати, подарункові комбінації.

У FMCG цінність стає важливіша за відсоток знижки — і Black Friday лише підтвердила це.

Рекордні продажі: попит у цифрах

Через зміщення старту Black Friday на 1–2 тижні раніше частина росту припадає на першу половину листопада: +30–40% до звичайного періоду. У пікові ж дні Black Friday ми у MAUDAU фіксували до +300% від середнього дня місяця. У підсумку вікенд ЧП (п’ятниця + вихідні) дав +60% зростання, порівняно з попереднім роком. Це стало найкращим результатом за всю історію платформи.

Основні канали, які привели гостей у 2025 році, залишаються стабільними — прямий трафік, Google Ads, органіка та соцмережі. Цікаво, що вагомий внесок у ці цифри зробили ретеншн-канали — база лояльності, персональні комунікації, постійні гості. Рік за роком ми бачимо одне й те саме: якщо гість задоволений досвідом щодня, у сезон він повертається сам. І це найефективніша стратегія, яку може мати ритейл.

Мобільність, швидкість, персоналізація: стовпи українського e-commerce

Український онлайн-ринок зберігає стабільне зростання та доводить свою адаптивність. У 2025 році ключовими стали чотири вектори:

Mobile first. Понад 80% трафіку надходить зі смартфонів. Мобільний досвід — критично важливий. Швидка доставка. Формат “сьогодні — завтра” став нормою. Логістика перетворилася на частину бренду. Омніканальність. Єдина ціна, кошик і лояльність між онлайн і офлайном — обов’язкова база довіри. Персоналізація. Сегментовані промо, індивідуальні рекомендації, контекстні пропозиції працюють краще, ніж універсальні сейли.

Ми очікуємо, що у 2026 році ринок зростатиме ще швидше. Потенціал масштабування для MAUDAU — до двократного збільшення, а це означає одне: більше автоматизації, більше інвестицій у склади, більше роботи з логістикою.

Чорноп’ятничний сезон 2025 показав, що український гість — зрілий, вимогливий і технологічний. Він цінує комфорт, передбачуваність, персональний підхід і чесність у комунікаціях. Black Friday стала маркером довіри та якості: бренди, які працюють системно протягом року, отримали у сезон те, що заклали раніше.