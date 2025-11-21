Чорна п’ятниця 2025: прогноз Admitad та вигідні пропозиції українських брендів

Листопад вже традиційно стає для українців місяцем, коли “ловити” знижки — це не просто хобі, а стратегічне рішення. У 2025-му, за даними Admitad, онлайн-покупки можуть зрости на приблизно 20–25 % порівняно з минулим роком. Бренди, які планують акції раніше й на які покупці покладають найбільше сподівань, вже готують сценарії: не просто “знижка”, а досвід та вибір із сенсом.

Що сьогодні актуально

Електроніка залишається "маст-ха­вом" — близько четвертини всіх продажів у розпродажі припадатимуть саме на цю категорію. Не пасе задніх і мода з аксесуарами — усе більше людей обирають не просто "дешево купити", а "купити вигідно і з брендом".

Цікаво: хоча деякі опитування показують, що 83% українців не планують нічого купувати цієї Чорної п’ятниці. Але саме це створює можливість: бренди, які встигли завоювати довіру, можуть отримати більшу частку "активних" покупців.

Акції брендів, на які варто звернути увагу

Фокстрот — коли оновлення стає стилем життя

Без Чорної п’ятниці від Фокстрот листопад уже немислимий. Цьогоріч ритейлер запускає акцію "КРЕЙЗІ ЧОРНА ШАРА" — шалені знижки до -80 % на смартфони, телевізори, побутову техніку й гаджети. "Оновлюйся на FOXTROT.UA" — не просто гасло, а заклик до справжнього апгрейду життя.

GEPUR — шопінг, що перетворюється на шоу

З 24 по 27 листопада GEPUR проведе SHOW AUCTION — онлайн-аукціон, де ціна на хіти бренду падає в реальному часі. Сукні, жакети, пальта — усе можна "зловити" буквально за гривні. "Будь першою на аукціоні — забери своє, поки інші вагаються!" — запрошує бренд.

Estro — український стиль із душею

Fashion-бренд Estro поєднує українське походження, якість і комфорт. Понад 3000 моделей взуття, одягу та аксесуарів, створених власними дизайнерами. На Чорну п’ятницю — вигідні знижки на колекції Осінь’25 / Зима’25-26. Стиль, що надихає — і вигода, яку не хочеться проґавити.

hotline.finance — знижка на спокій

Найпопулярніший сервіс онлайн-страхування hotline.finance пропонує знижки на автоцивілку та Зелену карту. Оформлення без посередників і черг, 24/7. Це Чорна п’ятниця для тих, хто цінує не лише економію, а й упевненість.

Telemart — апгрейд із вигодою

Для геймерів і креаторів Telemart приготував найбільші знижки року. Ноутбуки, монітори, комплектуючі, консолі — час оновити техніку вигідно. Як кажуть у бренді: "Ціни падають — FPS росте!"

TOUS — блиск, що наближає мрії

Іспанський бренд TOUS дарує знижки на прикраси з золота, срібла, платини та діамантів. Елегантність, емоції й радість у кожній деталі. Чорна п’ятниця з TOUS — коли мрії ближчі, ніж здається.

Yabluka — час оновити техніку Apple

Онлайн-магазин Yabluka пропонує спеціальні ціни на iPhone, MacBook, AirPods та аксесуари з офіційною гарантією. Якщо давно мріяли про апгрейд — Чорна п’ятниця саме час це зробити.

Підсумок

Чорна п’ятниця у 2025 році — це вже не просто "распродаж", це момент, коли бренди демонструють, як можна вигідно купувати з розумом: через нові формати, клієнтоорієнтованість, емоцію, якість. Онлайн-сервіси, fashion, техніка, страхування — усе це об’єднує один тренд: клієнт очікує не просто знижку, а цінність.

Тож якщо ви плануєте чекати пропозицій — звертайте увагу не тільки на % знижки, а на те, як саме бренд говорить з вами, що пропонує, і який досвід створює.