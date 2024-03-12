Економічна рівність. Жінки-лідерки розповідають про карʼєрні виклики

Активний рух до забезпечення рівних умов для розвитку й роботи жінок і чоловіків є одним із найбільших здобутків європейської цивілізації за останнє століття. Важко повірити, що менш ніж 200 років тому жоден університет світу не дозволяв жінкам здобувати вищу освіту на рівні із чоловіками, а лише 2017 року українські жінки отримали законодавчо право на рівні із чоловіками працювати на будь-якій посаді без обмежень.

Ґендерна рівність, забезпечення рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків є 5 Ціллю сталого розвитку ООН. Ще рано говорити, що людство глобально або хоча б на рівні Європи наблизилися до її досягнення. Згідно з дослідженням World Economic Forum, розрив у можливостях чоловіків і жінок у світі складає 68,1 %. І досі жодна країна світу не досягла рівності в правах і можливостях чоловіків і жінок.

Ґендерна рівність — це не в останню чергу економічна рівність. 2023 року серед CEO компаній, що входять у Fortune 500, було лише 10 % жінок, що, проте, є найвищим показником за час існування списку. Більше жінок у керівництві топових світових компаній означає їх більший доступ до капіталу і, що найважливіше, до прийняття рішень і впливу на соціум.

Напрям ґендерної рівності в бізнесі є одним із ключових для Глобального договору ООН в Україні, української мережі світової спільноти відповідальних бізнесів. Організація працює над посиленням можливостей жінок у рамках різних проєктів. Зокрема, ґендерна рівність є важливим складником напряму прав людини в бізнесі, й особливу увагу цьому буде приділено в рамках Business and Human Rights Accelerator. У цій навчальній програмі беруть участь 17 українських компаній, які, у тому числі, посилюватимуть свої політики щодо ґендерної рівності всередині компанії. ГД ООН в Україні вчить малих агропідприємців з усієї України розвивати та масштабувати свою справу на проєкті SEED. Серед понад 500 учасників трьох хвиль проєкту 51 % складають жінки. А під час першого року повномасштабної війни ГД ООН в Україні давав українцям безкоштовно освіту у сфері ІТ, і серед студентів проєкту ІТ nation було 49 % жінок.

Попри очевидний рух до рівних прав жінок та чоловіків в усіх сферах суспільного життя, жінки-лідерки, які очолюють компанії та організації, мають труднощі в реалізації. Своїм досвідом роботи на керівних позиціях поділилася Тетяна Сахарук, генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні, а також представниці компаній-учасниць ГД ООН в Україні: Оксана Просоленко, директорка й засновниця ТОВ «I.P.Cert», та Олена Потопальська, керуюча партнерка AC Crowe Ukraine.

Тетяна Сахарук: «Коли хтось говорить, що я не зможу, — це тригер для мене»

Мене запросили в Глобальний договір ООН 2016 року, щоби перезапустити його роботу. На той час організація існувала суто номінально: не було ні фінансів, ні команди, ні навіть офісу. У перші роки роботи було неймовірно складно. Компанії ще не були готові говорити про сталий розвиток, тим більше фінансувати проєкти в цьому напрямі. Мене майже не чули. І від того хотілося працювати ще більше, щоб обстояти свою позицію, довести значущість сталого розвитку для бізнесу й суспільства, зробити цей рух популярним.

Перед повномасштабною війною Глобальний договір ООН в Україні був визнаний найбільш швидко зростальною мережею Східної Європи. 2022 року ми здобули міжнародну нагороду від Базельського інституту за нашу програму колективних дій з антикорупції. 2023 року мене запросили спікеркою на конференцію CoSP. Також Глобальний договір ООН відповідав за залучення та експертну підтримку бізнеса на СОР28. Цієї осені українські компанії-учасниці ГД ООН в Україні презентували свої кейси на заходах Генеральної асамблеї ООН.

Сьогодні в моїй команді працює 50 експертів, які реалізовують десять локальних і міжнародних проєктів. І всі вони спрямовані на підтримку України.

Навіть станом на 2019 рік серед учасників Глобального договору ООН в Україні не було жодного бізнесу, яким би керувала жінка. Ми з’ясували це, коли вирішили зібрати Наглядову раду, у яку б увійшли керівники компаній-учасниць. За стандартами ООН, у Наглядовій раді повинно бути не менше 30 % жінок. Той факт, що в найвищих органах управління українського бізнесу їх майже не було, став рушієм запуску акселератору з ґендерної рівності в бізнесі. Він користувався попитом, обговорення привернули увагу широкого загалу. Сьогодні в нас повністю збалансована Наглядова рада за всіма стандартами ООН.

Коли виникають перешкоди, я сама можу визнати перед собою, що не візьмуся, бо мене недостатньо експертизи або мені бракує часу. І я можу із цим змиритися. Але коли хтось говорить, що я не зможу, — це тригер для мене. Я зроблю все, щоб досягти успіху в цій справі попри всі перешкоди.

Я бачила поблажливі посмішки керівників компаній — великих і малих, які говорили, що не вірять у сталий розвиток і будуть і далі працювати на виконання фінансових показників для власників. Але мене це не зупинило, а навпаки — змусило бути більш креативною, шукати партнерства там, де й не подумала б шукати, рухати свою справу щодня, бути послідовною і постійною. Я відчуваю, що ще не все зробила на цій позиції. Мені подобається запускати нові проєкти. І я пишаюся, коли ці проєкти знаходять своїх партнерів і однодумців.

Я хочу звернутися до кожної українки: до тих, хто лише почав свій шлях або вкотре починає з нуля, є міцною опорою в тилу або захищає країну на фронті.

Жінка має бути сама собі ціллю. Не зупиняйтесь і прямуйте крок за кроком до мети.

Оксана Просоленко: «Ґендерний баланс забезпечує більш якісні ідеї»

Я неодноразово була в ситуації, коли в мене не вірили, мою експертність, здатність обіймати відповідальні посади та приймати стратегічні рішення підважували. Але чим сильніше ставили під сумнів мої можливості, тим більшого я досягала. Це лише посилювало мою волю, мотивацію та прагнення працювати на результат. Я активно вивчала міжнародні тенденції у своїй галузі й займалася міжнародними проєктами, щоб розширити свої горизонти та реалізувати амбіції. Я завжди йшла туди, де страшно, де високий рівень складності та невизначеності. Складність приваблює мене, бо в ній приховані найбільші можливості.

На запитання, що ти робиш, коли не має рішення і не зрозуміло, куди рухатись, я відповідаю: «іду навчатись!». Lifelong learning — це мій секрет. Я завжди була рішуча в досягненні своїх цілей і зробила все можливе, щоби показати, що можу бути успішною в будь-якій ролі.

Лідерство для мене — це про спільну мрію та високий рівень довіри. Цього не отримаєш лише відвідуванням бізнес-тренінгів або читанням бізнес-літератури. Це також і відповідальність, бо ти маєш пройти шлях першим, щоби підсвітити дорогу для всієї команди.

У бізнесі ґендерне розмаїття дуже важливе для збалансованого прийняття рішень. Я вважаю, що жінки приносять у бізнес багато переваг, як-от творчість, емпатію та здатність до співпраці та колаборації. Ґендерний баланс забезпечує більш якісні ідеї та підходи до розв’язання проблем чи стратегічного погляду на розвиток компанії, що веде до успіху підприємства. Різноманітність точок зору й досвіду є ключем до інновацій та успіху. І твоя унікальна перспектива як жінки робить вагомий внесок у бізнес. Особливо в аграрному секторі, де історично домінували чоловіки.

На жаль, багатьом жінкам досі важче підійматися кар’єрними сходами через відсутність адекватної політики у сфері підтримки сім’ї та материнства. Багато жінок стикаються з викликами балансування між професійним та сімейним життям, особливо коли стають матерями. Недостатня доступність дитячих садків, відсутність гнучкого графіка роботи, небажання багатьох керівників надавати дозвіл працювати віддалено — це ті чинники, які можуть ускладнити кар’єрний розвиток жінок. Тут важливою є роль чоловіка як партнера й батька. Ми маємо зрощувати ідею того, що декретна відпустка для батька є нормою. Бо батьківство — це спільна відповідальність, а не виключно обов’язок матері.

Амбітним жінкам, які роблять перші кроки в карʼєрі, я можу порадити насамперед розвивати свої професійні зв’язки, вступати до професійних асоціацій, брати участь у конференціях та семінарах. Бо мережа контактів — це фундамент для кар’єрного розвитку. Постійно навчайтеся. Не бійтеся виходити за межі своєї зони комфорту та приймати нові виклики. Іноді саме це може привести до найбільших успіхів у кар’єрі. Будьте наполегливими та впевненими в собі, наважуйтеся долати перешкоди. Й останнє. Не забувайте про баланс між професійними та особистими аспектами життя, щоб зберегти енергію та мотивацію для досягнення своїх цілей.

Олена Потопальська: «Шукайте можливості для росту, розвитку та самореалізації»

Як і в багатьох жінок, у моєму досвіді були ситуації, коли люди сумнівалися в моїй здатності бути керівницею і лідеркою. Коли в мене не вірили на початку моєї карʼєри, я вирішила активно працювати над розвитком своїх лідерських навичок і довести свою компетентність через конкретні результати своєї роботи. Також внутрішньо приняла рішення щодо розвитку особистого бренду.

Непростим був час на початку повномасштабної війни Росії, коли люди були розгублені, не вірили нікому, не вірили в завтрашній день. Наша компанія AC Crowe Ukraine надає аудиторські, консалтингові та податкові послуги, що дуже важливо, але не є першочерговим для життя та безпеки людей. Впоратися з психологічним тиском у той час було зовсім нелегко. Був момент, коли в мене на мить опустились руки. Але за мною стояли люди. Мої люди! Тому я зібралася і більше собі такого не дозволяла. Ця ситуація лише підсилила мою рішучість довести свою компетентність і здатність керувати собою, командою та йти вперед!

Жінкам більше, ніж чоловікам, доводиться долати труднощі, що виникають на шляху до карʼєрного зростання, коли народжується дитина, а суспільство не надає належної підтримки сім’ї та материнству. Сімʼя — це важливо, але якщо вам також важливою є і карʼєра, варто зосередитися на своїх цілях і шукати можливості для професійного зростання, дотримуючись принципу балансу між кар’єрою і особистим життям.

Із власного досвіду можу сказати, що якщо жінка хоче будувати карʼєру, варто почати з освіти та розвитку професійних навичок. Необхідно повсякчас вдосконалюватися, брати участь у навчальних програмах та тренінгах. Важливо також будувати мережу професійних зв’язків і шукати менторів, які можуть надати поради та підтримку на шляху до кар’єрних успіхів. Не бійтеся виступати і виражати свої ідеї, а також активно шукати можливості для росту, розвитку та самореалізації.