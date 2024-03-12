Экономическое равенство. Лидерские женщины рассказывают о карьерных вызовах

Активное движение к обеспечению равных условий для развития и работы женщин и мужчин является одним из величайших достижений европейской цивилизации за последнее столетие. Трудно поверить, что менее 200 лет назад ни один университет мира не позволял женщинам получать высшее образование на уровне с мужчинами, а только в 2017 году украинские женщины получили законодательное право на уровне с мужчинами работать на любой должности без ограничений.

Гендерное равенство, обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин являются 5 Целью устойчивого развития ООН. Еще рано говорить, что человечество глобально или хотя бы на уровне Европы приблизилось к ее достижению. Согласно исследованию World Economic Forum, разрыв в возможностях мужчин и женщин в мире составляет 68,1%. До сих пор ни одна страна мира не достигла равенства в правах и возможностях мужчин и женщин.

Гендерное равенство – это не в последнюю очередь экономическое равенство. В 2023 году среди CEO компаний, входящих в Fortune 500, было всего 10% женщин , что, однако, является самым высоким показателем за время существования списка. Больше женщин в руководстве топовых мировых компаний означает их больший доступ к капиталу и, что самое важное, к принятию решений и влиянию на социум.

Направление гендерного равенства в бизнесе является одним из ключевых для Глобального договора ООН в Украине, украинской сети мирового сообщества ответственных бизнесов. Организация работает над усилением возможностей женщин в рамках разных проектов. В частности, гендерное равенство является важной составляющей направления прав человека в бизнесе, и особое внимание этому будет уделено в рамках Business and Human Rights Accelerator. В этой учебной программе принимают участие 17 украинских компаний, которые, в том числе, будут усиливать свои политики по гендерному равенству внутри компании. ГД ООН в Украине учит малых агропредпринимателей со всей Украины развивать и масштабировать свое дело на проекте SEED. Среди более 500 участников трех волн проекта 51% составляют женщины. А во время первого года полномасштабной войны ГД ООН в Украине давал украинцам бесплатное образование в сфере ИТ, и среди студентов проекта ИТ nation было 49% женщин.

Несмотря на очевидное движение к равным правам женщин и мужчин во всех областях общественной жизни, женщины-лидеры, возглавляющие компании и организации, имеют трудности в реализации. Своим опытом работы на руководящих позициях поделилась Татьяна Сахарук, генеральный директор Глобального договора ООН в Украине, а также представительницы компаний-участников ГД ООН в Украине: Оксана Просоленко, директор и основательница ООО «IPCert», и Елена Потопальская, управляющая партнер AC Crowe Ukraine.

Татьяна Сахарук: «Когда кто-то говорит, что я не смогу, это триггер для меня»

Меня пригласили в Глобальный договор ООН 2016, чтобы перезапустить его работу. В то время организация была чисто номинально: не было ни финансов, ни команды, ни даже офиса. В первые годы работы было невероятно сложно. Компании еще не были готовы говорить о стабильном развитии, тем более финансировать проекты в этом направлении. Меня почти не слыхали. И от этого хотелось работать еще больше, чтобы отстоять свою позицию, доказать значимость устойчивого развития для бизнеса и общества, сделать это движение популярным.

Перед полномасштабной войной Глобальный договор ООН в Украине был признан наиболее быстро растущей сетью Восточной Европы. В 2022 году мы получили международную награду от Базельского института за нашу программу коллективных действий по антикоррупции. В 2023 году меня пригласили спикером на конференцию CoSP. Также Глобальный договор ООН отвечал за привлечение и экспертную поддержку бизнеса на СОР28. Этой осенью украинские компании-участники ГД ООН в Украине представили свои кейсы на мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН.

Сегодня в моей команде работает 50 экспертов, реализующих десять локальных и международных проектов. И все они направлены на поддержку Украины.

Даже по состоянию на 2019 год среди участников Глобального договора ООН в Украине не было ни одного бизнеса, которым руководила бы женщина. Мы выяснили это, когда решили собрать Наблюдательный совет, в который вошли бы руководители компаний-участниц. По стандартам ООН, в Наблюдательном совете должно быть не менее 30% женщин. Тот факт, что в высших органах управления украинского бизнеса их почти не было, стал двигателем запуска акселератора по гендерному равенству в бизнесе. Он пользовался спросом, обсуждения привлекли внимание широких масс. Сегодня у нас полностью сбалансированный Наблюдательный совет по всем стандартам ООН.

Когда возникают препятствия, я сама могу признать перед собой, что не возьмусь, потому что у меня недостаточно экспертизы или у меня нет времени. И я могу с этим смириться. Но когда кто-то говорит, что я не смогу, это триггер для меня. Я сделаю все, чтобы добиться успеха в этом деле, несмотря на все препятствия.

Я видела снисходительные улыбки руководителей компаний — крупных и малых, которые говорили, что не верят в устойчивое развитие и будут продолжать работать на выполнение финансовых показателей для собственников. Но меня это не остановило, а наоборот заставило быть более креативной, искать партнерства там, где и не подумала бы искать, двигать свое дело каждый день, быть последовательным и постоянным. Я чувствую, что еще не всё сделала на этой позиции. Мне нравится запускать новые проекты. И я горжусь, когда эти проекты находят своих партнеров и единомышленников.

Я хочу обратиться к каждой украинке: к тем, кто только начал свой путь или еще раз начинает с нуля, является крепкой опорой в тылу или защищает страну на фронте.

Женщина должна быть самой целью. Не останавливайтесь и следуйте шаг за шагом к цели.

Оксана Просоленко: «Гендерный баланс обеспечивает более качественные идеи»

Я неоднократно была в ситуации, когда мне не верили, мою экспертность, способность занимать ответственные должности и принимать стратегические решения подвешивали. Но чем сильнее подвергали сомнению мои возможности, тем большего я достигала. Это лишь усиливало мою волю, мотивацию и стремление работать на результат. Я активно изучала международные тенденции в своей сфере и занималась международными проектами, чтобы расширить свои горизонты и реализовать амбиции. Я всегда шла туда, где страшно, где высок уровень сложности и неопределенности. Сложность привлекает меня, потому что в ней скрыты самые большие возможности.

На вопрос, что ты делаешь, когда нет решения и не понятно, куда двигаться, я отвечаю: «иду учиться!». Lifelong learning – это мой секрет. Я всегда была решительна в достижении своих целей и сделала все возможное, чтобы показать, что я могу быть успешной в любой роли.

Лидерство для меня — это об общей мечте и высоком уровне доверия. Этого не получишь только посещением бизнес-тренингов или чтением бизнес-литературы. Это также и ответственность, потому что ты должен пройти путь первым, чтобы подсветить дорогу всей команде.

В бизнесе гендерное разнообразие очень важно для сбалансированного принятия решений. Я считаю, что женщины приносят в бизнес много преимуществ, таких как творчество, эмпатия и способность к сотрудничеству и коллаборации. Гендерный баланс обеспечивает более качественные идеи и подходы к решению проблем или стратегического взгляда на развитие компании, ведущей к успеху предприятия. Разнообразие точек зрения и опыта является ключом к инновациям и успеху. И твоя уникальная перспектива как женщины вносит весомый вклад в бизнес. Особенно в аграрном секторе, где исторически доминировали мужчины.

К сожалению, многим женщинам до сих пор труднее подниматься по карьерной лестнице из-за отсутствия адекватной политики в сфере поддержки семьи и материнства. Многие женщины сталкиваются с вызовами балансировки между профессиональной и семейной жизнью, особенно когда становятся матерями. Недостаточная доступность детских садов, отсутствие гибкого графика работы, нежелание многих руководителей предоставлять разрешение на работу удаленно — это факторы, которые могут осложнить карьерное развитие женщин. Здесь важна роль мужчины как партнера и отца. Мы должны сращивать идею того, что декретный отпуск для отца является нормой. Ибо отцовство – это общая ответственность, а не исключительно обязанность матери.

Амбициозным женщинам, которые делают первые шаги в карьере, я могу посоветовать прежде всего развивать свои профессиональные связи, вступать в профессиональные ассоциации, участвовать в конференциях и семинарах. Ибо сеть контактов – это фундамент для карьерного развития. Постоянно учитесь. Не бойтесь выходить за пределы своей зоны комфорта и принимать новые вызовы. Иногда это может привести к наибольшим успехам в карьере. Будьте настойчивы и уверены в себе, решайтесь преодолевать препятствия. И последнее. Не забывайте о балансе между профессиональными и личными аспектами жизни, чтобы сохранить энергию и мотивацию для достижения своих целей.

Елена Потопальская: « Ищите возможности для роста, развития и самореализации»

Как и у многих женщин, в моем опыте были ситуации, когда люди сомневались в моей способности быть руководительницей и лидером. Когда мне не верили в начале моей карьеры, я решила активно работать над развитием своих лидерских навыков и доказать свою компетентность через конкретные результаты своей работы. Также внутренне приняла решение о развитии личного бренда.

Непростым было время в начале полномасштабной войны России, когда люди были растеряны, не верили никому, не верили в завтрашний день. Наша компания AC Crowe Ukraine предоставляет аудиторские, консалтинговые и налоговые услуги, что очень важно, но не является первоочередным для жизни и безопасности людей. Справиться с психологическим давлением в то время было совсем нелегко. Был момент, когда у меня на мгновение опустились руки . Но за мной стояли люди. Мои люди! Потому я собралась и больше себе такого не позволяла . Эта ситуация лишь усилила мою решительность доказать свою компетентность и способность управлять собой, командой и идти вперед!

Женщинам больше, чем мужчинам, приходится преодолевать трудности, возникающие на пути к карьерному росту, когда рождается ребенок, а общество не оказывает должной поддержки семье и материнству. Семья — это важно, но если вам также важна и карьера, следует сосредоточиться на своих целях и искать возможности для профессионального роста, соблюдая принцип баланса между карьерой и личной жизнью.

По собственному опыту могу сказать, что если женщина хочет строить карьеру, следует начать с образования и развития профессиональных навыков. Необходимо постоянно совершенствоваться, участвовать в учебных программах и тренингах. Важно также строить сеть профессиональных связей и искать менторов, которые могут оказать советы и поддержку на пути к карьерным успехам. Не бойтесь выступать и выражать свои идеи, а также активно искать возможности для роста, развития и самореализации.