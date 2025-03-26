Все про працевлаштування в Іспанії

Іспанія – сонячна, темпераментна та колоритна країна з відкритими людьми та чудовими умовами для життя. Саме це, разом зі зручним географічним розташуванням та зручною інфраструктурою так приваблює туристів.

Багато хто обирає саме Іспанію для сезонних заробітків, а хтось приїжджає сюди, щоб працювати та жити на постійній основі. Проте не можна забувати, що в цій країні діють свої правила щодо роботи іноземців. Розбираємось, які умови праці діють в Іспанії, що потрібно для легального працевлаштування далі в матеріалі.

Особливості ринку праці та економіки в Іспанії

Після вступу до ЄС у 1986 році Іспанія швидко почала розвивати свою економіку, що зробило країну лідером у багатьох галузях. Зокрема це текстильна промисловість, виготовлення медичного обладнання, харчова промисловість, суднобудування та туризм.

Глобальна криза 2008 року вдарила по всіх країнах світу, Іспанія – не виняток, тому її економіка в цей період сильно просіла і почала відновлюватися ближче до 2014 року.

Наразі, попри пристойні умови праці, в країні суттєве безробіття: близько 16% населення не мають роботи, а серед молоді ця проблема ще поширеніша. До речі, це один з найвищих показників в ЄС. Вище рівень безробіття може бути лише в Греції. Тому уряд усіляко намагається розв'язати цю проблему, впроваджуючи різні реформи та залучаючи спеціалістів та робітників з інших країн.

Дозвіл на роботу в Іспанії: що потрібно знати іноземцям?

Отже, будь-яка робота в Іспанії передбачає обов’язкове отримання дозволу.

Варто зауважити, щоб без дозволу на роботу в Іспанії працювати не можна, і способи нелегального працевлаштування можуть закінчитися депортацією!

Офіційно він називається «дозвіл на проживання та роботу» (Autorización de residencia y trabajo). В самій Іспанії отримати цей документ не вийде, потрібно звернутися в консульство Іспанії за місцем вашого проживання, де ви оформлюєте візу та сам дозвіл на роботу.

Процес оформлення візи та документу для офіційного працевлаштування може тривати досить довго: 2-3 місяці. При цьому за цей період з країни краще не виїжджати, адже у будь-який момент можуть викликати на співбесіду.

Оформлення іспанської робочої візи передбачає наступний ряд документів:

цивільний паспорт та його копії;

довідка з відомостями про стан здоров’я;

закордонний паспорт, де до закінчення терміну залишилось не менше 4 місяців;

три фотокартки;

довідка, що підтверджує що у вас немає судимостей за останні три місяці;

документ, що підтверджує ваш фінансовий стан: це може бути виписка фінансового рахунку або спонсорський лист від роботодавця;

запрошення на роботу від роботодавця (копія);

копія договору, який ви уклали з роботодавцем, завірена печаткою міграційної служби Іспанії ( Oficina de Extranjería ).

Усі документи мають бути перекладені на іспанську мову, бажано сертифікованим перекладачем при консульстві. Також перелік документів та особливості офіційного працевлаштування в Іспанії можуть відрізнятися, залежно від професії.

Як правило, процедура оформлення дозволу проходить через кілька основних стадій:

Роботодавець подає запит у службу зайнятості на дозвіл найняти іноземця. Кандидат надсилає документи (паспорт, диплом, сертифікати, трудовий контракт). Після схвалення Міністерства праці оформлюється дозвіл на роботу (до 90 днів). Протягом 30 днів після отримання дозволу потрібно оформити робочу візу в консульстві Іспанії.

Дозвіл видається на рік із можливістю продовження. Після прибуття в країну необхідно отримати посвідку на проживання (NIE).

Які види дозволу можна отримати для роботи в Іспанії?

Працювати легально в Іспанії та мати гідні умови праці можна завдяки одному з трьох основних типів дозволу, де кожен має ще кілька підвидів.

Дозвіл для роботи за наймом

Один з найбільш популярних видів дозволів, який дозволяє працювати, як найманий працівник. Їх є три види:

В – початковий. Він дозволяє працювати за конкретною професією або діяльністю, де вказується певне підприємство і територія дії цього дозволу обмежується. Він дозволяє скласти трудовий контракт на 1 рік, не більше. В – перереєстрований. Цей дозвіл вже має більшу тривалість – 2 роки і його отримують після того, як сплив термін дозволу В – початковий. Тут вже дозволяється більше можливостей для професійної діяльності, але географія це може бути обмеженою. С , який дозволяє працювати з будь-якої точки країни протягом 2 років та отримати вид на проживання

Таким чином, з початкового рівня можна поступово перейти на категорію, що дозволяє проживати на постійній основі.

Дозвіл на ведення підприємницької діяльності

Підприємницька діяльність, як і офіційне працевлаштування має три ступені отримання дозволу на роботу.

D – початковий. Як і з дозволом на роботу за наймом, можна вказувати лише конкретний вид діяльності і триматися лише його і на певному місці. Дозвіл діє 1 рік. D – перереєстрований. Дозвіл діє на всій території Іспанії протягом 2 років і дозволяє різну професійну діяльність. E – дозволяє отримати в подальшому право на постійне місце проживання. Власник такого дозволу не обмежений, ані у видах діяльності, ані у географії Іспанії. Видається лише на 2 роки.

Окремі види дозволів на роботу (спеціальні)

Також іноземці мають право на офіційне працевлаштування, завдяки спеціальним дозволам, як:

Дозвіл типу F. Його отримують жителі країн, що межують з Іспанією: Андорра, Португалія тощо. Можна працювати за наймом або як підприємець. Дозвіл діє 5 років, але є нюанс: власник має працювати в Іспанії, але жити, ночувати у своїй країні.

Дозвіл типу A. Дозволяє сезонні роботи на короткі строки. Тут потрібно буде вказати місце, тип роботи та строки. Популярно для будівельників. Можна продовжувати не довше ніж на 12 місяців і в перспективі його можна переоформити. Важливий нюанс: треба, щоб строки роботи та самого дозволу збігалися.

Дозвіл типу G. Його видають для тимчасових робіт та може продовжуватися на рік.

Дозвіл типу F. Він може бути оформлений на працівника, який не живе в ЄС, але компанія його запрошує і бере всі витрати на транспорт на себе. Термін дії дозволу має збігатися з терміном дії контракту і не перевищувати 9 місяців. Після повернення додому потрібно прийти до консульства, де отримано візу та відзначитися.

Інші види дозволів

Окрім цього, офіційне працевлаштування можливе для іноземців, які мають такі документи або дозволи:

Особливий дозвіл видається для висококваліфікованих спеціалістів та інвесторів, які планують розвивати бізнес в Іспанії. Цей дозвіл дає право на проживання та роботу без обмежень щодо сфери діяльності та регіону країни. Можна перереєструвати через 5 років.

Студентська віза дозволяє іноземним студентам працювати, але так, щоб зміни не накладалися на пари. Після завершення навчання студенти можуть отримати дозвіл на роботу, якщо знайдуть роботодавця.

«Блакитна картка», з якою власники цього документу можуть вільно переміщатися територією ЄС та мають спрощений доступ до возз'єднання сім'ї. Отримати її набагато складніше, адже там потрібні гарантії від роботодавця і багато паперів.

Також українці можуть офіційно працювати в Іспанії, маючи статус тимчасового захисту, що надає право на роботу особам, які змушені були покинути свою країну через військові дії чи інші надзвичайні обставини. Цей статус зазвичай видається на один рік з можливістю продовження та дозволяє працювати без додаткових дозволів.

Зміни в законодавстві у 2024 році

Нещодавно уряд Іспанії запровадив суттєві зміни до міграційного законодавства, спрямовані на спрощення процесу легалізації іноземців.

Однією з найважливіших змін стало скорочення необхідного терміну перебування для отримання легального статусу через механізм «arraigo» з трьох до двох років, що значно прискорює можливість офіційного оформлення для мігрантів.

Крім того, влада розширила категорії «arraigo», запровадивши нові варіанти: соціальний, соціально-трудовий, соціально-освітній та «arraigo» другої можливості. Ці нововведення, разом із загальним спрощенням процедури отримання дозволів на проживання та роботу, створюють більше можливостей для іноземців легалізувати своє перебування в країні.

Хто може знайти роботу в Іспанії?

Враховуючи, що в Іспанії є багато пропозицій та пристойні умови праці, роботу знайдуть як висококваліфіковані фахівці, так і представники робітничих професій. Найбільш затребуваними є фахівці дефіцитних професій, як-то айтівці, будівельники, медики, фахівці у сфері туризму, інженери.

Причому чим краще ви знаєте іспанську мову, тим кращі шанси знайти хорошу роботу. Водночас для міжнародних компаній часто достатньо знати англійську.

Щодо зарплат, то Іспанія посідає середнє місце серед країн ЄС, випереджаючи ту ж Польщу. Так, середній рівень доходів у дефіцитних сферах складає:

Медики: 2,5-3 тис. євро;

Айтівці: 1,5-2 тис. євро;

Будівельники: 1,2-1,5 тис. євро;

Інженери: 2-2,5 тис. євро;

Менеджери: 1,8 тис. євро.

Некваліфіковані працівники (прибиральниці, доглядальниці, підсобні робітники) можуть розраховувати на 500-1000 євро.