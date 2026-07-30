"Будущее работодателей не в поиске талантов, а в их создании", — Наталья Теряхина, директор по персоналу "Кернел"

Война изменила украинский рынок труда навсегда. В новых условиях конкурентным преимуществом становится умение развивать специалистов внутри компании, создавать среду поддержки и возможности профессионального роста. Как Кернел удерживает укомплектованность штата на уровне 99%, поддерживает более тысячи мобилизованных сотрудников, адаптирует ветеранов к гражданской жизни и интегрирует ИИ в работу команд, рассказывает директор по персоналу компании Наталья Теряхина.

Как более четырех лет войны трансформировали HR-стратегию "Кернел"?

– Война не столько изменила HR-стратегию "Кернел", сколько проверила ее на прочность. Главной задачей стало обеспечить стабильную работу системы: удержание и привлечение людей, поддержание лояльности, культуру ответственности, взаимопомощи и фокус на эффективность.

Ключевой урок для нас как работодателя — устойчивость не создается в момент кризиса, а формируется заранее из-за сильных управленческих практик, развития людей, внутреннего резерва, прозрачной коммуникации и ощущения опоры внутри компании.

Мы не можем контролировать внешнюю среду, но можем строить внутреннюю систему, на которую люди будут опираться. И лучшее подтверждение ее эффективности - это коллеги, которые остаются из "Кернел" и продолжают развивать компанию.

Какой процент работников компании мобилизован в Сил обороны? Как бизнес выстраивает механизмы поддержки этих сотрудников?

– Сегодня примерно 10% сотрудников "Кернел" находятся на службе в Силах обороны Украины. Это более 1 тыс. наших коллег. Мы поддерживаем мобилизованных работников с первых дней службы. Компания обеспечивает их необходимым снаряжением – от формы до бронежилетов и других средств защиты, выплачивает заработную плату и дополнительную материальную помощь.

Также поддерживаем семьи военных, помогаем с лечением и реабилитацией раненых сотрудников. Для нас важно, чтобы человек не терял связь с компанией во время службы и имел понятный путь возвращения после демобилизации.

Есть ли у компании политика интеграции ветеранов после возвращения в гражданскую жизнь? Какие инструменты показали эффективность?

- Да, в "Кернеле" действует комплексная система поддержки военных, ветеранов и их семей. В настоящее время 181 сотрудник вернулся к работе в статусе ветерана. Для них работает программа адаптации: психологическая поддержка, медицинская и лабораторная диагностика, санаторный отдых с семьями, юридическая помощь, возможность переквалификации, изменения профиля или графика работы. Кроме того, у нас работают 111 ветеранов, пришедших в компанию уже во время полномасштабной войны. Они также получают поддержку в рамках программы адаптации.

В 2025 году мы усилили программу новым подходом: помогаем ветеранам применять военный опыт в гражданской профессии. Они могут стать инструкторами по тактической медицине для коллег, наставниками для новых коллег-ветеранов, а для ветеранов с офицерским опытом мы запустили программу кадрового резерва. Наша цель — не просто вернуть человека на рабочее место, а создать среду, где ее опыт будет признан и нужен.

Дроны – один из инструментов высокоточного сбора данных с полей. / Kernel

Как изменился рынок аграрных кадров за последние два года и за какие профессии сегодня идет самая большая конкуренция?

– Рынок стал значительно сложнее. На него одновременно влияют мобилизация, миграция, демографические изменения и дефицит квалифицированных технических специалистов. В агросекторе особенно ощутима конкуренция за узкопрофильных специалистов: механизаторов, инженеров, энергетиков, электриков, водителей, специалистов элеваторного направления, переработки и логистики. Это профессии, без которых невозможно обеспечить непрерывность производства и экспорта.

В то же время, растет спрос на новые компетенции: аналитику данных, цифровые инструменты, работу с автоматизированными системами, ИИ и технологическими платформами. То есть аграрный рынок труда меняется: классические производственные профессии остаются критически важными, но к ним добавляется потребность в цифровой грамотности.

Насколько автоматизация, цифровизация и ИИ оказывают влияние на кадровую модель агробизнеса?

- Сегодня в "Кернеле" искусственный интеллект используется в агробизнесе, логистике, финансах, производстве, IT, маркетинге и HR. Мы воспринимаем ИИ как инструмент, усиливающий персональную эффективность, помогающий принимать более качественные решения и открывающий новые возможности для профессионального развития сотрудников.

Наиболее активно ИИ применяется в агропроизводстве. "Кернел" использует дроны, спутниковые снимки, погодные данные и машинное обучение для прогнозирования урожайности. Это позволяет более точно планировать полевые работы, логистику и продажи. Компания также разработала собственные ШI-модели для прогнозирования фаз развития культур, оценки плотности всходов, анализа рельефа полей, подсчета зерен в корзине подсолнечника и начала кукурузы, поддержки технологий точного земледелия. Эти разработки уникальны не только для Украины, но и для мира, ведь позволяют обрабатывать большие массивы данных и управлять процессами в режиме реального времени.

Сейчас наша команда работает над воплощением следующего этапа — созданием рекомендаций для агрономов, которые будут помогать быстрее выявлять риски и принимать решения на основе данных. Планируем, что уже через два года искусственный интеллект будет полностью интегрирован в ежедневное управление агротехнологиями. Следует отметить, что главные решения будут оставаться за специалистами, а модели станут надежными помощниками, помогающими оперативно и качественно реагировать на те или иные процессы.

Также у "Кернел" работает собственная оптимизационная модель, которая в режиме реального времени рассчитывает самые эффективные маршруты поставки сырья на заводы, учитывая производственные нужды, запасы и стоимость перевозок. Это помогает избегать простоев производства и повышать эффективность логистики.

Если говорить о HR, то искусственный интеллект помогает оптимизировать ежедневные рутинные задачи. Кроме того, у нас есть ИИ-ассистент, который помогает сотрудникам быстро находить информацию о компании и процессах, обрабатывая более 1 тыс. обращений ежедневно. Также с помощью ИИ мы существенно ускорили создание обучающего контента: за 10 месяцев разработали более 40 e-learning курсов, снизив стоимость их производства на 80%.

В общем, мы чувствуем, как цифровизация изменяет структуру профессий в агросекторе. Растет спрос на специалистов, умеющих работать с данными, использовать ИИ-инструменты и совмещать отраслевую экспертизу с цифровыми навыками. Вот почему каждый новый сотрудник проходит курс ИИ-грамотности.

Влияет ли дефицит на рынке труда на планы Кернел по развитию новых мощностей в переработке, логистике, инфраструктуре?

- Дефицит на рынке труда в Украине – это серьезный вызов для любого крупного работодателя, и агросектор не исключение. Но для "Кернел" он не стал фактором, останавливающим развитие.

Сегодня штат компании укомплектован на 99%, в то время как средний показатель по стране значительно ниже. Это результат системной работы по содержанию людей, развитию внутреннего резерва, обучению молодых специалистов, привлечению и подготовке кандидатов без опыта работы, формированию команд изнутри и внедрению новых инструментов рекрутинга.

Более 70% вакансий мы закрываем внутренним резервом. Это позволяет быстро и качественно реагировать на нужды бизнеса, не зависеть от внешнего рынка труда. Отдельный фокус – работа с молодежью, внутреннее обучение и развитие потенциала сотрудников. Сейчас идет уже пятый сезон нашего образовательного проекта Open Agrotech University, благодаря которому обучение прошли уже 400 студентов, из них в "Кернел" трудоустроили 121.

Поэтому наш ответ на кадровый дефицит — не только поиск людей на рынке, но и создание среды, где люди могут расти внутри компании и брать на себя более сложные роли.