Дешевых яблок не стоит ждать: урожай будет хуже из-за погодных условий

Урожай яблок в Украине будет ниже прошлогоднего из-за неблагоприятных погодных условий весной и летом этого года. Потому цены на любимый фрукт украинцев в новом сезоне останутся высокими.

Об этом сообщает EastFruit со ссылкой на данные Всемирной ассоциации производителей яблок и груш ( WAPA ).

Снижение урожая ожидается в большинстве стран-производителей ЕС

Отмечается, что урожай яблок в ключевых 20 странах ЕС в 2024 году не только упадет на 11% по сравнению с и так низким уровнем производства предыдущего года (10,2 млн. тонн против 11,5 млн. тонн), но и будет на 14% меньше за средний показатель за последние три года.

Снижение урожая ожидается в большинстве стран-производителей, в том числе во Франции (-3%), Италии (-1%), Нидерландах (-1%).

Наибольшие потери понесут производители яблок в Бельгии (-34%), Румынии (-15%) и Польше (-20%).

Перспективы для украинских садоводов

Как отмечают эксперты рынка, для производителей яблок из Молдовы и Украины это означает гораздо меньшую конкуренцию с польским яблоком в Европе и странах Ближнего Востока, а также некоторые дополнительные возможности на румынском рынке.

"Конечно, воспользоваться такими возможностями смогут только производители, которые все же обеспечат предложение яблок экспортного качества, с чем в обеих странах могут быть некоторые проблемы", — подчеркивают аналитики.

Так, в Молдове, по данным WAPA, производство в 2024 г. снизится на 14% до 450 тыс. тонн, а в Украине, по оценкам EastFruit, урожай яблок также будет ниже прошлогоднего из-за неблагоприятных погодных условий весной и летом этого года.

Снизится урожай яблок и в Сербии, упав на 19% по сравнению с предыдущим годом.

Также производство яблок в Австрии и Венгрии сильно снизится, а именно эти страны находятся среди ключевых поставщиков яблок для переработки в ЕС.

В Турции производство яблок снова вырастет, причем рост урожая турецких фруктов будет фиксироваться уже седьмой год подряд.

"Все это в совокупности может создать достаточно благоприятную ситуацию для производителей, нацеленных на экспорт, ведь, например, в странах Ближнего Востока уже можно будет ожидать менее существенной конкуренции в сегменте европейского яблока", – прогнозируют аналитики.

Куда и как Украина экспортирует яблоки

Напомним, в первом полугодии текущего года экспорт яблок и груш из Украины вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28 тысяч тонн.

Украина экспортировала крупные оптовые партии свежих яблок в 22 страны на разных континентах.

Среди основных покупателей украинского яблока были страны Ближнего Востока. На ОАЭ, Саудовскую Аравию и Ирак пришлось более 60% поставок этих фруктов.

К слову, в марте Украина стала вторым крупнейшим поставщиком яблока на рынок ОАЭ .