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Дешевых яблок не стоит ждать: урожай будет хуже из-за погодных условий
Урожай яблок в Украине будет ниже прошлогоднего из-за неблагоприятных погодных условий весной и летом этого года. Потому цены на любимый фрукт украинцев в новом сезоне останутся высокими.
Об этом сообщает EastFruit со ссылкой на данные Всемирной ассоциации производителей яблок и груш ( WAPA ).
Снижение урожая ожидается в большинстве стран-производителей ЕС
Отмечается, что урожай яблок в ключевых 20 странах ЕС в 2024 году не только упадет на 11% по сравнению с и так низким уровнем производства предыдущего года (10,2 млн. тонн против 11,5 млн. тонн), но и будет на 14% меньше за средний показатель за последние три года.
Снижение урожая ожидается в большинстве стран-производителей, в том числе во Франции (-3%), Италии (-1%), Нидерландах (-1%).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Наибольшие потери понесут производители яблок в Бельгии (-34%), Румынии (-15%) и Польше (-20%).
Перспективы для украинских садоводов
Как отмечают эксперты рынка, для производителей яблок из Молдовы и Украины это означает гораздо меньшую конкуренцию с польским яблоком в Европе и странах Ближнего Востока, а также некоторые дополнительные возможности на румынском рынке.
"Конечно, воспользоваться такими возможностями смогут только производители, которые все же обеспечат предложение яблок экспортного качества, с чем в обеих странах могут быть некоторые проблемы", — подчеркивают аналитики.
Так, в Молдове, по данным WAPA, производство в 2024 г. снизится на 14% до 450 тыс. тонн, а в Украине, по оценкам EastFruit, урожай яблок также будет ниже прошлогоднего из-за неблагоприятных погодных условий весной и летом этого года.
Снизится урожай яблок и в Сербии, упав на 19% по сравнению с предыдущим годом.
Также производство яблок в Австрии и Венгрии сильно снизится, а именно эти страны находятся среди ключевых поставщиков яблок для переработки в ЕС.
В Турции производство яблок снова вырастет, причем рост урожая турецких фруктов будет фиксироваться уже седьмой год подряд.
"Все это в совокупности может создать достаточно благоприятную ситуацию для производителей, нацеленных на экспорт, ведь, например, в странах Ближнего Востока уже можно будет ожидать менее существенной конкуренции в сегменте европейского яблока", – прогнозируют аналитики.
Куда и как Украина экспортирует яблоки
Напомним, в первом полугодии текущего года экспорт яблок и груш из Украины вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28 тысяч тонн.
Украина экспортировала крупные оптовые партии свежих яблок в 22 страны на разных континентах.
Среди основных покупателей украинского яблока были страны Ближнего Востока. На ОАЭ, Саудовскую Аравию и Ирак пришлось более 60% поставок этих фруктов.
К слову, в марте Украина стала вторым крупнейшим поставщиком яблока на рынок ОАЭ .