В Украине завершается сезон реализации голубики: какие цены на ягоду

Сезон реализации голубики местного производства в Украине в текущем году завершится раньше обычных сроков из-за особенностей погодных условий. Пока украинские производители отгружают голубику по 70 – 130 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем неделей ранее.

Об этом сообщают аналитики. EastFruit со ссылкой на игроков рынка.

Сезон голубики завершится раньше обычных сроков

По словам садоводов, в нынешнем году сезон продаж голубики в украинских хозяйствах стартовал в среднем на две недели раньше, что было связано с теплой и относительно мягкой весной.

"В то же время завершение сезона они прогнозируют также в более ранние сроки. Помимо всего прочего этому способствуют повышенные температуры в большинстве регионов, что ускоряет темпы созревания ягоды", — подчеркивают аналитики.

Цены на голубику

По данным проекта, в настоящее время большинство садоводов уже предлагают к продаже остаточные партии голубики.

"Но, несмотря на сокращение предложения этой ягоды на рынке, отпускные цены в этом сегменте продолжают снижаться вторую неделю подряд. По словам самих производителей, такая ситуация связана с низкими качественными характеристиками голубики из-за жаркой и засушливой погоды", — сообщают аналитики.

Они отмечают, что спрос в данном сегменте удерживается на низком уровне, что также способствует удешевлению этой ягоды.

В частности, украинские производители отгружают голубику по 70 – 130 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем неделей ранее.

Аналитики отмечают, что сегодня цена на голубику в Украине уже опустилась до уровня прошлого года.

"При этом садоводы не исключают, что вынуждены будут и дальше уступать в цене, если спрос в этом сегменте не активизируется", – констатируют аналитики.

Заметим, в конце июня на украинском рынке появились первые партии голубики открытого грунта местного производства. Сезон начался на неделю раньше прошлогоднего, а цены на эту ягоду были несколько выше, чем в начале прошлого сезона.

Напомним, в 2023 году Украина установила исторический рекорд экспорта голубики, впервые поставив на внешние рынки чуть более 4 тыс. тонн этой голубой ягоды в свежем виде. Так как в Украине очень много молодых плантаций голубики, то средняя урожайность, а значит и производство ягоды, растет даже без увеличения площадей.