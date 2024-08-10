В Україні завершується сезон реалізації лохини: які ціни на ягоду

Сезон реалізації лохини місцевого виробництва в Україні в поточному році завершиться раніше звичайних термінів через особливості погодних умов. Наразі українські виробники відвантажують лохину по 70 – 130 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики EastFruit з посиланням на гравців ринку.

Сезон лохини завершиться раніше звичайних термінів

За словами садівників, нинішнього року сезон продажів лохини в українських господарствах стартував у середньому на два тижні раніше, що було пов’язано з теплою і відносно м’якою весною.

"Водночас завершення сезону вони прогнозують також у більш ранні терміни. Крім усього іншого, цьому сприяють підвищені температури в більшості регіонів, що прискорює темпи дозрівання ягоди", - підкреслюють аналітики.

Ціни на лохину

За даними проєкту, наразі більшість садівників вже пропонують до продажу залишкові партії лохини.

"Але, попри скорочення пропозиції цієї ягоди на ринку, відпускні ціни в цьому сегменті продовжують знижуватися другий тиждень поспіль. За словами самих виробників, така ситуація пов’язана з низькими якісними характеристиками лохини через спекотну і посушливу погоду", - повідомляють аналітики.

Вони зазначають, що попит у даному сегменті утримується на досить низькому рівні, що також сприяє здешевленню цієї ягоди.

Зокрема, наразі українські виробники відвантажують лохину по 70 – 130 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

Аналітики зауважують, що сьогодні ціна на лохину в Україні вже опустилася до рівня минулого року.

"При цьому садівники не виключають, що змушені будуть і далі поступатися в ціні, якщо попит у цьому сегменті не активізується", - констатують аналітики.

Зауважимо, наприкінці червня на українському ринку з'явилися перші партії лохини відкритого ґрунту місцевого виробництва. Сезон почався на тиждень раніше, ніж минулого року, а ціни на цю ягоду були дещо вищими, ніж на початку минулого сезону.

Нагадаємо, у 2023 році Україна встановила історичний рекорд експорту лохини, вперше поставивши на зовнішні ринки трохи понад 4 тис. тонн цієї блакитної ягоди у свіжому вигляді. Так як в Україні дуже багато молодих плантацій лохини, то середня врожайність, а отже, і виробництво ягоди, зростає навіть без збільшення площ.