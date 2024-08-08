В Україні дорожчає картопля: ціни побили п’ятирічний рекорд

Цього тижня на ринку картоплі в Україні спостерігається зростання цін. На даний момент основні продажі овочу проводяться в межах 13-18 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Дефіцит продукції високої якості

Зазначається, що зростання цін на картоплю зумовлене обмеженою пропозицією цієї продукції на ринку.

"Чергове підвищення цін на картоплю було обумовлено низкою причин. Насамперед, це було пов'язано зі скороченням постачання з господарств, оскільки через посуху в ряді регіонів виробники змушені були призупинити збиральні роботи", - зауважують аналітики.

Крім того, на ринку спостерігається дефіцит пропозиції продукції високої якості, що також підтримує ціни.

Ціни на картоплю найвищі за останні 5 років

За даними аналітиків, на даний момент основні продажі картоплі проводяться в межах 13-18 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

При цьому експерти проекту зазначають, що незважаючи на підвищення цін у даному сегменті, попит на картопля на українському ринку залишається досить високим.

Аналітики зауважують, що вже сьогодні ціни на картоплю в Україні в середньому на 82% вищі, ніж у першій половині серпня 2023 року. Тоді відвантаження цієї продукції велося не дорожче 10 грн/кг.

"Більше того, нинішні ціни на один із основних продуктів для українців є найвищими, як мінімум, за останні 5 сезонів. При цьому з огляду на активні темпи збуту картоплі багато українських фермерів заявляють про свій намір вже наступного тижня зробити чергові спроби підвищити ціни в даному сегменті", - підкреслюють аналітики.

Ціни на овочі в Україні

В Україні продовжують дешевшати тепличні помідори – ціни на якісні томати впали до 20-40 грн/кг.

Кінець липня відзначився зростанням цін на тепличні огірки в середньому на 25% – так, дана продукція надходила у продаж вже по 35-55 грн/кг.

Також в кінці липня почали рости ціни на ріпчасту цибулю - виробники відвантажували свій товар по 10-16 грн/кг.