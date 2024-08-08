В Украине дорожает картофель: цены побили пятилетний рекорд

На этой неделе на рынке картофеля в Украине наблюдается рост цен. В настоящее время основные продажи овоща проводятся в пределах 13-18 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Дефицит продукции высокого качества

Отмечается, что рост цен на картофель обусловлен ограниченным предложением этой продукции на рынке.

"Очередное повышение цен на картофель было обусловлено рядом причин. Прежде всего, это было связано с сокращением поставок из хозяйств, поскольку из-за засухи в ряде регионов производители вынуждены были приостановить уборочные работы", — отмечают аналитики.

Кроме того, на рынке наблюдается дефицит предложения продукции высокого качества, что также поддерживает цены.

Цены на картофель самые высокие за последние 5 лет

По данным аналитиков, на данный момент основные продажи картофеля производятся в пределах 13-18 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом эксперты проекта отмечают, что, несмотря на повышение цен в данном сегменте, спрос на картофель на украинском рынке остается достаточно высоким.

Аналитики подчеркивают, что уже сегодня цены на картофель в Украине в среднем на 82% выше, чем в первой половине августа 2023 года. Тогда отгрузка этой продукции велась не дороже 10 грн/кг.

"Более того, нынешние цены на один из основных продуктов для украинцев являются самыми высокими, как минимум, за последние 5 сезонов. При этом учитывая активные темпы сбыта картофеля многие украинские фермеры заявляют о своем намерении уже на следующей неделе сделать очередные попытки повысить цены в данном сегменте", — подчеркивают аналитики.

Цены на овощи в Украине

В Украине продолжают дешеветь тепличные помидоры – цены на качественные помидоры упали до 20-40 грн/кг.

Конец июля ознаменовался ростом цен на тепличные огурцы в среднем на 25% – данная продукция поступала в продажу уже по 35-55 грн/кг.

Также в конце июля начали расти цены на репчатый лук – производители отгружали свой товар по 10-16 грн/кг .