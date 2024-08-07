Дорожает ошейок, дешевеют грудинка и бедро: какие цены на свинину

По итогам июльского мониторинга цен розничной торговли средняя цена на свинину на прилавках супермаркетов прибавила 0,8%. Заметнее всего подорожал свиной ошейок.

Об этом сообщают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины".

Дорожает ошейок

Отмечается, что средняя розничная цена за килограмм охлажденной свинины в июле достигла 193,3 грн/кг, что на +0,8% или 1,5 грн/кг до июньского показателя.

Заметнее всего (на 3,3%) росла цена сезонно популярной позиции — свиного ошейка .

Свиные вырезки и стейк подорожали на 1,2% и 1,7% соответственно, тогда как изменение цен на лопатку и корейку ограничилось 1% и 0,8%.

Вместе с тем, грудинка и бедро, наоборот, стали доступнее (-2,6% и -1,7%), что немного притормозило прирост средних цен на свинину.

"Хотя спрос на свинину остается достаточно чувствительным к изменению цен на прилавках, их колебания в июле были незначительными, а на динамику торговли влияли другие факторы. Так, поставщики торговых сетей и специализированных мясных магазинов в течение месяца почувствовали замедление реализации в период длительных отключений электроэнергии" и максимальных температур. В то же время со стабилизацией электропитания и снижением температур они отметили оживление спроса", — отмечают аналитики.

Они добавляют, что дополнительным фактором, поддерживающим спрос потребителей является то, что в июле охлажденные мясные полуфабрикаты из свинины стоят в среднем на 6% дешевле года назад, тогда как курятина, наоборот, подорожала на 4%.

Напомним, в июне средние цены на охлажденные мясные полуфабрикаты из свинины были в среднем на 1% дешевле, чем в мае.

К уменьшению спроса на свинину привели перебои с электроснабжением и мобилизация

Как сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса", во второй половине июня была зафиксирована самая низкая за последние два года средняя цена за кг живца(46,3 грн. с НДС).

В последний раз такая цена наблюдалась в конце апреля 2022 года. Этот показатель существенно приблизился к уровню себестоимости производства, что взволновало производителей. Однако уже в начале июня цена живца повысилась до 55,1 грн/кг по НДС.

"Одного фактора, который существенно влиял бы на это, нет, так как такая ситуация вызвана комплексом причин, которые нетипичны для этого периода времени. Во-первых, тенденция к росту в первой половине лета была всегда, даже до войны. В этом году к уменьшению спроса привели перебои с электроснабжением, а также мобилизация. Во-вторых, если до войны импортная свинина влияла на внутреннюю ценовую политику, то сейчас – нет. Объемы снизились до 300-500 т с 2500-4000 т. факторы, поскольку подавляющее большинство свинины на прилавках – украинская продукция", – объясняет аналитик УКАБ Максим Гопко.

Свиноводство теряет привлекательность для аграриев

Свиноводство, несмотря на определенное оживление, не становится максимально привлекательным для инвестиций отраслью. Прогнозируется, что по результатам 2024 рентабельность производства свинины снизится до 0,35 грн/кг против 0,64 грн/кг в 2023 году. Основной причиной ее уменьшения станет снижение закупочных цен на свинину в текущем году – на 29% против среднего показателя за 2023 год.

Детальнее о том, как отрасль свиноводства функционирует на третий год войны и что стимулирует спрос на свинину среди украинцев, читайте в материале Delo.ua.