Дорожчає ошийок, дешевшають грудинка та стегно: які ціни на свинину

За підсумками липневого моніторингу цін роздрібної торгівлі середня ціна на свинину на прилавках супермаркетів додала 0,8%. Найпомітніше подорожчав свинячий ошийок.

Про це повідомляють аналітики Асоціації "Свинарі України".

Дорожчає ошийок

Зазначається, що середня роздрібна ціна кілограма охолодженої свинини у липні сягнула 193,3 грн/кг, що на +0,8% чи 1,5 грн/кг до червневого показника.

Найпомітніше (на 3,3%) росла ціна сезонно популярної позиції — свинячого ошийка.

Свинячі вирізка та стейк подорожчали на 1,2% та 1,7%, відповідно, тоді як зміна цін на лопатку та корейку обмежилася 1% та 0,8%.

Разом із тим, грудинка та стегно, навпаки, стали доступнішими (-2,6% та -1,7%), що трохи пригальмувало приріст середніх цін на свинину.

"Хоча попит на свинину залишається досить чутливим до зміни цін на прилавках, їх коливання у липні було незначним, а на динаміку торгівлі впливали інші чинники. Так, постачальники торговельних мереж та спеціалізованих м’ясних магазинів протягом місяця відчули уповільнення реалізації у період тривалих відключень електроенергії та максимальних температур. Натомість зі стабілізацією електроживлення та зниженням температур вони відзначили пожвавлення попиту", - зауважують аналітики.

Вони додають, що додатковим чинником, що підтримує попит споживачів є те, що цього липня охолоджені м’ясні напівфабрикати зі свинини коштують у середньому на 6% дешевше ніж рік тому, тоді як курятина, навпаки, подорожчала на 4%.

Нагадаємо, у червні середні ціни на охолоджені м’ясні напівфабрикати зі свинини були в середньому на 1% дешевшими ніж у травні.

До зменшення попиту на свинину призвели перебої з електропостачанням і мобілізація

Як повідомляє "Український клуб аграрного бізнесу", у другій половині червня було зафіксовано найнижчу за останніх два роки середню ціну за кг живця (46,3 грн з ПДВ).

Останній раз така ціна спостерігалася наприкінці квітня 2022 року. Цей показник суттєво наблизився до рівня собівартості виробництва, що схвилювало виробників. Проте, вже на початку червня ціна живця підвищилась до 55,1 грн/кг з ПДВ.

"Одного фактору, який суттєво впливав би на це, немає, бо ж така ситуація спричинена комплексом причин, які нетипові для цього періоду часу. По-перше, тенденція до зростання в першій половині літа була завжди, навіть до війни. Натомість цьогоріч до зменшення попиту призвели перебої з електропостачанням, а також мобілізація. По-друге, якщо до війни імпортна свинина впливала на внутрішню цінову політику, то зараз – ні. Об`єми знизились до 300-500 т з 2500-4000 т. Ринкові зміни обумовлені винятково внутрішніми фактори, оскільки переважна більшість свинини на прилавках – українська продукція", – пояснює аналітик УКАБ Максим Гопка.

Свинарство втрачає привабливість для аграріїв

Свинарство, попри певне пожвавлення, не стає максимально привабливою для інвестицій галуззю. Прогнозується, що за результатами 2024 року рентабельність виробництва свинини знизиться до 0,35 грн/кг проти 0,64 грн/кг у 2023 році. Основною причиною її зменшення стане зниження закупівельних цін на свинину в поточному році - на 29% проти середнього показника за 2023 рік.

Детальніше про те, як галузь свинарства функціонує на третій рік війни і що стимулює попит на свинину серед українців, читайте в матеріалі Delo.ua.