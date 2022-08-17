ФГВФЛ снова попытается продать недостроенный завод по переработке кукурузы в Черкасской области

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион объект незавершенного строительства – комплекс зданий и сооружений завода по переработке кукурузы в Золотоноше Черкасской области.

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Как говорится в сообщении фонда, торги пройдут в системе "Prozorro.Продажи" 26 августа. Объект находится на балансе банка "Земельный капитал", на продажу выставляется повторно: ранее комплекс пытались продать 9 июня, а до того еще в прошлом году, в частности в сентябре, октябре и декабре.

Общая площадь комплекса составляет 12 тысяч квадратных метров. Начальная цена реализации лота под №G22N021195 – 204,47 миллиона гривен.

Торги пройдут по классической (английской) модели аукциона, предусматривающей повышение цены. Участие в торгах могут принять любые юридические и физические лица, кроме связанных с Россией.

Напомним также, что на 5 сентября в системе "Prozorro.Продажи" анонсирован также аукцион по продаже другого актива "Земельного капитала" - кредитов с залогом в виде бывшего завода "Славута-Папир" в Хмельницкой области.

Отметим, что сам банк "Земельный капитал" был признан неплатежеспособным год назад – 11 августа 2021 года. Месяц в нем действовала временная администрация, после чего Национальный банк Украины решил все же ликвидировать это финучреждение.