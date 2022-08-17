ФГВФО знову спробує продати недобудований завод з переробки кукурудзи на Черкащині

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон об’єкт незавершеного будівництва – комплекс будівель і споруд заводу з переробки кукурудзи у Золотоноші Черкаській області.

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Як ідеться у повідомленні фонду, торги відбудуться у системі "Prozorro.Продажі" 26 серпня. Об’єкт перебуває на балансі банку "Земельний капітал", на продаж виставляється повторно: раніше комплекс намагалися продати 9 червня, а до того ще минулого року, зокрема в вересні, жовтні та грудні.

Загальна площа комплексу складає 12 тисяч квадратних метрів. Початкова ціна реалізації лоту за №G22N021195 – 204,47 мільйона гривень.

Торги відбудуться за класичною (англійською) моделлю аукціону, що передбачає підвищення ціни. Участь в торгах зможуть взяти будь-які юридичні та фізичні особи, крім пов'язаних з Росією.

Нагадаємо також, що на 5 вересня у системі "Prozorro.Продажі" анонсовано також аукціон з продажу іншого активу "Земельного капіталу" - кредитів із заставою у вигляді колишнього заводу "Славута-Папір" в Хмельницькій області.

Зазначимо, що сам банк "Земельний капітал" було визнано неплатоспроможним рік тому - 11 серпня 2021 року. Місяць у ньому діяла тимчасова адміністрація, після чого Національний банк України вирішив все ж ліквідувати цю фінустанову.