Как немодный аутсайдер стал основой национальной экономики

В конце 2005 года, когда вышел первый номер Delo.ua , сельское хозяйство в Украине наконец-то избавилось от свойственного ему в 90-х гг. статуса "отрасли для тех, кто не способен заниматься металлом" и начало формироваться в тот масштабный высокотехнологичный сектор, которым мы знаем его сейчас.

В середине нулевых экономика Украины, синхронно с ростом мировой, стояла на пороге расцвета всех своих составляющих.

Экономический бум не обошел и агропромышленный комплекс, хотя до доминирования в структуре ВВП ему, пока, было далеко. Аграрный бизнес стабильно входил в топ -5 инвестиционно — привлекательных отраслей, но существенно проигрывал строительству, финансовому сектору и металлургии.

Доля сельского хозяйства в ВВП двадцать лет назад составила 12%, урожай едва достигал 40 млн тонн. В сезоне 2005/2006 года Украина экспортировала около 15 млн тонн сельхозкультур.

Для сравнения экспорт металлопродукции из Украины в 2006 году достиг 31,7 млн т, обеспечив около 40% валютных поступлений и более 25% промышленного производства.

Примечательно , что первые аграрные активы у самого богатого человека Украины — Рината Ахметова появились только в 2010 году, да и то как "нагрузка", после получения контроля над ММК им Ильича, который по практике советских гигантов располагал масштабным подсобным хозяйством.

Аграрный бизнес часто рассматривался как возможность диверсификации деятельности – пусть и по остаточному принципу. Низкие арендные ставки на сельхозземлю, невысокий уровень оплаты труда в сельской местности и доступная логистика, в частности экспортная, обеспечившая АПК интерес как со стороны внутренних, так и внешних инвесторов.

2005-2010: IPO и бурный рост

В середине нулевых аграрный сектор вошел в фазу интенсивного развития, привлекая все больше новых игроков, в том числе из индустриальных секторов.

Это развитие требовало вливания колоссальных ресурсов — по оценке Всемирного банка в 2005 году потребность украинского сельского хозяйства в капиталовложениях на ближайшие 10 лет оценивалась в $ 9 млрд. Причем внутриукраинские кредитные линии часто не выдерживали конкуренции с западным финансированием.

Параллельно в сектор приходили молодые предприниматели, которые в отличие от красных директоров были открыты к новым форматам работы.

Эти факторы обусловили появление на украинском рынке нового инструмента - IPO (Initial Public Offering, первичное публичное размещение акций, когда частная компания впервые продает свои акции широкому кругу инвесторов на фондовой бирже), который начал стремительно набирать популярность.

Символично, что первым украинским игроком, проведшим IPO, была компания из сельхозсектора — агрокорпорация "Укрпродукт". 11 февраля 2005 года она разместила 27,2% акций на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM LSE) и привлекла $11 млн.

Через год на Варшавскую фондовую биржу вышел лидер рынка сахара — компания "Астарта-Киев", которая привлекла $32 млн.

В 2005-2010 годах IPO провели агрохолдинги, Landkom, Кернел, Авангард Агролига, Агротон, AgroGeneration, Milkiland и ПАО "Мироновский хлебопродукт".

Последнее размещение стало самым успешным аграрным IPO в национальной истории – лидер украинского рынка мяса птицы был оценен в $1,7 млрд и привлек $322 млн на Main market of London Stock Exchange.

Привлеченные на биржах деньги направлялись, прежде всего, на расширение земельных банков — это был период масштабных M&A соглашений, когда компании росли, перекупая права аренды и концентрируя все больше земельных ресурсов. Ежегодный прирост на 10-30 тыс. гектар был не исключением, а вполне плановой динамикой для крупных и средних компаний. Так, менее чем через год холдинг Олега Бахматюка "Укрлендфарминг" поглотил сразу двух крупных конкурентов - "Дакор" и "Райз", а компания Кернел купила гиганта "УкрРос".

К 2011 году через четыре десятка размещений популярность IPO постепенно угасла, а на аграрном рынке выкристаллизовалась актуальная структура основных игроков.

2010-2014: Развитие под давлением

В 2010 году президентом Украины стал Виктор Янукович, одержав победу во втором туре выборов над Юлией Тимошенко.

Опираясь на монолитную команду и сформировав подконтрольный Кабмин и условно-договорную Верховную Раду, новая власть начала выстраивать твердую вертикаль и в экономике.

Поскольку они были из промышленного региона и людьми старой закалки, ожидаемо не воспринимали аграрный сектор как приоритетный. Минимум год отрасль была предоставлена сама себе, демонстрируя все более впечатляющие результаты как по росту объемов производства, так и марже основных игроков. Однако уже вскоре приближенные к власти бизнесмены, среди которых чаще всего называли Юрия Иванющенко, рассмотрели потенциал отрасли и заинтересовались наиболее прибыльной составляющей ее — экспортным трейдингом.

Задача по поглощению или получению контроля над этим направлением осложняло то, что большинство крупнейших зернотрейдеров или были публичными компаниями и имели иностранных акционеров благодаря моде на IPO в предыдущие пять лет или были дочерями транснациональных гигантов, за которыми горой стояли посольства. Исключением была компания "Нибулон".

Ровесник независимой Украины, основанная в Николаеве компания относительно скромного земельного банка, занимала ведущие позиции в экспорте основных сельскохозяйственных культур. Она одной из первых вышла на рынки Африки, активно строила объекты аграрной инфраструктуры и опиралась на мощности морского торгового порта Николаева.

В 2011 году владелец компании — 64-летний Алексей Вадатурский получил при посредничестве тогдашнего министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка предложение уступить часть компании в обмен на гарантированное лидерство на рынке и режим наибольшего содействия при экспорте. Доля, которую просили/требовали уступить в обмен на помощь, осталась неизвестной, поскольку Вадатурский в переговоры не вступил.

Предложение было отклонено и "Нибулон" еще не менее полугода пожинал последствия своей принципиальности — поджог офиса, уголовные дела против менеджмента, блокирование возможности экспорта путем лишения квот.

Потерпев неудачу заключить партнерство с действующим игроком , представители Партии регионов решили больше не играть в имитацию рыночных отношений и просто создали свое. Так на рынке появился "ХлебИнвестБуд".

На старте, будучи дочерней компанией государственной акционерной компании "Хлеб Украины", которая на тот момент уже не осуществляла деятельности, "ХлебИнвестБуд" постепенно сужал государственный пакет. В 2010 году владельцем 51% акций ХИБ стала кипрская Kalasar, основателями которой был ноунейм–предприниматель Александр Козырев и компания Genetechma Finance Ltd. В 2012 году доля государства в ХИБ сократилась до 1%.

Уже в 2010/2011 и 2011/2012 маркетинговых годах ХИБ вошел в тройку крупнейших зернотрейдеров Украины — беспрецедентный рывок, невозможный без господдержки и зачистки конкурентного поля. В то время как игроки-старожилы не могли получить квоту на экспорт, ветеринарный сертификат или арендовать вагоны "Укрзализныци", новичок с легкостью выигрывал гостендеры , имел неограниченный доступ к портам и возможности международной торговли.

Транснациональные зернотрейдеры несли убытки из-за невозможности выполнить контракты, привлекали поддержку дипломатических миссий и профильных ассоциаций, а также создавали шум в печати. Однако ситуация на рынке вернулась в статус-кво только после революции достоинства и смены власти в стране. Вместе с командой Виктора Януковича исчез и "ХлебИнвестБуд".

2015-2022: Конец гигантомании и рынок земли

К середине десятых лет период первичного накопления земельных банков был завершен. Десятка крупнейших агрохолдингов оперировала земельным банком в 2,5 млн га — объем, сравнимый с агросектором некоторых европейских стран.

Приблизительно в этот же период оказалось, что в порыве гигантомании могли быть сконцентрированы не самые привлекательные активы, которые теперь висели балластом, а централизованное управление огромными площадями невозможно, из-за чего холдинги вынуждены были дробиться на кластеры. Так начался обратный процесс оптимизации земельных активов, который был значительно менее активным, чем их скупка, и шел тяжело из-за отсутствия желающих покупателей. Главным же фактором, который заставил холдинги критически взглянуть на свои земельные ресурсы, стал запуск рынка мелькающих на горизонте земли.

До 2015 года, когда начала серьезно обсуждаться возможность снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, Украина оставалась одной из шести стран в мире, где не было открытого рынка и единственной, в которой это ограничение существовало бы параллельно со столь масштабным сельским хозяйством. Среди других нерыночных стран были Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла и Куба.

Тема рынка земли всегда была политизирована и была благодатным полем для популистов, которые под предлогом "защиты селян от обезземеления" из года в год блокировали снятие моратория. В результате около 6 млн. пайщиков, большинство которых были пенсионерами и не могли самостоятельно обрабатывать свой участок, владели 27 млн га земли, не имея возможности распорядиться ею.

Работу над земельной реформой в максимально консервативном и осторожном варианте проводила команда премьер-министра Владимира Гройсмана, однако не успела ее завершить из-за смены политического ландшафта. Осенью 2019 года, используя эти наработки, уже новая команда, опираясь на парламентское монобольшинство, приняла закон, отменяющий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Для физических лиц-граждан Украины с лимитом в 100 га в одни руки рынок земли открылся с 1 июля 2021 года, для юридических лиц с лимитом в 10 000 га возможность покупки сельхозземли появилась в 2024 году.

Как и ожидалось, никаких социальных взрывов реформа не спровоцировала. На сегодня было куплено и продано около 850 тыс. га сельхозземли, что составляет менее 3 % от общей площади сельхозугодий в стране.

24 февраля 2022 - наши дни : АПК военного времени

С начала полномасштабной войны Украина фактически не имеет доступа к четверти своих сельскохозяйственных земель. Эта оценка включает как площади, находящиеся во временной оккупации, так и пострадавшие от минного загрязнения и требующие разминирования и восстановления состава почв.

Также усложнено или невозможно ведение сельского хозяйства в пограничных и районах, приближенных к зоне ведения боевых действий. Например, в Сумской области, ежедневно страдающей прилетами ракет и дронов фермеры выходят в поля в бронежилетах.

Также в оккупации оказалась часть перерабатывающих предприятий и мощностей, потерян временно Мариупольский порт и блокирована из-за военных рисков работа Николаевского. Портовые мощности в Одессе после полугодовой блокады в начале вторжения возобновили работу, однако морской коридор продолжает быть опасным из-за военных рисков.

Украинский бизнес проявил чудеса выносливости и стрессоустойчивости, сумев удержать объемы агропроизводства на достаточном уровне не только для обеспечения внутреннего рынка, но и для экспорта. В 2022 году Украина собрала около 53,86 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 37,4% меньше, чем в предыдущем году, уже через год – 60 млн тонн. В текущем году Украина ожидает почти 79 миллионов тонн зерновых и масличных культур, из которых 49 миллионов тонн доступны для экспорта (17,5 миллиона тонн пшеницы и 23,5 миллиона тонн кукурузы).

Доля агропромышленного комплекса в ВВП Украины в 2024 году составила около 20% (включая переработку), доля в общем объеме экспорта достигла и вовсе беспрецедентных 60%. По данным Deloitte, текущий уровень продовольственной самодостаточности Украины составляет 204,5%.

Из-за отлива около 10 млн населения и сокращения емкости внутреннего рынка и снижения покупательной способности бизнес все больше ориентируется на внешние рынки. Среднесрочные планы развития учитывают неизбежную евроинтеграцию — глобальный цивилизационный шаг, который страна вот-вот сделает и коснется всех частей экономики.

Для агросектора, ввиду его масштаба, этот процесс не будет легким. Попытки вписать в европейские рамки украинский АПК, который больше соответствующих секторов экономики нескольких европейских стран, потребует серьезных уступок от всех сторон.