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На Хмельнитчине стартовал сев кукурузы на зерно и сахарной свеклы
В Хмельницкой области аграрии начали сев кукурузы на зерно и сахарную свеклу, а также уже засеяли 64 тысячи гектаров ранними яровыми культурами, что составляет 80% от намеченного.
Об этом сообщили в Управлении по развитию агропромышленного комплекса и земельных отношений Хмельницкой ОВА.
Аграрные предприятия области также высеяли 11,4 тысячи гектаров пшеницы, 48,4 тысячи гектаров ячменя, 2,2 тысячи гектаров гороха и 1,9 тысячи гектаров овса.
Дополнительно, приступили к посеву следующих культур:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- сахарная свекла на площади 6,7 тысячи гектаров, что составляет 21% от запланированного объема;
- яровой рапс на площади 2,9 тысячи гектаров, или 90% от плана;
- кукурузу на зерно – 0,8 тысяч гектаров;
- подсолнечник – 0,2 тысячи гектаров.
Проводится также посев кормовых культур, включая однолетние и многолетние травы, картофель и овощи, в общей сложности на площади более 74 тысяч гектаров, что составляет 9% от всего объема весеннего посева.
Отмечается, что посевная кампания проводится высокими темпами и при благоприятных погодных условиях предприятия планируют закончить посев ранних зерновых в течение 10-12 дней.
Какие культуры будут сеять украинские аграрии
Как сообщало Минагрополитики, украинские аграрии в 2024 году планируют увеличить площади под соей и сахарной свеклой и убавить под кукурузой. В целом в 2024 году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га, или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном.
Также приоритетными остаются зернобобовые, посевные площади под которыми увеличатся на 11%, и яровой ячмень - на 7%. Рост энтузиазма к ячменю может быть связан с расширением географии морских отгрузок. Посевы яровой пшеницы возрастут на 2%.
Кроме того, аграрии заинтересованы в выращивании ярового рапса. Часть производителей планирует посеять рапс впервые. В общей сложности посевные площади под эту культуру увеличатся на 24%.
Заметим, как рассказал глава Минагрополитики Николай Сольский, Украина ожидает, что посевные площади весной 2024 года будут такими же, как и в прошлом году, но при худшем сценарии они могут немного уменьшиться