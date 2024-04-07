На Хмельнитчине стартовал сев кукурузы на зерно и сахарной свеклы

В Хмельницкой области аграрии начали сев кукурузы на зерно и сахарную свеклу, а также уже засеяли 64 тысячи гектаров ранними яровыми культурами, что составляет 80% от намеченного.

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Об этом сообщили в Управлении по развитию агропромышленного комплекса и земельных отношений Хмельницкой ОВА.

Аграрные предприятия области также высеяли 11,4 тысячи гектаров пшеницы, 48,4 тысячи гектаров ячменя, 2,2 тысячи гектаров гороха и 1,9 тысячи гектаров овса.

Дополнительно, приступили к посеву следующих культур:

сахарная свекла на площади 6,7 тысячи гектаров, что составляет 21% от запланированного объема;

яровой рапс на площади 2,9 тысячи гектаров, или 90% от плана;

кукурузу на зерно – 0,8 тысяч гектаров;

подсолнечник – 0,2 тысячи гектаров.

Проводится также посев кормовых культур, включая однолетние и многолетние травы, картофель и овощи, в общей сложности на площади более 74 тысяч гектаров, что составляет 9% от всего объема весеннего посева.

Отмечается, что посевная кампания проводится высокими темпами и при благоприятных погодных условиях предприятия планируют закончить посев ранних зерновых в течение 10-12 дней.

Какие культуры будут сеять украинские аграрии

Как сообщало Минагрополитики, украинские аграрии в 2024 году планируют увеличить площади под соей и сахарной свеклой и убавить под кукурузой. В целом в 2024 году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га, или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном.

Также приоритетными остаются зернобобовые, посевные площади под которыми увеличатся на 11%, и яровой ячмень - на 7%. Рост энтузиазма к ячменю может быть связан с расширением географии морских отгрузок. Посевы яровой пшеницы возрастут на 2%.

Кроме того, аграрии заинтересованы в выращивании ярового рапса. Часть производителей планирует посеять рапс впервые. В общей сложности посевные площади под эту культуру увеличатся на 24%.

Заметим, как рассказал глава Минагрополитики Николай Сольский, Украина ожидает, что посевные площади весной 2024 года будут такими же, как и в прошлом году, но при худшем сценарии они могут немного уменьшиться