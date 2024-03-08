Аграрии двенадцати областей начали посевную яровых культур

Уже двенадцать областей приступили к посевной яровых культур. По состоянию на 7 марта в Украине засеяно 68 тыс. га. Из них – 4,3 тыс. га пшеницы, 38,9 тыс. га ячменя, 23,3 тыс. га гороха и 1,5 тыс. га овса.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Уже засеяно 68 тыс. га

Как сообщают в МинАПК, больше всего посеяли аграрии таких областей:

в Одесской области – 33 тыс га. Из них 0,5 тыс. га пшеницы, 17,5 тыс. га ячменя, 14,3 тыс. га гороха и 0,7 овса;

в Николаевской области – 0,7 тыс. га пшеницы, 11,5 тыс. га ячменя, 6 тыс. га гороха и 0.2 овса;

в Тернопольской – 0,8 тыс. га пшеницы, 4,3 тыс. га ячменя и 0,7 тыс. га гороха

в Хмельницкой области – 2,2 тыс га ячменя и 0,3 овса;

в Винницкой области – 1,8 тыс га пшеницы, 0,4 тыс га ячменя и 1,2 тыс га гороха.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, техника вышла в поле раньше, чем в прошлом. Этому поспособствовала ранняя весна.

"К работе стали в южном Криворожском районе. А еще – одно из хозяйств Павлоградщины. Постепенно к ним присоединятся и другие. Начать с ячменя и бобовых. В целом разными культурами планируют засеять более 1 млн га. Завершить планируют до конца мая", - отметил Лысак. .

Какие культуры будут сеять украинские аграрии

Как сообщало Минагрополитики, украинские аграрии в 2024 году планируют увеличить площади под соей и сахарной свеклой и уменьшить под кукурузой. В целом в 2024 году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га, или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном.

Также приоритетными остаются зернобобовые, посевные площади под которыми увеличатся на 11%, и яровой ячмень – на 7%. Рост энтузиазма к ячменю может быть связан с расширением географии морских отгрузок. Посевы яровой пшеницы возрастут на 2%.

Кроме того, аграрии заинтересованы в выращивании ярового рапса. Часть производителей планирует посеять рапс впервые. В общей сложности посевные площади под эту культуру увеличатся на 24%.

В 2024 году урожай будет меньше

Отметим, как рассказал глава Минагрополитики Николай Сольский, Украина ожидает, что посевные площади весной 2024 года будут такими же, как и в прошлом году, но при худшем сценарии они могут немного уменьшиться.

В ноябре 2023 года Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что урожай зерна в Украине в 2024 году будет меньше , и некоторые поля могут остаться не засеянными из-за сокращения рентабельности производства.

При этом министр не исключил сценария, по которому некоторые поля в стране останутся незасеянными, поскольку для некоторых аграрных компаний выгоднее будет оплатить арендную плату за землю, чем сеять культуры и рисковать невыгодными результатами из-за высоких затрат.

Напомним, в Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что при пессимистическом сценарии в 2024 году посевные площади под масличные культуры могут сократиться на 16%, а под зерновые на 17%.