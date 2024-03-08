Аграрії дванадцяти областей розпочали посівну ярих культур

Вже дванадцять областей розпочали посівну ярих культур. Станом на 7 березня в Україні засіяно 68 тис га. З них – 4,3 тис га пшениці, 38,9 тис га ячменю, 23,3 тис га гороху та 1,5 тис га вівса.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Вже засіяно 68 тис. га

Як повідомляють в МінАПК, найбільше посіяли аграрії таких областей:

на Одещині – 33 тис га. З них 0,5 тис га пшениці, 17,5 тис га ячменю, 14,3 тис га гороху та 0,7 вівса;

у Миколаївській області – 0,7 тис га пшениці, 11,5 тис га ячменю, 6 тис га гороху та 0.2 вівса;

у Тернопільській – 0,8 тис га пшениці, 4,3 тис га ячменю та 0,7 тис га гороху

на Хмельниччині – 2,2 тис га ячменю та 0,3 вівса;

на Вінниччині – 1,8 тис га пшениці, 0,4 тис га ячменю та 1,2 тис га гороху.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, техніка вийшла в поле раніше, ніж торік. Цьому посприяла рання весна.

"До роботи стали у південному Криворізькому районі. А ще – одне з господарств Павлоградщини. Поступово до них приєднаються й інші. Починатимуть з ячменю та бобових. Загалом різними культурами планують засіяти понад 1 млн га. Завершити планують до кінця травня", - зауважив Лисак.

Які культури сіятимуть українські аграрії

Як повідомляло Мінагрополітики, українські аграрії 2024 року планують збільшити площі під соєю та цукровим буряком і зменшити під кукурудзою. У цілому 2024 року посівні площі під ярими культурами можуть скоротитися на 0,5 млн га, або на 3,7% порівняно з минулим сезоном.

Також пріоритетними залишаються зернобобові, посівні площі під якими збільшаться на 11%, та ярий ячмінь — на 7%. Зростання інтересу до ячменю може бути пов’язане з розширенням географії морських відвантажень. Посіви ярої пшениці зростуть на 2%.

Крім того, аграрії зацікавлені у вирощуванні ярогоріпаку. Частина виробників планує посіяти ріпак уперше. Загалом посівні площі під цю культуру збільшаться на 24%.

У 2024 році врожай буде меншим

Зауважимо, як розповів очільник Мінагрополітики Микола Сольський, Україна очікує, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими ж, як і минулого року, але за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися.

В листопаді 2023 року міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що урожай зерна в Україні у 2024 році буде меншим, і деякі поля можуть залишитися не засіяними через скорочення рентабельності виробництва.

При цьому міністр не виключив сценарію за яким деякі поля в країні залишаться незасіяними, оскільки для деяких аграрних компаній вигідніше буде сплатити орендну плату за землю, ніж сіяти культури та ризикувати невигідними результатами через високі витрати.

Нагадаємо, в Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що за песимістичного сценарію у 2024 році посівні площі під олійні культури можуть скоротитися на 16%, а під зернові на 17%.