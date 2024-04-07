На Хмельниччині стартувала сівба кукурудзи на зерно та цукрового буряку

У Хмельницькій області аграрії розпочали сівбу кукурудзи на зерно та цукрового буряка, а також вже засіяли 64 тисячі гектарів ранніми ярими культурами, що становить 80% до наміченого.

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Про це повідомили в Управлінні розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької ОВА.

Аграрні підприємства області також висіяли 11,4 тисяч гектарів пшениці, 48,4 тисяч гектарів ячменю, 2,2 тисячі гектарів гороху та 1,9 тисячі гектарів вівса.

Додатково, розпочали посів наступних культур:

цукровий буряк на площі 6,7 тисяч гектарів, що становить 21% від запланованого обсягу;

ярий ріпак на площі 2,9 тисяч гектарів, або 90% від плану;

кукурудзу на зерно – 0,8 тисяч гектарів;

соняшник – 0,2 тисячі гектарів.

Здійснюється також посів кормових культур, включаючи однорічні та багаторічні трави, картоплю та овочі, загалом на площі понад 74 тисяч гектарів, що складає 9% від усього обсягу весняного посіву.

Зазначається, що посівна кампанія проводиться високими темпами і за сприятливих погодних умов, підприємства планують закінчити посів ранніх зернових на протязі 10-12 днів.

Які культури сіятимуть українські аграрії

Як повідомляло Мінагрополітики, українські аграрії 2024 року планують збільшити площі під соєю та цукровим буряком і зменшити під кукурудзою. У цілому 2024 року посівні площі під ярими культурами можуть скоротитися на 0,5 млн га, або на 3,7% порівняно з минулим сезоном.

Також пріоритетними залишаються зернобобові, посівні площі під якими збільшаться на 11%, та ярий ячмінь — на 7%. Зростання інтересу до ячменю може бути пов’язане з розширенням географії морських відвантажень. Посіви ярої пшениці зростуть на 2%.

Крім того, аграрії зацікавлені у вирощуванні ярого ріпаку. Частина виробників планує посіяти ріпак уперше. Загалом посівні площі під цю культуру збільшаться на 24%.

Зауважимо, як розповів очільник Мінагрополітики Микола Сольський, Україна очікує, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими ж, як і минулого року, але за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися