Оман предложил Украине создать на своей территории зерновой хаб

Украина получила предложение от султаната Оман создать на территории азиатской страны зерновой или зерново-продовольственный хаб для бесперебойных поставок украинского зерна в страны Африканского рога.

Об этом сообщил представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх в интервью Укринформу.

"Во время моего визита (в начале марта – Delo.ua ) Оман предложил Украине серьезно рассмотреть вопрос создания на территории Султаната украинского зернового или зерново-продовольственного хаба. Оманская сторона также сказала, что в случае его создания Украина могла бы быть абсолютно спокойной по поводу регулярных поставок своего зерна в страны Африканского рога", - рассказал Субх.

Если проект реализуют, то Украина получит доступ к современному логистическому хабу, функционирующему фактически в Индийском океане. Представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке также обратил внимание, что Оман имеет прекрасные политические отношения с такими странами, как Танзания, Кения, Сомали, Уганда, Руанда, Эфиопия.

"Сейчас предложение Омана прибавилось к тому перечню стран, которые мы могли бы рассматривать. Наша цель – обеспечить продовольственную безопасность Африки. Преимущества Омана – там прекрасная инфраструктура, развитый флот, понятная прозрачная банковская система и налоговые правила. Поэтому Оман выглядит привлекательно, поэтому он тоже мог бы рассматриваться украинскими ведомствами как одна из возможных локаций для зернового хаба", - подытожил Субх.

Напомним, Минагрополитики планирует консультироваться с бизнесом по работе логистических хабов в Африке. Украина и Египет уже обсуждают разные варианты реализации совместных агропроектов, в частности, профильные министерства двух стран обсуждают строительство хаба для украинского зерна.

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