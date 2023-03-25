Оман запропонував Україні створити на своїй території зерновий хаб

Україна отримала пропозицію від султанату Оман створити на території азійської країни зерновий або зерново-продовольчий хаб для безперебійних поставок українського зерна у країни Африканського рогу.

Про це повідомив представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх в інтерв’ю Укрінформу.

"Під час мого візиту (на початку березня –Delo.ua) Оман запропонував Україні серйозно розглянути питання створення на території Султанату українського зернового або зерново-продовольчого хабу. Оманська сторона також сказала, що в разі його створення Україна могла б бути абсолютно спокійною щодо регулярних поставок свого зерна у країни Африканського рогу", — розповів Субх.

Якщо проєкт реалізують, то Україна отримає доступ до сучасного логістичного хабу, який функціонує фактично в Індійському океані. Представник України з питань Близького Сходу та Африки також звернув увагу, що Оман має чудові політичні відносини з такими країнами, як Танзанія, Кенія, Сомалі, Уганда, Руанда, Ефіопія.

"Зараз пропозиція Оману додалася до того переліку країн, які ми могли б розглядати. Наша мета – забезпечити продовольчу безпеку Африки. Переваги Оману – там є прекрасна інфраструктура, розвинутий флот, зрозуміла прозора банківська система і податкові правила. Тож Оман виглядає привабливо, тому він теж міг би розглядатися українськими відомствами як одна з можливих локацій для зернового хабу", — підсумував Субх.

Нагадаємо, Мінагрополітики планує консультуватися з бізнесом щодо роботи логістичних хабів у Африці. Зокрема, Україна та Єгипет вже обговорюють різні варіанти реалізації спільних агропроєктів, зокрема, профільні міністерства двох країн обговорюють будівництво хабу для українського зерна.

Джерело фото: ua.depositphotos.com