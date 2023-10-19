С начала нового маркетингового года Украина снизила экспорт зерна на 32,3%

По состоянию на 18 октября 2023 фактические объемы экспорта зерна Украиной с начала 2023/2024 маркетингового года (продолжающегося с июля 2023 по июнь 2024) составляют 7,801 миллионов тонн.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Это на 32,3%, или 3,725 миллиона тонн меньше, чем за аналогичный период предыдущего маркетингового года. Тогда эта цифра составила 11 526 тонн.

Согласно сообщению Минагро, на данный момент было экспортировано 3 992 тысяч тонн пшеницы, 654 тысяч тонн ячменя, 0,8 тысяч тонн ржи и 3 036 тысяч тонн кукурузы.

Важно отметить, что за указанный период экспорт пшеничной муки и муки из других культур увеличился на 23,6%, или 7,6 тысячи тонн, до 39,7 тысячи тонн.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что после выхода РФ из зернового соглашения страна-агрессорка совершила 17 массированных атак по украинским портам. Их экспортный потенциал снизился на 40%.

Чтобы хоть как-то продолжать экспорт по Черному морю, в августе Украина открыла временные маршруты для торговых суден, двигающихся к или из морских портов через Черное море. Однако сначала судна, воспользовавшиеся коридором, делали это для эвакуации. И только 16 сентября стало известно, что первые два гражданских судна использовали маршрут на вход в порт "Черноморск", чтобы загрузиться пшеницей для стран Африки и Азии.

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