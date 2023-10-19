З початку нового маркетингового року Україна знизила експорт зерна на 32,3%

Станом на 18 жовтня 2023 року фактичні обсяги експорту зерна Україною з початку 2023/2024 маркетингового року (що триває з липня 2023 по червень 2024) складають 7,801 мільйонів тонн.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Це на 32,3%, або 3,725 мільйонів тонн менше, ніж за аналогічний період попереднього маркетингового року. Тоді ця цифра становила 11526 тонн.

Згідно з повідомленням Мінагро, на даний момент було експортовано 3 992 тисячі тонн пшениці, 654 тисячі тонн ячменю, 0,8 тисячі тонн жита та 3 036 тисяч тонн кукурудзи.

Важливо відзначити, що за вказаний період експорт пшеничного борошна та борошна з інших культур збільшився на 23,6%, або 7,6 тисяч тонн, до 39,7 тисяч тонн.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що після виходу РФ із зернової угоди країна-агресорка здійснила 17 масованих атак по українських портах. Їхній експортний потенціал знизився на 40%.

Щоб бодай якось продовжувати експорт Чорним морем, у серпні Україна відкрила тимчасові маршрути для торговельних суден, які рухаються до або з морських портів через Чорне море. Однак спершу судна, які скористалися коридором, робили це для евакуації. І лише 16 вересня стало відомо, що перші два цивільні судна використали маршрут на вхід до порту "Чорноморськ", щоб завантажитися пшеницею для країн Африки та Азії.

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