Сезон лесных грибов – когда собирать, где и за сколько купить

Осенний грибной сезон начинается в конце августа, когда влажность и температура воздуха наиболее благоприятны для роста грибов - в этот период по ночам выпадает много росы, а земля регулярно получает хорошую порцию атмосферных осадков. Редакция Delo.ua решила разобраться в перспективах урожая грибов в этом сезоне, а также удастся ли выгодно закупиться ими на местных рынках.

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Лучшее время для сбора грибов – с апреля по ноябрь, хотя их можно собирать даже в зимний период, если зима теплая. Важное правило для успешного сбора – за грибами можно идти, когда прохладно ночью, а утром выпадает туман. Также есть смысл собирать грибы через 3-4 дня после дождя, если за окном держится теплая погода.

С началом полномасштабного вторжения РФ для украинских грибников добавилось еще одно правило: не пренебрегать указаниями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и уведомлениями местных военно-гражданских администраций при походах в лес.

Это вызвано тем, что с началом войны грибники столкнулись с новым риском - взорваться на минах и неразорванных снарядах. Научная сотрудница Института ботаники им. М.Г. Холодного НАНУ, кбн Мария Зыкова напоминает в комментарии для издания: сейчас в ряде областей Украины запрещено посещать леса, заезжать туда автотранспортом и соответственно собирать грибы.

Согласно решению областных военных администраций, запрет касается 14 областей, а именно: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.

"Также стоит отметить, что на деоккупированных территориях вероятность наступить на взрывоопасный предмет будет сохраняться еще достаточно долгое время. То есть, все, кто посещают леса в вышеперечисленных областях - делают это на собственный риск", - подчеркнула научная сотрудница.

Также ГСЧС напоминает основные правила сбора и покупки грибов:

Белые грибы и лисички. Фото: Delo.ua

Собирать и покупать можно только те грибы, о которых хорошо известно, что они съедобны;

Запрещен сбор грибов вблизи транспортных магистралей, на промышленных пустырях, бывших свалках;

Нельзя собирать грибы с поврежденной ножкой, старые, дряблые и пластинчатые грибы, потому что под них маскируются ядовитые;

Не следует сравнивать собранные или приобретенные грибы с изображением в разных справочниках – они не всегда соответствуют действительности. Надо проверять на дому все собранные грибы, особенно собранные детьми. Все сомнительные – выбрасывать;

Грибы подлежат кулинарной обработке в день сбора, иначе у них образуется трупный яд. При обработке их нужно прокипятить 7-10 минут, только после этого грибы можно варить либо жарить;

Нельзя угощать грибами детей, пожилых и беременных женщин;

Нужно строго соблюдать правила консервирования грибов. Неправильно законсервированные грибы могут вызвать очень тяжелое заболевание – ботулизм.

Много несчастных случаев происходит из-за ошибочного отношения граждан к "народным средствам выяснения пригодности грибов". Люди верят в то, что "ядовитые грибы имеют неприятный запах, а съедобные – приятный", "опущенная в отвар грибов серебряная ложка чернеет, если в кастрюле есть ядовитые грибы", "лук или чеснок становятся бурыми, если варить их вместе с грибами, среди которых ядовиты". Последствия этого печальны – тошнота, боли в животе, снижение артериального давления, судороги.

В случае отравления грибами нужно немедленно вызвать скорую помощь и одновременно, не ожидая ее прибытия, промыть пострадавшим желудок. После оказания первой помощи необходимо выпить крепкий чай, кофе или слегка подсоленную воду. Это поможет восстановить водно-солевой баланс. Обязательно необходимо выяснить, кто принимал вместе с пострадавшим грибы, чтобы провести профилактические мероприятия.

Так когда собираться в лес?

Руководитель отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко в комментарии для издания подчеркнула - текущая погода не подходит для походов за грибами . Сейчас в стране установилась продолжительная жаркая волна, которая продлится до начала сентября, и только в следующем месяце погодные процессы начнут постепенно сменяться на осени.

"Нет в Киевском регионе грибов, и не будет в ближайшее время. Сейчас осадков нет, если какие-то дожди и будут, то будут незначительные, только "пыль прибить". У нас грибная зона – это западные области, и при необходимости лучше там искать урожай ", – объяснила метеоролог.

По ее словам, неблагоприятные условия для сбора лесных грибов продлятся не весь осенний сезон Но сегодня еще нельзя точно прогнозировать, на какие выходные лучше поехать в лес.

Схожие прогнозы озвучивает и Мария Зыкова. По ее словам, несмотря на нынешнюю сухую жару, это лето нельзя назвать достаточно жарким и с малым количеством осадков – в июне и июле, например, после дождей в лесах и парках грибы начинали активно расти.

"По моему мнению, осенний грибной сезон будет достаточно неплохим. По нескольким прошлым сезонам - они тоже были хорошими, и те, кто имел возможность безопасно посещать лесные массивы, собирали достаточно хорошие урожаи грибов", - отмечает эксперт.

Она также уточнила, что за последнее десятилетие существует определенная динамика изменения биоразнообразия грибов – некоторые типичные для Украины виды сокращают свою численность, но одновременно появляются и другие виды, которые не регистрировались ранее. Это связано как с климатическими изменениями, так и с нарушением сред обитания грибов, такими как массовые вырубки лесов, осушение болот, и тому подобное.

Подосиновики и белые грибы на рынке в Киевской области. Фото: Delo.ua, сделанное в середине июля 2023 года

Если говорить по общему, то за последние несколько лет на территории Украины были зарегистрированы находки болетовых грибов (к ним относятся белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики и др.) , которые тяготеют к более теплым и засушливым регионам.

В конце лета и осенью в украинских лесах можно собрать следующие виды грибов:

Название гриба Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Белые грибы да да да нет Подберезовики да да да нет Подосинники да да да нет Маслята да да нет нет Лисички да да нет нет Шампиньоны да да да нет Сыроежки да да да нет Грузди да да да нет Рыжики да да нет нет Опята да да да да Вешенки нет нет нет да

Что и почем искать на рынке?

Каков объем рынка ? Мария Зыкова объясняет, что сбор и продажа лесных грибов в Украине никак не регламентируется, в стране нет четко определенного законодательства или лимитов их сбора. Поэтому оборот рынка грибов в гривнах или тоннах неизвестен, и не может быть релевантно рассчитан.

Стоит отметить, что основными местами сбора грибов для собственного использования и продажи являются карпатский и полесский регионы. При этом далеко не весь урожай остается в Украине – часть грибов, в том числе белые и лисички, активно принимают заготовители для последующего экспорта в ЕС.

Базары и ярмарки. За прошедшие несколько дней на рынках Киева и области удалось найти в продаже только лисички за 220 грн/кг. Продавцы объясняют их отсутствие неблагоприятной сухой погодой без осадков и предлагают приходить позже. Однако такая пауза на рынке длится недолго – в июле на раскладках рынков и ярмарках белые грибы и подосиновики стоили от 250 грн/кг, а лисички – от 250 грн/кг в начале месяца и до 110-150 грн/кг в конце месяца.

Кроме того, продавцы отмечают существенное сокращение предложения с началом полномасштабного российского вторжения. Если до Великой войны лесные грибы предлагались в отдельных торговых точках в течение всего осенне-летнего сезона, то сейчас их берут под реализацию ситуативно , при наличии товара.

Лисички на рынке Киева за 220 грн/кг. Фото: Delo.ua

Интернет-объявления. На торговой онлайн-площадке olx.ua можно увидеть до 800 предложений белых грибов. которые представлены в свежем, маринованном и сушеном виде.

Предложение свежих белых грибов не отличается разнообразием (не более 20 объявлений), а ценовой диапазон – 130 грн/кг на условии самовывоза из села во Львовской области, 180 грн/кг в Иванкове Киевской области, 300 грн/кг в Броварах. В целом, предложение смещено в сторону западных областей - Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской.

Маринованные белые грибы чаще всего стоят 150-200 грн за литровую банку. Преимущественно продавцы предлагают закатанный в банки сбор 2022 года, но встречаются и свежие грибы 2023 года.

Основную массу объявлений составляют предложения сушеных белых грибов . Их цена варьируется в диапазоне 900-2000 грн/кг, причем чаще всего встречаются объявления с ценой 900-1100 грн/кг и 1900-2000 грн/кг. Редакции такие не удалось разобраться, чем вызвана эта двукратная разница в цене.

В свою очередь, на торговой площадке представлено около 300 объявлений о продаже грибов лисичек. Свежие грибы (около 50 объявлений) предлагаются за 120-160 грн/кг без учета доставки к покупателю, маринованные – по 120-160 грн/л (65 объявлений), а сушеные – по 1300-2000 грн/кг (120 объявлений).

Лисички на рынке Киевской области. Фото: Delo.ua

Относительно других видов грибов есть на рынке следующие ориентировочные цены:

Подберезовики. Свежие в продаже отсутствуют, маринованные - 100-140 грн/л , сушеные 100-600 грн/кг ;

, сушеные ; Подосинники. Свежие - 250 грн/кг, маринованные - 100-150 грн/л , сушеные 500-1000 грн/кг ;

грн/кг, маринованные - , сушеные ; Маслята. Свежие в продаже отсутствуют, маринованные - 70-100 грн/л , сушеные 1000-1500 грн/кг ;



, сушеные ; Сыроежки. Свежие в продаже отсутствуют, маринованные - 60-120 грн/л , сушеные 800-1100 грн/кг;



, сушеные Рыжики. Свежие в продаже отсутствуют, маринованные - 70-150 грн/л, сушеные 1000-1200 грн/кг;



Следует напомнить, что в объявлениях на торговых площадках продавцы никоим образом не гарантируют безопасность своей продукции , поэтому любые покупки следует делать исключительно на свой страх и усмотрение .

Грибы растут не только в лесу

Лесные грибы не выращивают в искусственных условиях из-за явления микориза, взаимосвязи грибов и растений. В лесу большинство видов являются микоризными, их промышленное производство сложно и нерентабельно. Гораздо проще выращивать немикоризные виды — шампиньоны и вешенки, которые успешно культивируют на грибных фермах, хотя они растут и в дикой природе.

Однако, в июле 2023 года компания "Верес" заявила о прекращении работы крупнейшей в Украине фермы шампиньонов, расположенной в Каневе Черкасской области. Причиной закрытия фермы стали полученные убытки.

Грибная ферма площадью 700 кв. м выращивала до 450 тонн шампиньонов в месяц и производила до 3500 тонн компоста для выращивания грибов. Завод работал с 2004 года, и закрытие предприятия стало одним из самых громких событий на грибном рынке.

Как пояснил изданию директор " Информационного грибного агентства УМДИС " Максим Енченко, закрытие крупнейшего в стране завода не связано с тем, что в стране стало невыгодно выращивать шампиньон. Действительно, с войной в отрасли значительно выросли риски, и вероятность выйти в отрицательную рентабельность сейчас больше, чем когда-либо.

С началом войны фермеры-грибники получили ряд дополнительных негативных факторов в своей деятельности:

Уменьшился спрос. В первую очередь за счет уменьшения населения Украины, причем уменьшение спроса, скорее всего, опережает сокращение количества людей в стране. Это объясняется тем, что из страны уехали преимущественно женщины – а именно они готовили сложные блюда для семьи, в которые иногда входят свежие грибы. Кроме того, это может быть связано с выездом большого количества платежеспособных граждан; Увеличилась стоимость компоста, сырья для выращивания грибов. Осталось меньше конкуренции на рыке компоста, поэтому компостные производства подняли цены. Остальные ресурсы, как правило, тоже не подешевели; Ухудшилось качество компоста. В последнее время наблюдается напряженная ситуация с качеством сырья для ферм, что делает урожайность грибов менее прогнозируемой; Прошлой зимой у украинцев были большие проблемы с электроснабжением из-за российского ракетного террора. Прогнозируется, что этой зимой будет не легче. Не у всех фермеров есть генераторы, а производимое ими электричество стоит дороже. В существующих условиях невозможно зафиксировать или спрогнозировать цену на грибы, что сокращает горизонт планирования в бизнесе.

Как вывод – выращивание шампиньонов это бизнес, и как любой бизнес он несет риски. Просто сейчас риски повышены. Максим Енченко директор УМДИС

Также УМДИС на своем сайте фиксирует следующую ценовую ситуацию на оптовом рынке белого шампиньона, самого популярного вида грибов в Украине и мире: