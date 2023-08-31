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Сезон лесных грибов – когда собирать, где и за сколько купить
Осенний грибной сезон начинается в конце августа, когда влажность и температура воздуха наиболее благоприятны для роста грибов - в этот период по ночам выпадает много росы, а земля регулярно получает хорошую порцию атмосферных осадков. Редакция Delo.ua решила разобраться в перспективах урожая грибов в этом сезоне, а также удастся ли выгодно закупиться ими на местных рынках.
Лучшее время для сбора грибов – с апреля по ноябрь, хотя их можно собирать даже в зимний период, если зима теплая. Важное правило для успешного сбора – за грибами можно идти, когда прохладно ночью, а утром выпадает туман. Также есть смысл собирать грибы через 3-4 дня после дождя, если за окном держится теплая погода.
С началом полномасштабного вторжения РФ для украинских грибников добавилось еще одно правило: не пренебрегать указаниями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и уведомлениями местных военно-гражданских администраций при походах в лес.
Это вызвано тем, что с началом войны грибники столкнулись с новым риском - взорваться на минах и неразорванных снарядах. Научная сотрудница Института ботаники им. М.Г. Холодного НАНУ, кбн Мария Зыкова напоминает в комментарии для издания: сейчас в ряде областей Украины запрещено посещать леса, заезжать туда автотранспортом и соответственно собирать грибы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Согласно решению областных военных администраций, запрет касается 14 областей, а именно: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.
"Также стоит отметить, что на деоккупированных территориях вероятность наступить на взрывоопасный предмет будет сохраняться еще достаточно долгое время. То есть, все, кто посещают леса в вышеперечисленных областях - делают это на собственный риск", - подчеркнула научная сотрудница.
Также ГСЧС напоминает основные правила сбора и покупки грибов:
- Собирать и покупать можно только те грибы, о которых хорошо известно, что они съедобны;
- Запрещен сбор грибов вблизи транспортных магистралей, на промышленных пустырях, бывших свалках;
- Нельзя собирать грибы с поврежденной ножкой, старые, дряблые и пластинчатые грибы, потому что под них маскируются ядовитые;
- Не следует сравнивать собранные или приобретенные грибы с изображением в разных справочниках – они не всегда соответствуют действительности. Надо проверять на дому все собранные грибы, особенно собранные детьми. Все сомнительные – выбрасывать;
- Грибы подлежат кулинарной обработке в день сбора, иначе у них образуется трупный яд. При обработке их нужно прокипятить 7-10 минут, только после этого грибы можно варить либо жарить;
- Нельзя угощать грибами детей, пожилых и беременных женщин;
- Нужно строго соблюдать правила консервирования грибов. Неправильно законсервированные грибы могут вызвать очень тяжелое заболевание – ботулизм.
Много несчастных случаев происходит из-за ошибочного отношения граждан к "народным средствам выяснения пригодности грибов". Люди верят в то, что "ядовитые грибы имеют неприятный запах, а съедобные – приятный", "опущенная в отвар грибов серебряная ложка чернеет, если в кастрюле есть ядовитые грибы", "лук или чеснок становятся бурыми, если варить их вместе с грибами, среди которых ядовиты". Последствия этого печальны – тошнота, боли в животе, снижение артериального давления, судороги.
В случае отравления грибами нужно немедленно вызвать скорую помощь и одновременно, не ожидая ее прибытия, промыть пострадавшим желудок. После оказания первой помощи необходимо выпить крепкий чай, кофе или слегка подсоленную воду. Это поможет восстановить водно-солевой баланс. Обязательно необходимо выяснить, кто принимал вместе с пострадавшим грибы, чтобы провести профилактические мероприятия.
Так когда собираться в лес?
Руководитель отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко в комментарии для издания подчеркнула - текущая погода не подходит для походов за грибами. Сейчас в стране установилась продолжительная жаркая волна, которая продлится до начала сентября, и только в следующем месяце погодные процессы начнут постепенно сменяться на осени.
"Нет в Киевском регионе грибов, и не будет в ближайшее время. Сейчас осадков нет, если какие-то дожди и будут, то будут незначительные, только "пыль прибить". У нас грибная зона – это западные области, и при необходимости лучше там искать урожай ", – объяснила метеоролог.
По ее словам, неблагоприятные условия для сбора лесных грибов продлятся не весь осенний сезон Но сегодня еще нельзя точно прогнозировать, на какие выходные лучше поехать в лес.
Схожие прогнозы озвучивает и Мария Зыкова. По ее словам, несмотря на нынешнюю сухую жару, это лето нельзя назвать достаточно жарким и с малым количеством осадков – в июне и июле, например, после дождей в лесах и парках грибы начинали активно расти.
"По моему мнению, осенний грибной сезон будет достаточно неплохим. По нескольким прошлым сезонам - они тоже были хорошими, и те, кто имел возможность безопасно посещать лесные массивы, собирали достаточно хорошие урожаи грибов", - отмечает эксперт.
Она также уточнила, что за последнее десятилетие существует определенная динамика изменения биоразнообразия грибов – некоторые типичные для Украины виды сокращают свою численность, но одновременно появляются и другие виды, которые не регистрировались ранее. Это связано как с климатическими изменениями, так и с нарушением сред обитания грибов, такими как массовые вырубки лесов, осушение болот, и тому подобное.
Если говорить по общему, то за последние несколько лет на территории Украины были зарегистрированы находки болетовых грибов (к ним относятся белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики и др.) , которые тяготеют к более теплым и засушливым регионам.
В конце лета и осенью в украинских лесах можно собрать следующие виды грибов:
|Название гриба
|Август
|Сентябрь
|Октябрь
|Ноябрь
|Белые грибы
|да
|да
|да
|нет
|Подберезовики
|да
|да
|да
|нет
|Подосинники
|да
|да
|да
|нет
|Маслята
|да
|да
|нет
|нет
|Лисички
|да
|да
|нет
|нет
|Шампиньоны
|да
|да
|да
|нет
|Сыроежки
|да
|да
|да
|нет
|Грузди
|да
|да
|да
|нет
|Рыжики
|да
|да
|нет
|нет
|Опята
|да
|да
|да
|да
|Вешенки
|нет
|нет
|нет
|да
Что и почем искать на рынке?
Каков объем рынка ? Мария Зыкова объясняет, что сбор и продажа лесных грибов в Украине никак не регламентируется, в стране нет четко определенного законодательства или лимитов их сбора. Поэтому оборот рынка грибов в гривнах или тоннах неизвестен, и не может быть релевантно рассчитан.
Стоит отметить, что основными местами сбора грибов для собственного использования и продажи являются карпатский и полесский регионы. При этом далеко не весь урожай остается в Украине – часть грибов, в том числе белые и лисички, активно принимают заготовители для последующего экспорта в ЕС.
Базары и ярмарки. За прошедшие несколько дней на рынках Киева и области удалось найти в продаже только лисички за 220 грн/кг. Продавцы объясняют их отсутствие неблагоприятной сухой погодой без осадков и предлагают приходить позже. Однако такая пауза на рынке длится недолго – в июле на раскладках рынков и ярмарках белые грибы и подосиновики стоили от 250 грн/кг, а лисички – от 250 грн/кг в начале месяца и до 110-150 грн/кг в конце месяца.
Кроме того, продавцы отмечают существенное сокращение предложения с началом полномасштабного российского вторжения. Если до Великой войны лесные грибы предлагались в отдельных торговых точках в течение всего осенне-летнего сезона, то сейчас их берут под реализацию ситуативно, при наличии товара.
Интернет-объявления. На торговой онлайн-площадке olx.ua можно увидеть до 800 предложений белых грибов. которые представлены в свежем, маринованном и сушеном виде.
Предложение свежих белых грибов не отличается разнообразием (не более 20 объявлений), а ценовой диапазон – 130 грн/кг на условии самовывоза из села во Львовской области, 180 грн/кг в Иванкове Киевской области, 300 грн/кг в Броварах. В целом, предложение смещено в сторону западных областей - Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской.
Маринованные белые грибы чаще всего стоят 150-200 грн за литровую банку. Преимущественно продавцы предлагают закатанный в банки сбор 2022 года, но встречаются и свежие грибы 2023 года.
Основную массу объявлений составляют предложения сушеных белых грибов. Их цена варьируется в диапазоне 900-2000 грн/кг, причем чаще всего встречаются объявления с ценой 900-1100 грн/кг и 1900-2000 грн/кг. Редакции такие не удалось разобраться, чем вызвана эта двукратная разница в цене.
В свою очередь, на торговой площадке представлено около 300 объявлений о продаже грибов лисичек. Свежие грибы (около 50 объявлений) предлагаются за 120-160 грн/кг без учета доставки к покупателю, маринованные – по 120-160 грн/л (65 объявлений), а сушеные – по 1300-2000 грн/кг (120 объявлений).
Относительно других видов грибов есть на рынке следующие ориентировочные цены:
- Подберезовики. Свежие в продаже отсутствуют, маринованные - 100-140 грн/л, сушеные 100-600 грн/кг;
- Подосинники. Свежие - 250 грн/кг, маринованные - 100-150 грн/л, сушеные 500-1000 грн/кг;
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Маслята. Свежие в продаже отсутствуют, маринованные - 70-100 грн/л, сушеные 1000-1500 грн/кг;
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Сыроежки. Свежие в продаже отсутствуют, маринованные - 60-120 грн/л, сушеные 800-1100 грн/кг;
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Рыжики. Свежие в продаже отсутствуют, маринованные - 70-150 грн/л, сушеные 1000-1200 грн/кг;
Следует напомнить, что в объявлениях на торговых площадках продавцы никоим образом не гарантируют безопасность своей продукции, поэтому любые покупки следует делать исключительно на свой страх и усмотрение .
Грибы растут не только в лесу
Лесные грибы не выращивают в искусственных условиях из-за явления микориза, взаимосвязи грибов и растений. В лесу большинство видов являются микоризными, их промышленное производство сложно и нерентабельно. Гораздо проще выращивать немикоризные виды — шампиньоны и вешенки, которые успешно культивируют на грибных фермах, хотя они растут и в дикой природе.
Однако, в июле 2023 года компания "Верес" заявила о прекращении работы крупнейшей в Украине фермы шампиньонов, расположенной в Каневе Черкасской области. Причиной закрытия фермы стали полученные убытки.
Грибная ферма площадью 700 кв. м выращивала до 450 тонн шампиньонов в месяц и производила до 3500 тонн компоста для выращивания грибов. Завод работал с 2004 года, и закрытие предприятия стало одним из самых громких событий на грибном рынке.
Как пояснил изданию директор " Информационного грибного агентства УМДИС " Максим Енченко, закрытие крупнейшего в стране завода не связано с тем, что в стране стало невыгодно выращивать шампиньон. Действительно, с войной в отрасли значительно выросли риски, и вероятность выйти в отрицательную рентабельность сейчас больше, чем когда-либо.
С началом войны фермеры-грибники получили ряд дополнительных негативных факторов в своей деятельности:
- Уменьшился спрос. В первую очередь за счет уменьшения населения Украины, причем уменьшение спроса, скорее всего, опережает сокращение количества людей в стране. Это объясняется тем, что из страны уехали преимущественно женщины – а именно они готовили сложные блюда для семьи, в которые иногда входят свежие грибы. Кроме того, это может быть связано с выездом большого количества платежеспособных граждан;
- Увеличилась стоимость компоста, сырья для выращивания грибов. Осталось меньше конкуренции на рыке компоста, поэтому компостные производства подняли цены. Остальные ресурсы, как правило, тоже не подешевели;
- Ухудшилось качество компоста. В последнее время наблюдается напряженная ситуация с качеством сырья для ферм, что делает урожайность грибов менее прогнозируемой;
- Прошлой зимой у украинцев были большие проблемы с электроснабжением из-за российского ракетного террора. Прогнозируется, что этой зимой будет не легче. Не у всех фермеров есть генераторы, а производимое ими электричество стоит дороже.
- В существующих условиях невозможно зафиксировать или спрогнозировать цену на грибы, что сокращает горизонт планирования в бизнесе.
Также УМДИС на своем сайте фиксирует следующую ценовую ситуацию на оптовом рынке белого шампиньона, самого популярного вида грибов в Украине и мире:
- Киевская область - цена шампиньона у хозяйств – 72-73 грн/кг, на оптовом рынке "Троещина" – 75-80 грн/кг, для сетей супермаркетов – 95-105 грн/кг ;
- Львовская область (здесь и дальше - оптовая цена) - 83-85 грн/кг ;
- Тернопольская область - 80 грн/кг ;
- Одесская область - 95-105 грн/кг ;
- Хмельницкая область - 88 грн/кг ;
- Винницкая область - 90 грн/кг .