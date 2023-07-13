Обзор рынка консервации в Украине. С какими трудностями сталкиваются производители и вытесняет ли импорт украинскую продукцию

Delo.ua исследовало спрос на украинскую и иностранную консервацию со стороны потребителей, а также узнало, с какими трудностями сталкиваются местные производители этой продукции. Есть ли дефицит стеклянной банки и овощей для консервации, продукцию которой страны в большинстве своем покупает украинский потребитель, как мешает иранский и китайский товар, читайте в материале.

Аналитики сервиса доставки продуктов из супермаркетов Zakaz.ua исследовали спрос среди онлайн-пользователей сервиса на овощную консервацию во всех 13 сетях пертнеров-ритейлеров за период с июня 2022 по июнь 2023 года.

Оказалось, что, несмотря на значительное количество импортной продукции на прилавках супермаркетов и широкий ассортимент, наибольшим спросом по уровню продаж пользуется именно овощная консервация от отечественных производителей.

По данным Zakaz.ua, за год доля продаж украинской продукции сохраняется в среднем на уровне 65-70%.

Спрос на консервацию в популярных среди потребителей супермаркетах. Инфографика: Сергей Дода/Delo.ua

Что касается продажи иностранной продукции и стран-импортеров, больше всего в течение года реализовалось среди украинских онлайн-потребителей овощной консервации из Венгрии. На втором месте по продажам находятся товары из Италии, на третьем – товары из Польши.

В сети супермаркетов АТБ рассказали, что на сегодняшний день в ассортименте плодоовощной консервации сети АТБ преобладает украинская продукция.

При этом украинские сети прибегают к закупке товаров импорта в следующих случаях:

для покрытия покупательского спроса нерастущими товарами в Украине: ананасы, манго, оливки, маслины;

в случае необходимости для покрытия дефицита урожая в Украине это могут быть огурцы, томаты, корнишоны, грибы, кукуруза, горошек;

более выгодные цены на товары импорта при оптовой покупке. В условиях войны Украина столкнулась с рядом проблем: отсутствием стеклянной банки и ее удорожанием, повышением тарифов на электроэнергию и т.п., что существенно повлияло на итоговую цену продукта;

для возможности разнообразить ассортимент.

"Таким образом, нельзя сказать, что импортная продукция вытесняет отечественную, она больше служит дополнением. При этом в таких товарах, как консервированные огурцы и томаты покупатели все равно большее предпочтение отдают товарам, произведенным в Украине, поскольку эти продукты являются для них более привычными. по вкусовым качествам, чем импортные", - говорят представители АТБ.

Остановленные заводы и дефицит стеклянной банки

Еще в начале полномасштабной войны от российских обстрелов пострадал крупный завод по производству стеклянных бутылок Ветропак, находящийся в Гостомеле, что привело к дефициту стеклотары в Украине. Компания производила 2500 видов стеклянной тары и снабжала ею производителей напитков и продуктов питания. Работу предприятия смогли возобновить только в мае 2023 года.

"На украинском предприятии ЧАО "Ветропак Гостомельский стеклозавод" под Киевом после года перерыва вновь начинается производство стеклянной тары. С 25 мая начался разогрев и вывод на рабочую температуру и загрузку первой стекловаренной печи. Выпуск первого стекла ожидается в июне", - сообщила компания в июне". мае.

Таким образом, отечественные производители, учитывая ситуацию с банкой, прорабатывают возможность выпуска товаров в вакуумной упаковке из пленки, выдерживая срок годности до 1 года. В АТБ отметили, что в таком формате могут производить огурцы, фасоль, что может удешевить продукцию в цене для потребителя от 20% до 30%.

Коммерческий директор ТМ Гурман Вадим Бондаренко добавил, что в результате многих заводов по производству консервации остановилось. В частности, крупнейшие заводы находились в Николаеве и Херсоне, где также до войны выращивали многие овощи и фрукты. В дальнейшем Одесса и Закарпатье смогут компенсировать необходимое количество овощей, которое было потеряно из-за временной оккупации юга.

Он добавил, что в прошлом году ситуация с консервацией была сложнее, но производители пересмотрели свои планы и адаптировались, поэтому продолжают закупать овощи, находят тару и производят продукцию. При этом в компании отметили, что именно крышка и банка – это львиная доля себестоимости продукта.

“Производство уменьшилось, а не спрос на рынке. Конечно, многие люди уехали из страны, но есть большой спрос на консервацию со стороны военных”, - говорит Вадим.

В ТМ Гурман подчеркнули, что большой проблемой является наличие на украинском рынке импортированной иранской и китайской томатной пасты.

"Может быть, для потребителя этот продукт по низкой цене будет выгодным, но для производителей это не выгодно", - говорит Вадим Бондаренко.

Иранская продукция на украинском рынке

Delo.ua проверило, где можно купить иранскую томатную пасту, ведь в онлайн магазинах известных супермаркетов ее нет.

Да, действительно иранскую томатную пасту можно купить на разных маркеплейсах Украины. В частности, ираньскую томатную пасту можно купить на сайте OLX, Prom.ua, Food Market, Ко Вкусу, Щедра Хата.

Также купить такую пасту можно на рынке в Киеве. В описании указан производителя Shaparak Shiraz страны происхождения Иран по цене от 39 грн объемом 400 г.

Напомним, что именно Иран поставляет России дроны-камикадзе "Shahed-136", почти каждый день атакующие украинские города и инфраструктуру.

Также 4 июля Канада, Швеция, Украина и Великобритания подали иск против Ирана в Международный суд ООН, обвиняя Тегеран в нарушении "Монреальской конвенции" в связи с сбитием самолета МАУ в 2020 году. В результате погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев, в том числе экипаж судна, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады (почти все иранского происхождения), а также граждане Швеции, Афганистана и Великобритании.

При этом в конце мая Верховная Рада утвердила введение Украиной санкций против Ирана на 50 лет .