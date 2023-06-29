Арбітражу щодо збиття Іраном літака МАУ не буде: потерпілі країни подадуть до суду ООН

Країни-члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 мають намір притягти Іран до відповідальності за збиття літаку Тегеран - Київ в січні 2020 року через Міжнародний суд ООН. Про це сказано в заяві координаційної групи, оприлюдненій Міністерством закордонних справ України.

У ній повідомляється, що згоди щодо організації арбітражу відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, між Іраном та членами групи досягти не вдалося.

"Відповідно, координаційна група має намір продовжувати колективні зусилля, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" шляхом якнайшвидшого передання спору до Міжнародного суду ООН", - йдеться у заяві без подальших подробиць.

Нагадаємо, що в грудні 2022 року Україна, Велика Британія, Канада та Швеція оприлюднили вимогу до Ірану погодитися на арбітражний розгляд спору, пов’язаного зі збиттям вказаного літака.

Іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року двома ракетами класу "земля-повітря". Лайнер впав на околиці міста Паранд за 15 км від столичного аеропорту імені Імама Хомейні, звідки той вилетів до Києва.

В результаті загинули 176 людей, серед яких 11 українців, зокрема екіпаж судна, 82 громадянина Ірану, 63 — Канади (майже всі також іранського походження), а також громадяни Швеції, Афганістану та Великобританії.

Іранська влада три дні заперечувала ракетний удар, але зрештою підтвердила його. У грудні 2020 року було заявлено про завершення розслідування катастрофи. Сім'ям загиблих тоді пообіцяли виплатити по 150 тисяч доларів. У листопаді вже 2021 року іранський військовий суд почав розгляд справи проти десяти обвинувачених.

При цьому тоді Міжнародна група з координації допомоги жертвам авіакатастрофи заявила про відмову Ірану від переговорів щодо виплати репарацій за збиття рейсу PS752, висловивши "глибоке розчарування". В січні 2022 року в українському МЗС констатували, що Іран взагалі відмовляється від будь-яких подальших переговорів з координаційною групою.

В квітні 2023 року в Ірані винесли вироки військовим, обвинуваченим у збитті літака МАУ: командира засудили до 10 років позбавлення волі, а інших причетних - до тюремних строків від одного до трьох років. Однак координаційна група назвала судовий процес фікцією, заявивши, що він не був неупередженим та прозорим та не приніс справедливості сім’ям загиблих.